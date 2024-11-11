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Bublik1
Steam перестала запускаться на Windows 7/8 и может отказаться работать на Windows 10 к 2026 году
Именно поэтому всем геймерам рекомендуется перейти на более новую Windows 11

Известно, что осенью 2025 года Microsoft завершит жизненный цикл Windows 10. Операционная система должна была стать сервисной и поддерживаться на плаву десятилетиями, но в какой-то момент руководство американской компании решило от таких планов отказаться. Многие наши читатели и рядовые пользователи по всему миру полагают, что последствия завершения жизненного цикла Windows 10 их не коснутся. А вот некоторые эксперты уверены, что уже в 2026 году операционная система преподнесёт нам массу сюрпризов. Давайте как следует изучим данную тему на основе уже полученного ранее опыта. 

Для начала обратимся к Windows ХР. Данная операционная система получала обновления больше десяти лет, а разработчики видеоигр и не думали ограничивать доступ к новикам на компьютеры с такой ОС. Перелом случился спустя более чем пятнадцать лет с момента релиза, ну а Windows 7 и Windows 8 завершили свой жизненный цикл намного раньше. Важно учитывать, что в данном случае речь идёт о поддержке со стороны ключевых разработчиков ПО. Напомним, в январе 2020 Windows 7 перестала получать обновления безопасности, ну а уже в 2021 под эту операционную систему перестала выходить актуальная версия Google Chrome. Ещё в 2020 многие блокбастеры не поддерживали эту операционную систему, ну а в 2021 таковых стало мало даже среди небольших проектов. Дольше всех упиралась Valve, но теперь Windows 7 потеряла доступ и к Steam. Эксперты отмечают, что проблема назрела давно, поскольку программная оболочка игрового приложения основана на базовых функциях браузера Chrome. Ну а поскольку Google данную ОС уже давно не обслуживает, то поддерживать её на плаву не готовы и разработчики клиента Steam. 

Таким образом, если на вашем компьютере установлена Windows 7 или одна из версий Windows 8, включая Windows 8.1, то самое время перейти на более новую операционную систему. Windows 10 пока поддерживается, но всё идёт к тому, что от «Десятки» откажутся в ближайшие годы. Разработчики Steam предлагают всем пользователям, у которых на ПК до сих пор установлены устаревшие операционные системы, перейти на более актуальные аналоги. О прекращении жизненного цикла Windows 10 пока никто не говорит, но также есть возможность установить одну из поддерживаемых версий на базе ядра Linux. За последние годы количество игр, которые поддерживает эта ОС, значительно увеличилось, а всё новые проекты совместимы с большинством популярных дистрибутивов на базе свободной операционной системы. Более надёжно перейти на Windows 11, но очень часто такая ОС не подходит из-за несовместимости с оборудованием. Требуется процессор, выпущенный после 2018 года, ну а такое железо есть не у всех геймеров. 

Но и это ещё не всё. Смотрите, Microsoft завершила поддержку Windows 8.1 в январе 2023, но и эта операционная система сегодня не подходит для установки клиента Steam. Сроки отказа от старых ОС со стороны ключевых разработчиков развлекательного контента стремительно сокращаются, ну а это значит, что Windows 10 может быстро перейти в разряд устаревших к началу 2026 года. Многое зависит от решимости Microsoft. В руках у Софтверного гиганта находится целый ряд крупных разработчиков видеоигр. Это значит, что у компании есть рычаги давления, позволяющие увеличить или сократить жизненный цикл «Десятки». Немало зависит и от Google, а в целом перспектив у тех, кто намерен остаться на Windows 10 уже нет. Стоит учитывать, что «Десятка» ещё три года будет поддерживаться на плаву за счёт платных обновлений безопасности. Обычно подобные решения интересны только частному бизнесу, поэтому на рынок развлечений данная опция не окажет никакого влияния. 

Ну и добавим, что в мире происходит не только плохое. Например, Valve отказывается от функции совместного доступа к играм, предлагая более продвинутую Steam Family. Функция была анонсирована совсем недавно и включает возможность играть в офлайн режиме из пяти различных компьютеров. Подписать можно только членов семьи, аккаунты которых требуется добавить заранее. Есть и некоторые ограничения. Например, одновременный сеанс запрещён. Таким образом, если вы хотите пройти семьёй одну и ту же игру, то придётся подождать, когда придёт ваше время. Ну или потребуется купить ещё одну копию игры. Все пользователи в рамках семьи получают собственные сохранения и уникальные достижения, а в целом нововведение кажется интересным. Настроить функцию Steam Family можно уже сегодня, но активация возможна без особых усилий. Представители Valve отмечают, что будут внимательно отслеживать факты обмана со стороны пользователей. Это значит, что добавлять в семью друзей запрещено, но в данном случае неясно, каким образом будет действовать механизм защиты, ведь даже близкие родственники часто имеют разные фамилии. 

#steam #windows #windows 10 #windows 7
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Valve окончательно прекратила поддержку Steam на Windows 7 и 8
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