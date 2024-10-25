Согласно опубликованным данным, модернизация займёт не меньше 9 лет

Американцы считают свою страну родиной современных технологий. Полупроводниковые гиганты по всему миру не принимают ни одного решения без совета из Белого дома, а в Вашингтоне и вовсе полагают, что могут распоряжаться мировыми ресурсами по своему усмотрению. Янки то и дело перетягивают одеяло на себя, что в последнее время начало приводить к разногласиям с партнёрами. Ещё недавно Китай считался одним из союзников, но в какой-то момент из опасного конкурента перешёл в разряд врагов. США наращивают военную мощь, активно вовлекая азиатские страны в масштабное противостояние. Сами американцы считают свою страну самой технологичной, а примерно такой же позиции придерживаются и жители многих европейских стран. Что удивительно, и европейцы и американцы активно путешествуют, но стараются не замечать неприятных мелочей, способных разрушить сложившееся мнение о собственном технологическом могуществе.

А между тем в Германии с переходом на цифровые технологии всё настолько плохо, что отдельные земли (аналог округов в РФ) пытаются решить проблему собственными силами. Чиновники упрямо не хотят пересаживаться с печатных машин на компьютеры, а по количеству писем в текстовом виде страна может поспорить только с Англией. Бюрократические вопросы решаются месяцами, а обычная регистрация транспортного средства может занять несколько недель или даже месяц. На самом деле это только вершина айсберга, но сегодня мы остановимся на американском городе Сан-Франциско, где начали борьбу с сильно устаревшими технологиями. Как стало известно, власти города инициировали самую масштабную реформу в области цифровизации за последние несколько десятилетий. Так, решено окончательно отказаться от использования дискет в старых компьютерах в системе управления легкорельсовым транспортом Muni Metro (SFMTA). Многие эксперты давно говорят о накопившихся проблемах, поскольку данных слишком много, а 5.25-дюймовая дискета вмещает от 360 Кб до 1.2 Мб информации. При этом большая часть дискет сильно устарела, тогда как купить новые крайне проблематично. Операторам приходится носить с собой резервные копии, ну а всё это неудобно и может приводить к нештатным ситуациям. За замену дискет на более современные носители отвечает компания Hitachi Rail. Всего власти города намерены потратить на модернизацию $700 миллионов, из которых 212 уйдут лично в руки подрядчику.

Ещё 488 миллионов намерены потратить на модернизацию инфраструктуры. Оказывается, рельсовая система Сан-Франциско испытывает сильные перегрузки. Кабели питания постоянно приходится заменять, а за последние 30 лет значительных изменений не было. Власти тратят значительные суммы на ремонт и закупку устаревших кабелей, ну а на этот раз решили полностью заменить проводку. Часть денег будет потрачена на замену рельсов и другие нужны, а эксперты уже предрекают транспортный коллапс в городе. Как уже отмечалось выше, аналогичные проблемы имеются в Германии и Японии, а переход на актуальные технологии не только потребует значительных инвестиций, но и обойдётся в десятки миллиардов долларов. Что до инфраструктуры SFMTA, то руководство транспортной системы уже не раз обращало внимание на внутренние проблемы. Обсуждение необходимости заменить 5.25-дюймовые дискеты возникали и ранее. Какое-то время назад глава SFMTA рассказал журналистам, что система управления была внедрена в те времена, когда жёсткие диски в компьютерах ещё даже не появились. Особенно важно учитывать, что транспортная компания применяет дисководы формата 5.25 дюйма, а не стандартные 3.5-дюймовые или крупные 8-дюймовые дискеты. Такие носители вышли из употребления много десятилетий назад и никогда не считались надёжными.

В апреле в интервью Ars Technica представитель SFMTA Майкл Роккафорте поделился подробностями работы автоматической системы управления поездами (ATCS), основанной на дискетах. Так, когда поезд въезжает в метро, его бортовой компьютер подключается к единой системе, что позволяет вагону двигаться в полностью автоматическом режиме. В этот момент люди следят за стабильной работой транспортного средства, но только после выхода на поверхность автоматическая система отдаёт управление в руки человека. Роккафорте жаловался на то, что проводка ATCS настолько сильно устарела, что уступает по пропускной способности даже той, что использовалась в старых модемах с технологией AOL dial-up. На какие именно носители информации планирует перейти Muni Metro Сан-Франциско, остаётся только догадываться. Глава компании напоминает, что сегодня данные измеряются в гигабайтах, а значит не исключено, что будет принято решение закупить современные компьютеры. Но даже в этом случае не всё так просто, ведь денег в бюджете нет, а значит модернизация растянется на 10 лет. Работы планируют завершить к 2034 году, вот только эксперты пишут, к этому времени привычные нам флешки также могут превратиться в пережиток прошлого. Технологии стремительно двигаются вперёд, но нехватка средств и постоянная экономия приводит к довольно странным последствиям. К сожалению, перед нами системная проблема, решить которою в состоянии только несколько стран на планете.