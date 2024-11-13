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Bublik1
Изменения климата происходят слишком быстро, а 2024 станет самым жарким годом в современной истории
Глобальное потепление наступает, а изменения климата способны оказать крайне негативное значение на нашу цивилизацию

По мнению учёных, остановить глобальное потепление уже невозможно. Всё, на что способен человек – это сделать эффект менее болезненным. К сожалению, находящиеся у власти люди редко задумываются об экологии, ну а лоббисты миллиардеров и вовсе ставят попыткам остановить надвигающуюся катастрофу палки в колёса. Сегодня человечество готов тратить триллионы долларов на оружие, предпочитая игнорировать изменения климата. А между тем последствия принимаемых сегодня решений будут влиять на нашу планету даже спустя сотни лет. Попытки усадить политиков за стол переговоров уже не раз проваливались, но очередная глобальная напряжённость грозит поставить все ранее принятые меры под угрозу срыва. Крупный капитал надеется, что изменения климата будут медленными, предпочитая руководствоваться сиюминутными интересами. Что же, есть все основания полагать, что природа приготовила нам массу сюрпризов, а попытки игнорировать реальные проблемы дорого обойдутся нашей цивилизации.

По мнению климатологов, в 2024 году наша планета впервые пересекла отметку глобального потепления в 1.5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальными уровнями (до 1900 года). Этот символический и тревожный порог, предсказанный климатологами, оказался достигнут раньше, чем предполагалось, и уже подтверждён рядом ведущих служб, включая Всемирную метеорологическую организацию (ВМО). Это означает, что температурные рекорды были не просто побиты, но преодолены с серьёзным отрывом, при этом средняя температура на поверхности Земли достигла 1.45 градуса выше уровня конца XIX века. Аномальные периоды температуры в 2024 были как минимум на 1.5 градуса выше указанной выше отметке в половине дней, а значит этот год станет самым жарким за всю историю наблюдений.

Причинами этого беспрецедентного потепления стали не только высокие выбросы парниковых газов, но и природное явление Эль-Ниньо, которое обычно приносит временные всплески температуры. По информации климатологов, даже после ослабления Эль-Ниньо жара продолжала держаться на высоком уровне, что подчёркивает, насколько серьёзно изменился климат Земли. Последствия таких температурных рекордов ощущаются повсеместно. Стихийные бедствия стали обычным явлением, разрушая экосистемы и даже целые города. Тропические ураганы усиливаются и чаще обрушиваются на сушу. Наводнения уничтожают урожаи и приводят к нехватке продовольствия, а пожары выжигают леса и деревни. Например, в Бангладеше недавние наводнения уничтожили более миллиона тонн риса, что вызвало стремительный рост цен на этот продукт и привело к самому настоящему продовольственному кризису. Аналогичные проблемы испытывают страны Латинской Америки, Австралия и регионы, расположенные вокруг Средиземного моря, где температуры моря в этом году достигли пиковых значений. 

Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Селеста Сауло подчеркнула, что всё это не просто отдельные катастрофы, а новая климатическая реальность, к которой человечеству придётся приспосабливаться. По её словам, частые наводнения, опустошительные пожары и экстремальная жара – всё это предвестники того, что ждёт нас в будущем. Требуется пересмотреть подход к производству, но времени на рассуждения почти не осталось. Климатологи отмечают, что преодоление отметки в 1.5 градусов ещё не означает, что мир окончательно вышел за пределы цели Парижского соглашения, которое нацелено на поддержание потепления ниже этой отметки в среднем за десятилетие. Одновременно с этим многие учёные предупреждают, что приближение к 2 градусам будет катастрофическим для Земли. Климатолог Марк Хауден из Австралийского национального университета считает, что при таком потеплении многие экосистемы и природные процессы Земли будут нарушены, что вызовет долгосрочные проблемы для всех живых существ. Потепление на 2.5-3 градуса приведёт к невероятным по своим масштабам разрушениям. Ожидается, что затраты на борьбу с последствиями климата в разы превысят расходы на сокращение выбросов углерода сегодня. Сегодня бизнес относится к таким заявлениям скептически, но в недалёком будущем решение климатических проблем станет весомой статьёй расходов для крупных компаний по всему миру. 

Учёные пишут, что несмотря на всю серьёзность ситуации, человечество продолжает наращивать выбросы. Климатологи напоминают, что цель остаётся прежней и заключается в снижение использования ископаемого топлива и переход к возобновляемой энергии. Селеста Сауло отмечает, что каждая десятая доля градуса имеет значение для будущего. Даже если текущий год не выйдет за пределы отметки в 1.5 градуса, то уже совсем скоро критическая отметка будет преодолена. Учёные напоминают, что первые 0.5 градуса потепления человечество генерировало почти 100 лет, тогда как за последние 20 лет удалось разогреть нашу планету ещё на 1 градус. Темпы становятся всё более стремительными и уже не укладываются в ранее созданные виртуальные модели. Если всё пойдёт по пессимистичному сценарию, то к середине десятилетия на нашу планету обрушится серия глобальных катастроф, способная разрушить сотни прибрежных городов и вынудить людей переселиться как можно дальше от морей, рек и тем более океанов. Как долго мы сможем отступать, большой вопрос, ведь в глубине континентов уже живут люди, а природные катаклизмы будут ощущаться и там. Летом температура будет запредельно высокой, ну а таяние ледников и вовсе может не оставить человечеству другого выбора. 

#наука #экология #климат #глобальное потепление #природа
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