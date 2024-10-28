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Bublik1
Перед Новым годом ожидается ощутимое подорожание смартфонов на прилавках российских магазинов
Покупательская способность в РФ становится всё выше, а праздничные распродажи на этот раз порадуют не только покупателей, но и продавцов

Очевидно, что заложенные годом ранее в бюджет показатели развития российской экономики не соответствуют реальным. Если с финансами и исполнением социальных обязательств всё относительно неплохо, то проблема инфляции продолжает оказывать негативное влияние на банковскую и многие другие сферы. Реальная покупательская способность повышается быстрее, чем ожидалось, и всё это вынуждает власти принимать не самые популярные решения.

На прошлой неделе существенно увеличилась ключевая ставка в РФ. Процент по кредитам был поднят сразу на 200 базисных пунктов, а в результате показатель соответствует 21%. Похоже, на этом глава Центробанка не остановится. Согласно официальным данным, инфляция в сентябре достигла 8.6%, что немногим меньше августа, но в целом выше ожиданий. При этом инфляция замедлилась благодаря началу сезона овощей, а иначе бы показатель достиг 9.8%. Эксперты отмечают, что заработные платы в России растут слишком быстро, а спрос превышает предложение. 

В целом, экономика стабильна, но особенности льготного кредитования оказывают давление на показатели инфляции. Предполагается, что до конца 2024 года процентную ставку поднимут до 23%, но уже сегодня показатели такие высокие, что ставят крест на потребительских кредитах. Эксперты пишут, что государству нужно пересмотреть число предприятий, имеющих право получать льготные кредиты, но ожидать значительных изменений пока не приходится. Государство уже заложило в бюджет 2025 года массу важных показателей, а аналитики полагают, что рубль продолжит слабеть. Не исключено, что к концу 2025 за 1 доллар будут давать больше 100 рублей, а это фактор, способствующий росту инфляции. Зарубежные эксперты считают действия Центробанка оправданными, но рядовые жители России продолжают находиться в неопределённости. Похоже, особенно будут разочарованы те, кто планировал купить смартфон на новогодние или рождественские праздники. По данным «Известий», за первые 9 месяцев текущего года наблюдалось системное удорожание мобильных телефонов. В зависимости от сегмента аппараты стали на 12-15% дороже, оказывая давление на кошельки рядовых граждан. 

Значимое подорожание замечается в сегменте флагманов, и всё это отразилось и на средней стоимости смартфона. Так, если в начале января средняя цена по рынку за один мобильник составляла 21 200 рублей, то в начале октября этот показатель увеличился до 23 900 рублей. Для многих людей такие ценовые перепады могут показаться незначительным, но эксперты уверяют, что значительный ценовой рывок ещё впереди. Всё дело в том, что сегодня на полки российских магазинов попадают аппараты, закупленные несколько месяцев назад. Деньги ушли оптовым продавцам достаточно давно, но на этот раз в цену включат изменения ключевой ставки. Уже не так важно, что бизнес не берёт кредиты под такие высокие проценты, ведь на рынок в целом действуют единые правила. Ставка по кредитам выступает в качестве системообразующего фактора, а в данном случае она продолжает повышаться. По мнению известного аналитика Эльдара Муртазина, в 2025 нас ждёт подорожание смартфонов. Отмечается, что закупленные сегодня аппараты появятся в продаже в конце ноября и в начале декабря, а цены уже вот-вот начнут пересматривать. 

Эксперты указывают и на другие факторы, оказывающие негативное влияние на российский рынок смартфонов. Среди основных называется логистика. Техника многих производителей доставляется в РФ в обход санкций, и это требует участия посредников. Чем активнее США пытаются контролировать поставки, тем сложнее становятся схемы обхода. Количество посредников увеличивается, а значит и цена продолжит расти. Как уже было сказано выше, не радует и низкий курс рубля, но в данном случае никаких улучшений в ближайшее время не предвидится. Не стоит забывать о том, что смартфоны дорожают по всему миру. Флагманы конца 2024 и начала 2025 года получат сверхскоростные процессоры Qualcomm и MediaTek. Цены на чипы рекордно высокие, поэтому потенциальным покупателям флагманов придётся раскошелиться. Аналитики пока не готовы сказать, насколько сильно подорожают новые мобильные телефоны к концу 2024 года. Примерно 7% наценки можно списать на санкционные ограничения, тогда как до 9% себе в карманы планируют положить продавцы. Причина банальна, ведь на носу праздничные распродажи. Стоимость гаджетов традиционно увеличивается перед Новым годом, а праздничные скидки – это красивая маркетинговая уловка, придуманная для отвлечения внимания и повышения покупательской способности. 

#смартфоны #экономика #санкции #рынок рф
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