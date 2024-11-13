Три небольших спутника стали жертвой бушующего Солнца

Время от времени на Солнце происходят явления, оказывающие сильное влияние на нашу планету. Магнитные бури приводят к помехам в работе электронного оборудования, а иногда и вовсе выводят технику из строя. Учёные полагают, что в будущем активность нашей звезды ещё может преподнести человечеству массу неприятных сюрпризов, но пока серьёзных инцидентов не было. Отмечается, что изменения на Солнце происходят настолько стремительно, что подготовиться к ним крайне сложно. На самом деле мы пока даже не знаем, как это сделать, ну а на переднем краю находятся тысячи спутников, от стабильной работы которых сегодня зависит очень многое.

Как стало известно, несколько дней назад три миниатюрных спутника из космической программы Binar, разработанной в Университете Кертина в Австралии, совершенно неожиданно завершили свою космическую миссию. Спутники Binar-2, Binar-3 и Binar-4 сгорели в атмосфере Земли всего через два месяца после запуска, хотя исследователи были уверены, что они смогут продержаться на орбите намного дольше. Учёные изучили данную проблему и пришли к выводу, что всему виной всплеск солнечной активности, из-за которого орбитальные условия стали настоящим испытанием даже для самых защищённых космических аппаратов. Оказывается, когда спутник находится на низкой околоземной орбите, где расположены и устройства программы Binar, такой объект постепенно приближается к Земле под воздействием гравитации и атмосферного сопротивления. Обычно это занимает гораздо больше времени, но солнечная активность существенно ускорила природный процесс. В условиях мощных выбросов солнечных частиц и вспышек внешняя атмосфера расширяется, усиливая аэродинамическое сопротивление на высотах до 1000 километров. Именно это увеличенное трение и заставило спутники Binar завершить свою работу в ускоренном темпе, сгорая по пути обратно к Земле.

Особенностью этой миссии стало то, что Binar-2, Binar-3 и Binar-4 разрабатывались как миниатюрные спутники, также известные как кубсаты, предназначенные для исследований и технологических испытаний на орбите. Кубсаты обладают ограниченными ресурсами и не имеют двигателей для корректировки орбиты, поэтому оказались особенно уязвимыми к резкому усилению атмосферного сопротивления. Так, если Международная космическая станция и спутники Starlink могут корректировать свои орбиты и сопротивляться увеличенному трению, кубсаты вроде Binar такой возможности не имеют, что и привело к их преждевременному сгоранию в атмосфере. Астрономы пишут, что повышенная солнечная активность, вызванная 25-м циклом, характеризуется регулярными колебаниями магнитного поля Солнца и в 2024 году выход за пределы всех ранее озвученных прогнозов. Цикл активности достигает пика каждые 11 лет, но на этот раз всплеск солнечных бурь и вспышек оказался гораздо более мощным, чем ожидалось. Прогнозировать подобные явления без создания альтернативных виртуальных моделей невозможно, но ситуация стремительно меняется, а учёные не поспевают за капризной звездой.

Согласно озвученным данным, только за последние месяцы поток солнечных частиц более чем в полтора раза превысил расчёты, что не только повлияло на работу спутников, но и создало видимые эффекты на Земле. Например, в разных концах планеты наблюдались интенсивные полярные сияния, которые на этот раз сместились намного ближе к экватору, чем считалось возможным. Для программы Binar такая ситуация стала испытанием. В рамках программы австралийские учёные разрабатывают новые технологии для космических исследований и стремятся сделать космос доступнее для научных проектов. Первый спутник программы, Binar-1, был запущен в 2021 году и пробыл на орбите почти год благодаря тому, что тогда солнечная активность находилась на низком уровне. Это позволило спутнику на высоте 420 километров продержаться намного дольше, чем его последователям.

Несмотря на то что миссии Binar-2, Binar-3 и Binar-4 завершились раньше времени, команда учёных Университета Кертина считает эту миссию важным уроком. Они планируют использовать полученный опыт для разработки новых спутников, которые смогут дольше выдерживать воздействие солнечной активности. Пока же солнечный цикл будет достигать своего максимума в течение следующих нескольких лет, но учёные надеются, что к 2026 году активность Солнца начнёт ослабевать, а к 2030 году достигнет минимума, что создаст более благоприятные условия для будущих космических запусков.



