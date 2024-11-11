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Bublik1
PlayStation 5 Pro неплохо продаётся, но это не значит, что она станет популярной у рядовых геймеров
Производитель предпочитает не давать точных данных об отгруженных приставках

Продажи PlayStation 5 Pro начались 7 ноября, но пока точных данных о количестве реализованных приставок нет. Ещё до того, как консоль появилась в магазинах по всему миру, мнения экспертов относительно её возможного успеха или провала разделились. Многие авторы технологических изданий полагали, что приставку ждёт настоящая катастрофа. В качестве причины указывалась переменная цены. Напомним, за PlayStation 5 просят около 500 долларов, тогда как PlayStation 5 Pro в США продают за 700 долларов. При этом консоль лишена привода для чтения дисков, хотя и может порадовать твердотельным накопителем ёмкостью 2 Тб. Это в 2 раза больше, чем имеет обычная приставка, но многие потенциальные покупатели вынуждены ещё приобретать внешний дисковод. В Европе ситуация ещё более удивительная, ведь за PlayStation 5 Pro просят 800 евро, ну а в переводе на доллары получается очень солидная переплата. В России подходят к проблеме ещё более сурово, ведь предзаказы на приставку стартовали со 130 000 рублей.  

Будет ли PlayStation 5 Pro хорошо продаваться, вопрос спорный, но сегодня подоспели первые официальные данные. Интересную статистику опубликовали представители Amazon. Сообщается, что консоль стала самой продаваемой в США, Японии, Германии и Британии, а также ещё в пяти других странах. Данные приводятся только по площадке Amazon, но ранее некоторые крупные американские ритейлеры заявляли, что смогли распродать все полученные в качестве первой поставки PlayStation 5 Pro за считанные дни. Не исключено, что Sony решила подогреть внимание со стороны потенциальных покупателей за счёт создания небольшого дефицита. Операционный директор японской корпорации уверяет, что дела нового продукта развиваются самым лучшим образом. По словам Хироки Тотоки, компания довольна стартом PlayStation 5 Pro, поскольку приставку покупают лучше, чем это было во времена релиза PlayStation 4 Pro. Соответствует ли предоставленная информация глобальному рынку или же касается только Японии, не указывается. 

Хироки Тотоки констатирует, что на этот раз Sony предлагает не совсем обычный продукт для рядовых геймеров, а устройство для энтузиастов. PlayStation 5 Pro создана для получения максимальных впечатлений от актуальных игр. Она предлагает улучшенную графику и доступ к интеллектуальной обработке, чего у PlayStation 5 нет. Операционный директор уверен, что тратить деньги на более дорогую приставку должны только те, кто действительно видит ценность в продуктах такого уровня, ну а PlayStation 5 Pro просто не может быть дешёвой. А между тем, если сравнивать с PlayStation 4 Pro, то обновлённая приставка текущего поколения выглядит не лучшим образом. Так, аналог прошлого поколения поступил в розницу за 400 долларов и свободно продавался в Европе за 400 евро уже спустя месяц. Таким образом геймеры могли порадовать себя мощной консолью на Рождество и Новый год. Сегодня за такое же удовольствие придётся выложить в 2 раза больше, что явно не устраивает многих геймеров. На фоне споров о целесообразности приобретения PlayStation 5 Pro особенно интересно изучить изменения, которые несёт обновлённая консоль. Прежде всего приставка получила технологию PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Идея заключается в использовании умных алгоритмов для повышения качества картинки при масштабировании. Это полный аналог NVIDIA DLSS, но сама технология разработана специалистами Sony при поддержке AMD. У красных есть собственный аналог, но пока все существующие технологии масштабирования имеют массу проблем. 

Рядовые геймеры отмечают, что за повышения количества кадров в секунду приходится платить снижением качества картинки. PSSR будет работать только в тех играх, разработчики которых выпустят соответствующий патч, но это не все любопытные технологии. Например, есть Image Enhancement, которая также построена на базе ИИ и создана для игр, вышедших во времена PlayStation 4. На этот раз разработчикам самих игр делать ничего не нужно, ведь за дополнительную обработку отвечает умный алгоритм. Проблема лишь в том, что технология будет работать только с теми играми, которые не получали патчей для работы с высоким разрешением выше 1080р. Таковых среди знаковых проектов почти нет, а значит Image Enhancement будет работать на играх второго эшелона и различных инди-проектах. Владельцы и авторы тестов в интернете замечают, что иногда последствия использования Image Enhancement вообще незаметны, хотя в некоторых случаях результат приятно радует. Таким образом PlayStation 5 Pro выглядит неоднозначно, а об успехе её можно будет судить только после того, как разработчик огласит точную информацию о реализованных копиях. Пока ничего подобного сказано не было. Эксперты склонны полагать, что мы сегодня PlayStation 5 Pro покупают только те, кто может себе это позволить. Как только армия энтузиастов получит желаемое, японской корпорации придётся снижать цены, поскольку спрос сильно снизится. 

#видеоигры #playstation 5 pro #приставки
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