Ранее инсайдеры писали, что за GeForce RTX 5090 будут просить 2500 долларов

Уже два года самой быстрой настольной видеокартой остаётся GeForce RTX 4090. Инсайдеры писали, что в запасе NVIDIA есть прокачанная версия GeForce RTX 4090 Ti, но по невыясненным причинам такая видеокарта в розницу так и не попала. Предполагается, что главная причина лежит на поверхности, ведь выпускать такую видеокарту нет никакого смысла. GeForce RTX 4090 продаются быстрее, чем NVIDIA успевает их выпускать, а основными покупателями стали совсем не геймеры.

Напомним, каждый графический ускоритель H100 стоит 42 тысячи долларов, но очередь растянулась на более чем полгода. Мало того, поставки в Китай и вовсе ограничены, а в итоге настольные видеокарты остаются более доступным средством для построения серверных кластеров. Спрос на обучение ИИ продолжает расти, а главный минус GeForce RTX 4090 заключается в высоком потреблении энергии. Для крупного сервера такие видеокарты не подходят, но они хорошо себя показывают, когда требуется решить проблему нехватки вычислительной мощности в сжатые сроки.

Стоит также учитывать, что AMD не представляет особой конкуренции и не имеет выдающихся решений ни в одном из ценовых сегментов. Всё это привело к довольно любопытным последствиям. Если вы обратите внимание на стоимость видеокарт текущего поколения, то сможете заметить, что даже спустя два года рекомендованная цена остаётся актуальной для большинства решений. Произошла незначительная коррекция в рамках выхода более скоростных решений линейки SUPER, тогда как середняки типа GeForce RTX 4060 продаются за те же 300 долларов, что и на старте. Благодаря отсутствию конкуренции Дженсен Хуанг может себе позволить не спешить с выходом видеокарт следующего поколения. Вы уже могли слышать, что настольной графики серии GeForce RTX 50 в этом году не будет, а миллионы фанатов ждут релиза новинок в начале 2025. Инсайдеры подтверждают, что крупный анонс состоится 6 января и будет представлен лично Дженсеном Хуангом. Графические чипы построены на архитектуре Blackwell и будут выпускаться на базе 3-нм узла TSMC. В некоторых утечках указывается 4-нм нормы того же контрактного производителя из Тайваня, а значит точных данных на этот счёт пока нет.

Согласно опубликованным слухам, анонс будет включать настольную и мобильную графику. Геймеров порадует большая линейка видеокарт, самой скоростной из которых станет GeForce RTX 5090. Ранее в прессе писали, что флагман планируют продавать за 2500 долларов, а цена полностью оправдана, поскольку новинка ощутимо быстрее GeForce RTX 4090. По мере приближения даты релиза инсайдеры публикуют всё более реалистичные данные. На этот раз указывается, что за самую быструю видеокарту следующего поколения планируют просить всего 2000 долларов. GeForce RTX 4090 стоит 1600 долларов, но купить флагман NVIDIA дешевле 1850 долларов практически невозможно. Учитывая, что видеокарта снята с производства, дефицит её будет становиться всё более заметным, а значит значительная часть потенциальных покупателей воспримет подорожание спокойно. Сможет ли NVIDIA обеспечить достаточное количество видеокарт в первые недели после релиза, сказать сложно, но старт продаж намечен на 20 января. Многочисленные инсайдеры указывают на наличие 32 Гб видеопамяти стандарта GDDR7. Предполагается, что память сможет работать со скоростью до 32 Гбит/с, что позволит увеличить пропускную способность шины и позитивно скажется на быстродействии всей системы. Инсайдеры утверждают, что повысить производительность исключительно за счёт архитектурных улучшений невозможно, поэтому GeForce RTX 5090 будет не только быстрее, но и ощутимо прожорливее GeForce RTX 4090.

Так, если действующий флагман потребляет 450 Вт и подключается при помощи одного кабеля питания на 16 пин, то GeForce RTX 5090 понадобится сразу два таких кабеля и базовые 550 Вт. В теории такой подход обеспечит высокую стабильность и решит проблему, в рамках которой часть GeForce RTX 4090 вышла из строя. Предполагается, что для обеспечения питания GeForce RTX 5090 понадобится блок мощностью от 1 кВт, но не исключено, что новый флагман потребует и более солидные 1.2 кВт, что полностью укладывается в потенциал двух кабелей питания по 16 пин (по 600 Вт на каждый).

Одновременно с анонсом GeForce RTX 5090 покажут GeForce RTX 5080 и GeForce RTX 5070. Согласно ранее опубликованным утечкам, дешевле 1200 долларов GeForce RTX 5080 точно не будет, тогда как за GeForce RTX 5070 могут попросить 700 долларов. Таким образом мы видим заметное подорожание, но ничего другого ожидать было невозможно. AMD не способна составить достойную конкуренцию и вообще намерена оставить флагманский сегмент на растерзание NVIDIA. Дядюшка Хуанг отлично умеет считать деньги, а в идеальных для него условиях выжмет из геймеров все соки. Остаётся надеться на то, что новое поколения настольной графики окажется хотя бы быстрым, ведь в последние годы видеокарты дорожали, но не приносили значительного прироста скоростных показателей в играх.