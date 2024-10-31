По данным учёных, на популяцию мойвы такие нападение не оказывают никакого заметного влияния

За последние столетия мы многое узнали о нашей планете. Технологии позволяют изучить животный мир при помощи глубоководных батискафов, а благодаря наличию совершенных инструментов удалось выявить родство между совершенно непохожими видами на разных континентах. Многое ещё предстоит узнать, но природа не устаёт удивлять учёных, демонстрируя разрушительную силу ураганов, а также удивительную способность некоторых организмов выживать в самых суровых условиях. На нашей планете есть виды, благоденствующие при крайне высокой температуре, но существуют и такие, для которых требуются близкие к идеальным условия. Природа не устаёт преподносить нам сюрпризы, но иногда демонстрация звериного оскала вызывает удивление даже у научного сообщества.

Любопытной информацией поделились исследователи из Массачусетского технологического института (MIT), изучавшие подводный мир у берегов Норвегии. В ходе наблюдений удалось заснять драматическое событие, масштабы которого способны привлечь даже тех, кто не интересуется подобной темой. В центре исследования оказался огромный косяк нерестящейся мойвы. Инстинкт велит этой мелкой рыбе держаться вместе. В теории, такая стратегия повышает шансы на выживание, но иногда даже отлаженная веками тактика может дать сбой. Всё дело в том, что нерестящаяся мойва привлекает хищников, а на этот раз на запах пищи пришла треска. По данным учёных, каждый февраль миллиарды маленьких рыбок мойвы мигрируют с арктического ледяного щита к норвежским берегам. Главная цель заключается в том, чтобы дать потомство, ну а путь таит массу опасностей, поскольку на побережье Норвегии мойву поджидает атлантическая треска, миграция которой привязана к циклам нереста мелкой рыбы. Хотя учёным уже были известны случаи массовой миграции, масштабы недавно развернувшегося события и его драматизм поразили даже опытных исследователей. Команда MIT с помощью новой акустической технологии смогла не только наблюдать, но и запечатлеть самое настоящее подводное сафари, развернувшееся на огромной площади. Используя акустическую систему Ocean Acoustic Waveguide Remote Sensing (OAWRS), они направили звуковые волны от лодки вниз и в стороны, фиксируя передвижение и скопления рыб на десятках километров.

Когда учёные следили за миграцией отдельных рыб, они отметили, как случайные мойвы начали собираться в огромный косяк, образуя скопление живых организмов длиной в десятки километров. Совершенно неожиданно такая крупная стая привлекла внимание хищников. Так, почуяв массовое скопление добычи, треска начала и сама объединяться в стаю. За считанные часы армия из 2.5 миллиона особей трески смогла поглотить свыше 10 миллионов мойв, что составило примерно половину от сформировавшегося косяка. Зрелищное событие стало самым крупным из зафиксированных учёными массовым нападением хищников на огромное скопление добычи. Несмотря на такие заметные масштабы, исследователи относятся к происходящему довольно спокойно. Отмечается, что природа продумала такой ход событий, а хищники съели всего 0.1% от всех мигрирующих рыб. Таким образом треска не оказывает на количество мойвы никакого влияния, а тактика мелкой рыбы остаётся эффективной, ведь даже в случае массовой охоты половина от всех особей сможет дать потомство.

А вот климатические изменения способны в значительной степени сократить количество рыбы в мировом океане. Тысячи лет те или иные виды живых существ адаптировались к современным условиям жизни. Сегодня температура на Земле повышается слишком быстро, ну а загрязнение мирового океана грозит массовым вымиранием. На фоне этого охота трески покажется незначительным событием, ведь за короткий срок могут погибнуть десятки миллиардов живых существ. Команда исследователей отмечает, что локальное событие, пусть и не окажет влияния на популяцию мойвы, имеет значение в балансе экосистем в определённом регионе. Приводятся следующие подробности: для различия видов рыб на акустических картах, команда применяла метод мультиспектрального анализа, учитывая резонансные частоты плавательных пузырей. Оказывается, у трески и мойвы звучание плавательного пузыря сильно отличается. Первая похожа на звон колокола, тогда как вторая напоминает самую высокую ноту на пианино. Благодаря этой технике учёные смогли с высокой точностью составить карту миграции каждого вида и увидеть, как рыбы собираются в группы.