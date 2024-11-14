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Bublik1
Что покупали жители РФ во время распродажи 11.11, и как скидки влияют на психологию человека
Тема сложная, а сегодня мы лишь немного изучим происходящее на рынке умных гаджетов

Согласно официальным данным российской розницы, релиз iPhone 16 в России отметился целым рядом рекордов. Спрос на некоторые модели оказался в несколько раз выше того, что наблюдался годом ранее, а в целом дорогие вещи в последнее время жители РФ покупают всё охотнее. Аналогичная тенденция замечается и по всему миру, а эксперты полагают, что происходящее никак не связано с ростом доходов. Оказывается, многие люди готовы отказывать себе в базовых удобствах, предпочитая тратить средства на развлечения. Сюда входит покупка брендовой одежды, гаджетов, походы в рестораны и многое другие. Например, ещё несколько десятилетий назад молодая семья предпочитала значительную часть доходов откладывать на выплату ипотеки, но сегодня люди предпочитают не забивать себе голову такими сложными проблемами. 

Соблазнов вокруг становится всё больше, ну а крупные производители прекрасно знают, как привлечь внимание потенциальных покупателей. Если обратить внимание на всё тот же iPhone, то можно заметить, что значительная долы выручки поступает не от смартфонов последнего поколения. Оказывается, как только Apple начинает предлагать скидки на аппараты прошлых поколений, наблюдается повышенный спрос, пояснить который можно особенностями человеческой психологии. Производители брендовой одежды и гаджетов используют наиболее эффективные методики, продолжая зарабатывать на слабостях человека. Например, многие люди подвержены эффекту скидок. Даже если вещь в хозяйстве не пригодится, но продаётся по выгодной стоимости, то её всё равно купят. Таким образом гардероб становится всё больше, а пользователи приобретают смартфоны даже тогда, когда находящиеся на руках прекрасно справляются со своими обязанностями. Всё это заметная тенденция, которая несомненно будет оказывать влияние на спрос в ближайшие годы. При этом эксперты отмечают, что рядовые пользователи всё ещё отдают предпочтение наиболее экономным предложениям. Особенно показательна в этом плане распродажа 11.11, итоги которой подводят представители компании «Мегафон».

Прежде всего отмечается повышенный спрос на наушники и умные часы. Если сравнивать третий квартал 2024 и аналогичный период 2023, то цифра оказывается на 40% выше, а это позволяет говорить о серьёзных изменениях. В данном случае тенденция приводится на основании российских продаж, но в целом спрос на подобную продукцию в других регионах планеты остаётся крайне высоким. Заметным оказался прирост количества реализованных единиц продукции в рамках распродажи 11.11. Если сравнивать с 2023 годом, то цифры выше на 53%, что говорит о высоком потенциале цифрового рынка РФ. А вот с массовыми гаджетами не всё так радужно, как привыкли писать в отчётах производители. На этот раз тройка лидеров по продажам смартфонов в РФ в рамках 11.11 выглядит следующим образом: Tecno, Xiaomi и Samsung. Что примечательно, только южнокорейский производитель умудрился продать заметное количество флагманов, тогда как все остальные закрепились в среднем ценовом диапазоне. 

Например, Tecno успешно продавала Spark 20 Pro, Pova 6 и Camon 30. Все телефоны стоят до 20 тысяч рублей и предлагают широкий набор функций. Xiaomi реализовала много Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro и Redmi 13C. В зависимости от объёма встроенной памяти цены на аппараты сильно разнятся, но при желании можно найти Redmi Note 13 Pro 8/256 чуть дороже 21 тысячи рублей. Наиболее востребованным у Samsung стал Galaxy A55, но хорошо продавались также различные модели флагманского Galaxy S24 Ultra. Тенденция такова, что российские пользователи предпочитают не самые дорогие гаджеты, но в моменты крупных распродаж даже самые стойкие готовы на безрассудные поступки. Например, небольшая скидка предоставлялась на Apple Watch Series 10, но умные часы стоят дороже 50 тысяч и практически не отличаются от аналогов других производителей. Так, за Galaxy Watch 7 LTE просят 20 тысяч рублей, тогда как купить Apple Watch Series 10 дешевле 50 тысяч крайне проблематично. Отлично продаются и Infinix Watch 1, но цена здесь более чем в 10 раз ниже продукции яблочной компании. 

Точно такая же ситуация просматривается и в сегменте наушников. Лучше всего продавались Realme Buds T300, вот только стоят они чуть дороже 3 тысяч рублей. Рядом на полке со скидкой лежат Apple AirPods Pro 2, небольшая скидка на которые привела фанатов американской компании в восторг. Купить такие наушники дешевле 20 тысяч рублей практически невозможно, ну а мы видим, как правильный подход маркетологов творит настоящие чудеса. Учитывайте, что российский рынок сегодня функционирует в условиях санкций, поэтому мы видим скидки от продавцов, тогда как в той же Европе влияние на цену оказывают ещё и предложения от производителей. Каждый год во время распродаж продавцы фиксируют значительные доходы, ну а специалисты пишут, что большая часть скидок не соответствует действительности. Часто продавец клеит ценники, заведомо обманывая покупателей, но спустя годы можно заметить, что фанаты и сами привыкли отовариваться в рамках больших распродаж. Праздник скидок этого ноября только начался, а впереди «чёрная» пятница и «кибер» понедельник. Немного позднее нас ожидают новогодние, а после и рождественские распродажи. В такие периоды магазины и производители получают огромную прибыль, ну а изменения в обществе приводят к отказу от привычной парадигмы. К распродажам подключается всё больше людей, а разумный подход уступает место ажиотажу и расточительству. Согласитесь, что атмосфера праздника позволяет забыть о проблемах в обычной жизни, но рано или поздно наступает время платить по счетам, а значит следует стараться держать себя в руках.

#смартфоны #электроника #интересное #умные часы #распродажи #11.11
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