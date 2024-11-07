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Bublik1
Стало известно о масштабной операции армии РФ с участием Су-57 и уничтожением ПВО ВСУ
Уже скоро экспортная версия российского истребителя появится на престижном авиашоу в Китае

В ближайшие дни в китайском Чжухае пройдёт одно из важнейших авиационных событий года. Речь о международном авиасалоне Airshow China 2024, который продлится с 12 по 17 ноября. Гостям мероприятия российская государственная корпорация «Ростех» представит свою передовую авиационную технику, демонстрируя достижения отечественного авиапрома. Ожидается появление ударно-разведывательного вертолёта Ка-52Э, способного эффективно решать боевые задачи в самых сложных условиях. Кроме того, будет показан и самолёт-заправщик Ил-78МК-90А, который может быть трансформирован в военно-транспортный самолёт для оперативного снабжения войск. Несмотря на это главным экспонатом российской экспозиции станет истребитель пятого поколения Су-57Э, который впервые представят за пределами России в рамках лётной программы. 

Су-57Э представляет собой экспортную версию многофункционального боевого самолёта, уже зарекомендовавшего себя в реальных условиях. Сайт корпорации «Ростех» подчёркивает уникальность Су-57 среди мировых аналогов, указывая, что истребитель обладает способностью противостоять даже передовым системам ПВО, включая Patriot, NASAMS и немецкий IRIS. Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов назвал Су-57 действительно выдающимся представителем военной авиации, способным решать боевые задачи в условиях высокоорганизованной противовоздушной обороны. Он добавил, что самолёт оснащён самыми современными видами вооружений, среди которых выделяются малозаметные крылатые ракеты Х-69. Благодаря самым современным технологиям, Су-57 оказывается практически невидим для радаров, что делает практически неуязвимым для потенциальных противников. Чемезов напомнил, что Су-57 серийно выпускается предприятиями Ростеха, что позволяет предлагать экспортную версию международным заказчикам.

Эксперты признают, что Су-57 зарекомендовал себя как надёжный и эффективный самолёт и уже какое-то время активно применяется в зоне СВО. Этот многофункциональный истребитель пятого поколения совмещает в себе скорость, манёвренность и малозаметность, что даёт ему возможность выполнять широкий спектр боевых задач: от уничтожения наземных целей до противовоздушной обороны. По данным иностранных источников, Су-57 недавно продемонстрировал свои возможности в одной из самых успешных операций российской авиации. Так, 19 октября несколько таких истребителей нанесли точные удары по американским зенитным комплексам MIM-23 Hawk на юге Украины. Детали операции и факт её проведения официально не подтверждены. Известно, что украинская сторона использовала комплексы ЗРК MIM-23 Hawk для прикрытия грузовых судов, следующих в порт Одессы. Эти комплексы, несмотря на несколько модернизаций, оставались уязвимыми перед российскими Су-57. Истребители провели операцию рано утром, неожиданно атаковав позиции Hawk. В результате атаки было уничтожено несколько элементов комплекса, включая две пусковые установки и командный пункт AN/MSW-9 PCP, обеспечивавший управление системой и её взаимодействие с наземными радарами.

Напомним, комплексы MIM-23 Hawk, созданы ещё в 1960-е годы и когда-то считались новейшей разработкой, но их использование сегодня показывает, насколько они устарели в условиях современных боевых действий. Устройства сильно зависят от сложной системы управления и требуют постоянного подсвечивания цели наземным радаром. Как полагают аналитики, удар по командному пункту оставил украинскую ПВО в Одессе слепой, что позволило российским истребителям уверенно действовать на этой территории. Можно предположить, что участие Су-57Э в авиасалоне Airshow China 2024 станет не просто демонстрацией российских технологий, но и заявлением о намерениях России укреплять свои позиции на рынке вооружений. Выход Су-57 на мировую арену подчёркивает уверенность российских производителей в конкурентоспособности и высоком уровне готовности экспортной версии истребителя. Аналитики пишут о том, что проблема кроется в небольших количествах, которые способны сегодня выпускать российские предприятия. В ближайшие годы производство увеличится, ну а экспортная версия пока не предполагает возможности сборки и продажи таких истребителей. Российские предприятия завалены заказами, поэтому должны для начала выполнить все существующие обязательства, а после приступать к интересам иностранных государства.

#истребители #самолёты #су-57
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Глава Ростеха Чемезов: Су-57 способен противостоять ЗРК "Patriot"
Ростех: Истребитель Су-57Э впервые будет показан в лётной программе за рубежом
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