Команда Маска не отрицает факт раздачи избирателям по $100, но называет происходящее другими словами

На прошлой неделе известный телеведущий, а ныне рядовой блогер Тим Кралсон взял интервью у Илона Маска. Найти беседу в сети несложно, но интерес вызывает любопытная ремарка, сделанная лично миллиардером. По словам главы Tesla, сегодня его будущее полностью зависит от победы Трампа на выборах. Если к власти придёт Камала Харрис, то ему светит тюремный срок. Тема вызвала веселье у каждого из собеседников, но на самом деле ситуация такова, что Илон поставил на одного из кандидатов слишком много. Известно, что большая часть крупного бизнеса старается дистанцироваться от выборов в президенты. Если предприниматели и поддерживают ту или иную сторону, то делают это максимально тихо, используя многочисленные фонды для пожертвований. На публике технологические гиганты занимают нейтральную позицию, выполняя требования действующих властей с особым рвением за кадром. А вот Маск явно перешёл черту.

Вначале он критиковал действующие власти за миграционный кризис, после перешёл к украинскому конфликту, а сегодня указывает на поддержку Израиля, что дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке. В какой-то момент поддержка из словесной перешла в финансовое поле, поскольку Илон лично перечислил в адрес штаба Трампа десятки миллионов долларов. Ну а недавно на площадке Polymarket появились сразу три ставки в поддержку бывшего президента. Многие аналитики уверены, что поставить миллионы долларов на Трампа мог только Илон, но доказать финансовые связи в данном случае не выйдет. Сторонники Демократов не скрывают своего недовольства, но сегодня стало известно о том, что миллиардер пошёл гораздо дальше. Сообщается, что Министерство юстиции США инициировало масштабное расследование, в основу которого легли жалобы в подкупе избирателей и даже прямой покупке голосов.

Со ссылкой на неназванные источники указывается, что Илон готов был выплатить гражданам США около $1 миллиона в колеблющихся штатах. Якобы, первоначально избирателям предлагали $47 за правильное решение, но после сумму увеличилась до $100. Что интересно, запрос поступил от членов Республиканской партии. В число наиболее влиятельных функционеров входит ранее занимавший пост Нью-Джерси Кристин Тодд Уитман. Политик полагает, что такие выплаты нарушают действующее законодательство, поэтому прокуратора должна как следует изучить все факты обвинения. Особенно раздражает чиновников ранее озвученная Маском идея разыграть $1 миллион среди людей, которые подпишут его петицию. В предложении миллиардер призывает защитить американцев от нарушения конституционных свобод и отстоять право на ношение оружия. Судя по всему, розыгрыша пока не было, но точных данных на этот счёт никто не публикует.

По мнению юристов, обвинение достаточно серьёзное и может привести Илона на скамью подсудимых. Ну а там за подкуп избирателей могут дать 5 лет тюремного заключения. Представители Маска заявляют, что инициатива полностью законна, но даже среди сторонников Трампа такие действия вызывают опасения. Похоже, быстро завести дело против Илона не выйдет. Причина в том, что сторона обвинения опасается сделать эффект от раздачи средств ещё более значительным. До выборов осталось всего 2 недели, расследование сегодня может быть расценено избирателями в качестве прямого давления на одного из кандидатов. Таким образом Маск получит нужное ему внимание, а Трамп – дополнительные голоса в колеблющихся штатах. Многие эксперты полагают, что выборы президента будут иметь для Илона серьёзные последствия. Если победу одержит Харрис, то ему действительно придётся покинуть США. Ну а поскольку весь основной бизнес миллиардера располагается в Америке, то из самого богатого человека на планете он может быстро превратиться в менее состоятельного беглеца. Гадать пока бесполезно, но всем очевидно, что раздача $100 избирателям – это явное нарушение законов. Хотя, если обратить внимание на действия Цукурберга, то раздача бумажек кажется безобидной. Почитайте недавние откровения основателя самой популярной социальной сети. Там можно найти много интересного о сотрудничестве с властями и намеренном искажении информации с целью влияния на итоги предвыборной компании.