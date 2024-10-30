Релиз настольной графики AMD следующего поколения состоится в начале 2025 года

В начале января состоится анонс новой архитектуры NVIDIA Blackwell. Инсайдеры рассказывают о значительном приросте производительности между поколениями, но в последние годы в подобные заявления верится с большим трудом. Причина в том, что заметно быстрее становятся только флагманы, тогда как видеокарты до 400 долларов продолжают топтаться на позициях, занятых ещё в 2018 году. Если GeForce RTX 5060 не будет быстрее GeForce RTX 4060 хотя бы на 20%, ситуацию можно будет назвать провальной.

Снижение темпов наращивания производительности в наиболее массовом сегменте тормозит прогресс, мешая появлению более впечатляющих технологий в играх и в целом идёт на пользу только кошельку Дженсена Хуанга.

Чем нас порадует NVIDIA, пока сказать сложно, но сегодня ночью довольно громкий анонс сделали представители AMD. Информация была озвучена в рамках подведения итогов третьего квартала. По словам Лизы Су, на этот раз никакой гонки за лидером не будет. Инженеры красной компании планируют сосредоточиться на массовом сегменте, сделав несколько важных изменений в общей стратегии. Прежде всего отмечается, что сегодня графические чипы полагаются на технологию масштабирования FSR 3.1, использующую не самые эффективные алгоритмы для решения поставленных задач. NVIDIA уже давно использует для этого искусственный интеллект, а AMD намерена использовать для ускорения своих продуктов новые технологии. По словам Лизы Су, первое появление нового алгоритма произойдёт в рамках игровой приставки PlayStation 5 Pro. Это будет так называемый PSSR AI Upscaling, созданный программистами Sony при поддержке специалистов AMD. Данная технология будет конкурировать с DLSS следующего поколения, обеспечивая эффективное масштабирование за счёт умных алгоритмов.

Именно ИИ обеспечит значительный скачок в производительности графической архитектуре RDNA 4, что позитивно скажется не только на количестве кадров в секунду, но и на качестве изображения. Эксперты пишут, что новой версии FSR придётся конкурировать не только с DLSS 4 от NVIDIA, но и с XeSS от Intel. На самом деле всё намного интереснее, ведь Intel планирует выпустить вторую серию настольной графики Arc Battlemage в первой половине 2025 года. О провале первого поколения все почти забыли, и в данном случае руководство американской компании намерено также сосредоточиться на среднем ценовом сегменте. Пожалуй, геймеры и производители немного иначе воспринимают понятие среднего ценового сегмента. Долгое время средняя цена видеокарты не превышала 300-350 долларов, но в последнее время Дженсен Хуанг атакует рынок дорогими решениями с не самой выдающейся производительностью. В теории, если AMD и Intel действительно представят конкурентные решения по цене до 400 долларов, то NVIDIA придётся в значительной мере пересматривать свою политику экономии на геймерах. Предполагается, что из-за повышенной конкуренции GeForce RTX 5060 выйдет с небольшим опозданием и точно не станет задерживаться до лета 2025 года. И всё пока выглядит неплохо, но кроме обещаний у Лизы Су снова ничего нет.

Несколько последних поколений глава AMD обещала догнать и перегнать NVIDIA, но сегодня преподносит очевидное поражение в виде явного успеха. Решение отказаться от выпуска флагманом оправдано экономически, а попытка закрепиться в среднем и средневысоком ценовом сегментах больше похожа на отчаяние. Стоит признать, что AMD умеет делать очень неплохие видеокарты, но неспособность правильно оценить потребности рынка и попытки продавать собственные решения по ценам аналогичным продукции NVIDIA сводит на нет все успехи инженеров. По данным инсайдеров, ждать от настольной графики AMD следующего поколения значительных прорывов не следует. Причина в том, что все они будут полагаться на видеопамять стандарта GDDR6, обеспечивающую скорость до 20 Гбит/с. А между тем NVIDIA абсолютно во все видеокарты поставит GDDR7, скорость которой будет на 10 Гбит/с выше.

В настоящее время в сети пишут о появлении первых двух графических чипов Navi 48 и Navi 44, созданных на архитектуре RDNA 4. Лиза Су также обещала значительный рост производительности трассировки лучей, но в данном случае мы видим, что красные не способны догнать зелёных и стабильно отстают от них на одно поколение. Сомнительно, чтобы на этот раз произошло нечто экстраординарное. Предполагается, что новая линейка будет называться Radeon RX 8000, но ближе к релизу всё может измениться.