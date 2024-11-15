Как придумать сложный пароль, и почему многие пользователи не переживают о собственной безопасности в интернете

Многие эксперты полагают, что традиционная система паролей сильно устарела. Требуются более эффективные решения, но регуляторы не способны договориться, ведь единого мнения просто не существует. В качестве одного из предложений звучит использование уникальной метки пользователя для идентификации в мировой паутине. Проще говоря, войти в интернет можно будет только в том случае, если получить разрешение у регулирующих органов, а провайдер сможет фиксировать полную историю каждого отдельно взятого пользователя. Благодаря этому не понадобится вводить пароль при посещении сайта, ведь уникальный IP позволит обеспечить более высокую надёжность. Поскольку такая идея сильно нарушает конфиденциальность пользователей, то звучат и другие предложения.

Например, можно купить небольшое устройство, имеющее постоянное подключение к компьютеру или ноутбуку. При необходимости модуль можно встраивать в гаджеты, ну а функционал его позволяет создавать автономные защищённые цифровые пароли. Это гораздо безопаснее любых аналогичных сервисов, но в этом случае понадобиться прийти к единым правилам, а сделать это крайне сложно. Наш мир далёк от глобальной стабильности, а в итоге проблема волнует небольшое число экспертов, тогда как власти предпочитают решать её другим способом. Пока эффективных решений нет, ну а эксперты советуют как следует подумать, ведь от этого зависит безопасность личных данных. Любопытными данными на этот счёт поделились авторы менеджера паролей NordPass. Оказывается, несмотря на многочисленные предупреждения, десятки миллионов людей на нашей планете продолжают игнорировать простейшие правила безопасности в интернете. Обратите внимание на скриншот ниже. Здесь представлены наиболее простые пароли, а также указано количество людей, которые их используют. Удивительно, но «123456» был задействован больше трёх миллионов раз, тогда как «123456789» защищает 1.6 миллиона цифровых устройств.

Широко используются простейшие комбинации из первых цифр, а также латинской раскладки клавиатуры по типу: «123123», «abc123», «qwerty» и многие другие. Эксперты приводят 200 самых популярных паролей и пишут, что каждый из них потребует около 1 секунды для взлома. Такая информация может показаться удивительной, но всё обстоит именно так, ведь оборудование с каждым годом становится всё более мощным. Алгоритмы для взлома также совершенствуются, а это значит, что пользователям нужно менять стратегию поведения. Многие люди уверены, что их пароли надёжны, но даже кажущийся сложным «P@ssw0rd» взламывается за одну секунду. Оказывается, хакеры также ведут учёт наиболее популярных паролей, поэтому первоначально программа прогоняет несколько тысяч различных комбинаций, после чего приступает к простому перебору. В зависимости от профессионализма хакеров и сложности программы, она может включать тысячи или даже сотни тысяч комбинаций паролей. В даркнете существуют платные источники, а в итоге ни один простой пароль не может считаться надёжным.

Отмечается, что часто похожими паролями пользуются люди одной профессии, фанаты футбольных клубов или просто пользователи с одним и тем же именем. Например, в Британии часто можно встретить пароль по типу «liverpool» с включением в него различных символов». Жители других стран имеют свои предпочтения, но в целом подобные пароли давно включены в популярные базы данных, поэтому относятся к незащищённым. Эксперты предлагают использовать современные инструменты для генерации паролей. Проще всего придумать один крайне сложный пароль, в котором будут заглавные буквы, различные символы, цифры и хаотично расположенные буквы. Важно сделать так, чтобы система была не понятна алгоритму, благодаря чему взломать пароль будет почти невозможно. Такой пароль следует присвоить основному сервису, при помощи которого вы получаете доступ к браузеру (Яндекс или Гугл). После этого можно смело пользоваться встроенной функцией автоматической генерации паролей, а все эти данные будут доступны вам на любом цифровом устройстве.

Также можно использовать менеджеры по созданию паролей. NordPass – это только один из подобных сервисов, позволяющий обеспечить высокую защищённость в интернете. Многие эксперты пишут, что пароль должен иметь больше 20 различных символов, но запомнить беспорядочное расположение букв и цифр бывает сложно. В продаже можно встретить специализированные носители информации, которые выполняют функции защищённого хранилища паролей, но всё это неудобно для рядового пользователя. Как уже отмечалось, решения пока нет, а значит каждый из нас должен беспокоиться о своей защите самостоятельно. Способ с сервисами Яндекс и Гугл наиболее простой, а самое главное придумать такой пароль, который будет непонятен компьютерным алгоритмам. Также эксперты рекомендуют использовать двухфакторную аутентификацию. Пожалуй, это самый надёжный способ, который не пропустит мошенников внутрь без доступа к номеру мобильного телефона или дополнительных программных и физических носителей данных. Подобные способы защиты применяются нечасто, но и они подвержены взломам.