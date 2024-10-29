Ситуация осложняется тем, что теперь посредники должны будут указывать конечного потребителя редкоземельных металлов из КНР

Если почитать американскую прессу, то можно сделать вывод, что любые решения администрации президента США идут на пользу всему человечеству. Даже если американцы с союзниками разрушают целые страны и провоцируют гуманитарный кризис, то это благо, ведь всё это совершается ради победы мировой демократии. Примерно такой же фон имеют санкции против России и Китая. Российские телевизионные каналы давно заблокированы, а сегодня очередь дошла и до мессенджеров. Всё это преподносится как очередной этап борьбы за демократию. Несомненно, значительная часть населения США и Европы в подобные заявления верит, и только небольшая доля разумных граждан осознаёт, что демократия гарантирует свободу слова и торговли, ну а запреты, санкции и любые другие ограничения являются явными признаками тоталитарного строя. Тема довольно сложная, но последствия принятых решений не проходят бесследно.

Многие аналитики считают, что выборы президента в США ничего не изменят в области санкционной политики. Торговая война с Китаем продолжится, а сегодня среди влиятельных политиков нет никого, кто бы осознавал бесперспективность ограничений. Ну а поскольку в руках у Китая находится целый ряд механизмов давления на конкурентов, то власти Поднебесной в какой-то момент решили ответить, используя в качестве инструмента контроль над экспортом редкоземельных металлов, широко применяемых в производстве полупроводников. До недавнего времени импортёрам требовалась специальная лицензия, получение которой было затруднительным, но не невозможным. Похоже, власти КНР планируют ударить по мировому рынку полупроводников с ещё большей силой. Как стало известно, ограничения на экспорт целого ряда металлов станут ещё более строгими. В ответ на подобные действия пресса США разразилась острой критикой, упрекая Китай в монопольном положении и давлении на мировые рынки. Удивительно, но когда Вашингтон совершает ещё более безумные действия, запрещая союзникам закупать у РФ нефть и газ, то местные журналисты одобрительно хлопают в ладоши, а между тем любые ограничения носят глобальный характер и нарушают логистические поставки и ведут к повышению цен и падению мировой экономики.

Как бы там ни было, но в США действия КНР не вызвали энтузиазма, а эксперты замечают, что крупные производители попадают в уязвимое положение, поскольку зависят от поставок ресурсов из Китая. Согласно новым правилам для экспортёров редкоземельных металлов, все компании обязаны подавать детализированные отчёты, которые будут содержать информацию о конечном использовании продукции. Таким образом посредники больше не смогут обходить ранее действующие ограничения и должны будут чётко указать, кому и в каком объёме данная продукция будет отгружена. Ограничения затронут галлий и германий, выступающие основой для производства полупроводников, электроники и военной техники. Что любопытно, новые экспортные правила теперь касаются и других материалов. Например, в список добавлена сурьма, используемая в производстве электроники и оружия. Включение этого металла в перечень ресурсов с ограниченным экспортом подтверждает решимость Китая контролировать поставки даже тех материалов, которые пока не имеют прямых аналогов на международном рынке.

Особо примечательно, что теперь вся информация о добыче и переработке редкоземельных металлов в Китае считается государственной тайной. Любая утечка данных преследуется по закону. Не так давно в прессе писали о громком деле, в рамках которого двух менеджеров осудили на длительные тюремные сроки за передачу конфиденциальной информации заинтересованной стороне за пределами страны. Зависящие от поставок подобных ресурсов американские компании уже начали бить тревогу. Очевидно, что дядюшка Сэм помочь не сможет, поскольку договариваться Вашингтон и Пекин пока не готовы. Указывается, что решение властей Поднебесной будет иметь разрушительное воздействие, ставя под угрозу всю цепочку производства сложной электроники в десятках стран на планете. Особенно тревожатся янки по поводу того, что КНР продолжает поглощать иностранные предприятия, занимающиеся переработкой редкоземельных металлов. Так, канадская компания Neo Performance Materials недавно продала 86% акций своего перерабатывающего завода китайской государственной корпорации Shenghe Resources. Эта сделка позволяет Китаю ещё более эффективно контролировать производство и распределение таких редкоземельных металлов, как диспрозий, который используется при производстве высокоэффективных конденсаторов и составляет основу современной электроники.

Нет никаких сомнений, что для США и союзников такая зависимость от Китая представляет собой критический риск. Особенно это актуально учитывая стратегическую значимость редкоземельных металлов для оборонной и технологической отрасли. Отдельные государства уже начали инвестировать средства в добычу и переработку редкоземельных металлов, но выйти на заметные мощности удастся спустя годы и даже десятилетия. Многие эксперты полагают, что инициатива Австрии, Бельгии и других стран больше похожа на рекламный ход. Рабочая сила в ЕС слишком дорогая, поэтому стоимость редкоземельных металлов окажется ощутимо выше, чем поставки из Китая. Это значит, что придётся договариваться, поскольку другого выхода просто нет. Отмечается, заметное технологическое преимущество Китая в сфере переработки и очистки редкоземельных металлов. Благодаря более дешёвым и совершенным методам очистки Китай способен поставлять редкоземельные металлы с высочайшей чистотой. Всё это связано не только с ресурсной базой, но и наличием высококвалифицированных кадров, тогда как США и союзники по этому показателю сильно отстают.