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Bublik1
Зеленский намерен экспроприировать имущество оставшихся в Украине олигархов
Судьбу Коломойского может повторить Ахметов

Путь республик из состава СССР после распада единой страны оказался тернист, а многие из них пытаются найти собственную идентичность даже спустя 34 года. Страны Балтии стремительно вымирают, а власти Молдавии совершенно неожиданно пришли к выводу, что молдавской национальности никогда не существовало, ведь сами они обычные румыны. Страну активно затягивают в НАТО, а итоги недавнего голосования подтверждают, что общество сильно разделено. Судя по всему, родившиеся после распада страны люди мечтают стать членами успешной европейской семьи, но не подозревают, что в цветущем саду их никто не ждёт. Конец экзистенциального кризиса переживает Грузия, тогда как Армения только начинает путь, по которому уже давно следует Украина. 

В какой-то момент лейтмотивом властей стала тотальная украинизация населения. Русский язык выдавливался из общественной жизни, а каждый новый президент проводил всё более агрессивную политику. Что удивительно, во время предвыборной компании будущие лидеры говорили о необходимости соблюдения конституционных норм, но по самым разным причинам отказывались от ранее данных избирателям обещаний. Сегодня власти находятся в агонии, ну а в такие моменты недовольным лучше помалкивать, поскольку под нож пойдут даже самые лояльные союзники. По всей стране активизировались языковые патрули, состоящие из здоровых мужчин призывного возраста. Военкоматы борцов за чистоту языка не трогают, ну а обладающие полной безнаказанностью люди устраивают расправы над инакомыслящими. Не сидят без дела и рядовые граждане. Особенно патриотичные дамы часто прогуливаются по самым различным общественным заведениям, вступая с продавцами в полемику. Всё происходящее снимается на камеру, ну а после говорящие на русском преследуются полицией и вынуждены униженно просить у провокаторов извинения. Ну а поскольку патриоты крайне выгодны властям, то их пока не трогают. Возможно, время отправиться на убой придёт и для этих товарищей, поскольку Зеленский продолжает испытывать нехватку кадров и финансирования. 

2024 год Украина завершит с огромной дырой в бюджете, залатать которую нечем. Европейские политики уже согласовали выделение многомиллиардных траншей, но деньги идут медленно, а значит требуются более агрессивные меры. По некоторым данным, президент намерен использовать деньги ранее считавшихся неприкасаемыми граждан страны. Речь идёт о так называемых олигархах, имеющих огромные финансовые возможности и владеющих значительными ресурсами. Путь Украины и России после распада СССР во многом схож. Разница лишь в том, что РФ удалось сохранить большую часть наследия, тогда как украинские власти десятилетиями занимались разрушением государственных предприятий, продажей дорогостоящих механизмов на металлолом с последующим выставлением предприятий на торги. Конкурентоспособность страны во многих отраслях падала, а в результате олигархов осталось очень мало. Несколько лет назад Зеленский расправился со своим покровителем в лице Коломойского. Миллиардер годами поддерживал бизнес действующего президента и полностью финансировал его компанию по выдвижению в лидеры государства. Сегодня Коломойский находится за решёткой, а большая часть его состояния перешла в руки Зеленского. 

В прессе пишут, что очередь делиться пришла и к другим состоятельным гражданам. Наиболее очевидным кандидатом на раскулачивание считается Ахметов. В какой-то момент миллиардер умудрился подчинить себе весь энергетический комплекс страны, добавив в активы горнодобывающую и металлургическую отрасль. Ну а поскольку США и Европа сокращают размеры помощи, то нужно искать средства внутри страны. Несколько дней назад Зеленский лично заявил, что планирует разработать такой план, который позволит продолжать сражаться даже без помощи союзников. Можно сделать вывод, что деньги возьмут из кармана олигархов. Журналисты ссылаются на источники в офисе президента. Утверждается, что основной посыл сегодня витает вокруг необходимости отнять и поделить имущество оставшихся в строю состоятельных граждан. В первую очередь отнимут то, что проще всего взять под контроль. Например, производство и добычу металла. А вот Порошенко может выйти сухим из воды. Ещё в 2015 году он умудрился передать свою компанию под внешнее управление. Всем активы миллиардера контролирует крупный американский фонд, поэтому так просто отнять Рошен не получится. Кто именно станет первой жертвой, гадать бесполезно. Украинские власти находятся в отчаянном положении. Пространство вокруг сужается, а возможностей для манёвра становится всё меньше. План победы не понравился союзникам, ну а нечто подобное происходило в Германии в 1944 году. 

#украина #политика
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