Многие из этих людей активно борются с климатическими изменениями, забывая о своём вкладе в общее дело

По мнению учёных, изменения климата на нашей планете неизбежны. Всё зашло слишком далеко, а точке невозврата осталась позади. Даже если человечество резко сократит количество выбросов, то последствия всё равно будут ощущаться, а вопрос лишь в том, насколько серьёзными окажутся климатические вызовы будущего. Однозначных ответов пока нет, ну а исследователи призывают сокращать потребление углеводородов и активнее переходить на чистую энергетику. Многие критики подобных инноваций утверждают, что при производстве аккумуляторов и солнечных батарей сжигается больше углеводородов, чем принято писать в отчётах. В результате чистая энергетика только кажется таковой, а на самом деле без нефти, угля и газа наш вид обойтись пока не способен. Некоторые исследователи пеняют в сторону животноводческих ферм, рассказывая о слишком большом выделении углекислого газа поголовьем рогатого скота. Не исключено, что критики подобных заявлений после очередного эссе отправляются в дорогие рестораны, где им подают хорошо прожаренные стейки.

Споры идут уже несколько десятилетий, но существует тема, вызывающая беспокойство у многих аналитиков. Всё дело в том, что авиация сжигает невероятное количество углеводородов. Крупные технологические компании призывают принять по этому поводу меры, но новые исследования доказывают, что богатые и знаменитые откровенно лукавят. По данным учёных, мы становимся свидетелями растущего влияния частной авиации на климат. Сообщается, что углеродный след от перелётов на частных самолётах увеличился на 46% с 2019 по 2023 год. Потребление продолжает расти, но состоятельные граждане, которые могут себе позволит личный самолёт или нанять чартер для перелёта через океан, не готовы даже обсуждать тему снижения углеродного следа. На этом фоне учёные отмечают, что элитная индустрия ультра-роскошных авиаперелётов уже превратилась в одну из главных угроз для климата. Исследование, проведённое учёными из университетов Швеции, Дании и Германии, анализирует влияние на окружающую среду перелётов, совершаемых самыми состоятельными и влиятельными людьми мира. Обнаружилась тревожная тенденция, в рамках которой количество рейсов постоянно растёт, а значит увеличивается и углеродный след в атмосфере. Максимальное количество вылетов наблюдается во время крупных мероприятий. Например, спортивных чемпионатов, кинофестивалей и различных политических раутов.

Учёные давно отмечают, что частные самолёты, являющиеся популярным средством передвижения среди богатых и знаменитых, наносят огромный вред экологии, производя больше выбросов на одного пассажира, чем коммерческие авиаперелёты. Вот только масштабы проблемы широкой публике остаются неизвестны. На этот раз исследователи решили исправить ситуацию. Сообщается, что только за 2023 год частные рейсы привели к выбросу в атмосферу 15.6 миллиона тонн углекислого газа. При этом частные самолёты обслуживают всего около 256 000 человек, а это 0.003% взрослого населения планеты, что создаёт непропорционально высокий углеродный след на каждого пассажира. Изучив данные о 18.7 миллионах чартерных рейсов за последние четыре года, учёные обнаружили, что примерно половина таких поездок охватывает расстояния менее 500 километров. Проще говоря, состоятельным людям лень садиться на поезд или преодолевать расстояние между городами на автомобиле. Им проще потратить 50 тысяч долларов на топливо, ну а думать об экологии среди представителей просвещённой элиты попросту не принято. При этом такое поведение присуще не только звёздам кино и эстрады, ведь точно также действуют политики, предпочитающие комфорт и скорость другим видам транспорта.

Довольно часто самолёты и вовсе летят без пассажиров, поскольку требуется забрать важную персону, которая отказывается передвигаться другими видами транспорта. В итоге возникает ситуация, в рамках которые короткие перелёты уже начали заменять поездки на автомобилях, оставляя углеродный след на несколько порядков выше лишь из соображений удобства и комфорта для одного или нескольких богатых людей или политиков. Частная авиация создаёт огромную нагрузку на аэропорты в период крупных мероприятий и так называемого «высокого сезона». Летом многие состоятельные представители нашего вида устремляются в популярные курорты вроде Ибицы и Ниццы, заполняя небо сотнями частных рейсов. А такие знаковые события, как Суперкубок в США, Давосский форум и климатическая конференция COP28 в Дубае, вызывают значительный рост числа частных перелётов, тем самым усиливая негативное воздействие на экологию. Именно так, ведь, решая проблемы климата, политики по непонятной причине забывают о себе.

В настоящее время США остаются крупнейшим рынком частной авиации, где базируется две трети мировых частных самолётов, которыми владеют клиенты со средним состоянием в 123 миллиона долларов. Увы, но несмотря на всё возрастающий углеродный след, усилия по внедрению более экологичных альтернатив, таких как устойчивое авиационное топливо, остаются в зачаточном состоянии. Более того, большинство владельцев частных самолётов не планируют переходить на такие технологии в ближайшем будущем. Ситуация осложняется и тем, что правительство не спешит вводить меры для ограничения вредных выбросов в этом секторе, опасаясь негативной реакции со стороны богатых и влиятельных лиц, чьи интересы затрагивает возможное регулирование. Это создаёт политическую дилемму: на фоне глобальных усилий по сокращению выбросов углекислого газа особое внимание к частной авиации может показаться логичным шагом, но нежелание затрагивать интересы состоятельных клиентов вызывает напряжение и обсуждение двойных стандартов в климатической политике.

Согласно прогнозам, если указанный выше тренд продолжится, а динамика останется без изменений, то к 2033 году парк частных самолётов может увеличиться на треть, что сделает этот сектор ещё более значительным источником выбросов CO2. Исследование настаивает на том, что регулирование частной авиации необходимо: без контроля и введения экологических норм углеродный след этого сектора будет расти как в абсолютных, так и в относительных значениях, ухудшая климатическую ситуацию.