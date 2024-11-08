Гибридный процессор NVIDIA на архитектуре ARM выйдет в 2025 или 20226г и появится в ноутбуках Alienware

Нет никаких сомнений в том, что рынок настольных процессоров находится в состоянии кризиса. В 2024 году Intel и AMD должны были выпустить целый ряд высокотехнологичных продуктов, но результат откровенно обескураживает. Серия Ryzen 9000 принесла прирост быстродействия в играх до 10%. Для того чтобы отыскать заветные проценты, придётся как следует потрудиться, ведь разница между поколениями заметна только в нескольких играх, а для полного раскрытия потенциала процессоров потребуется видеокарта за 2000 долларов. Многие эксперты связывали надежды с релизом серии Core Ultra 200, но и здесь нас ждал полный провал. Мало того, что Core Ultra 9 285K не стал самым быстрым игровым процессором на рынке, так он ещё и умудрился в некоторых сценариях уступить флагману прошлого поколения. Исправить ситуацию был обязан Ryzen 7 9800X3D, но и здесь экспертам пришлось искать несколько дополнительных кадров в секунду при помощи лупы. Выяснилось, что в разрешении 4К с максимальными настройками графики и самой быстрой видеокартой на рынке Ryzen 7 9800X3D всего на несколько десятых процента быстрее Ryzen 7 7800X3D.

Если это не провал, то даже сложно представить, каким ужасным должен быть следующий релиз настольных процессоров. Но если даже не самых мощных чипов хватает для повседневных задач, то геймеры постоянно сталкиваются с повышенными требованиями видеоигр. В разрешении 1080р можно обойтись видеокартой до 40 тысяч рублей, тогда как покупать монитор с разрешением 4К без видеокарты за 100 тысяч – это крайне необдуманный поступок. Владельцы персональных компьютеров могут заменить видеокарту, но в данном случае всё упирается в деньги. AMD уже несколько лет обещает геймерам самую настоящую революцию. Оказывается, потенциал встроенной графики ещё не раскрыт. Красные выпускают так называемые APU, содержащие не только процессорный чип, но и интегрированный графический модуль. Сегодня именно эта компания предлагает самые скоростные решения в данном сегменте, но существующие предложения далеки от ранее данных обещаний. Например, ни один такой процессор не способен тянуть все игры в разрешении 1080р даже на средних настройках графики. Поговаривают, что следующее поколение APU принесёт встроенную графику уровня GeForce RTX 4070, но пока дальше обещаний дела не идут. Если верить недавним слухам, то AMD придётся ускорить разработки, а иначе рынок гибридных процессоров с мощной графической составляющей будет занят конкурентами.

По данным канала Moore's Law Is Dead, NVIDIA готовится к выпуску настольных процессоров, главной фишкой которых станет интегрированный графический модуль. Информацию о разработке чипов на базе архитектуры ARM подтверждают и другие инсайдеры, но на этот раз появились интересные подробности. Прежде всего сообщается, что разработка находится на финальных стадиях. Уже определено примерное энергопотребление процессора, которое будет достигать 80 Вт. Даже для привычных настольных процессоров с архитектурой х86 такое TDP кажется значительным, тогда как архитектура ARM обладает более высокой энергоэффективностью. Инсайдеры предполагают, что нас будет ждать настоящий игровой процессор, встроенная графическая составляющая которого окажется способна запускать требовательные новинки в 1080р без компромиссов. Не исключено, что при помощи технологий масштабирования такой камень прекрасно покажет себя и в 2К, но пока такие предположения больше похожи на гадание на кофейной гуще. Инсайдеры пишут, что NVIDIA уже даже заключила соглашение о партнёрстве с некоторыми заинтересованными компаниями.

Предполагается, что первыми APU на базе архитектуры ARM получат ноутбуки Alienware. Случится это в конце 2025 или 2026 года. Многое зависит от хода разработок, но сегодня NVIDIA не только является самой дорогой компанией на планете, но и способна генерировать огромные доходы. Доступа к средствам у Дженсена Хуанга нег, а благородя этому появляется возможность нанять больше профессионалов, необходимых для разработки того или иного продукта. Что любопытно, похожие разработки ведёт и AMD. Сложно сказать, какая из компаний придёт к финишу быстрее, поскольку времени до релиза ещё слишком много. Считается, что красные выпустят серию процессоров с интегрированной графикой под названием Sound Wave к концу 2026 года. Решения создаются на архитектуре ARM и получат мощное процессорное ядро Zen 6 с графикой RDNA 6. Ряд источников утверждает, что гибридный процессор AMD по скорости будет равен настольной GeForce RTX 4080, но пока подобные слухи кажутся фантастичными. Конечному пользователю совершенно всё равно, кто из полупроводниковых гигантов первым придёт к финишу. Будет ли это Intel, AMD или NVIDIA – не имеет значения, ведь куда важнее расшевелить рынок. Сегодня сегмент настольных процессоров больше напоминает спящее царство, ну а с приходом сюда такого крупного игрока, как NVIDIA, ситуация может кардинально измениться.



