По мнению авторов исследования, потребуется алмазной пыли на несколько сотен триллионов долларов

Несмотря на то, что о феномене глобального потепления известно давно, единого мнения на природу данной проблемы не существует. Часть учёных полагает, что явление носит естественный характер. Приводятся самые различные факты, ставящие приверженцев официальной позиции в тупик. Например, океанические вулканы выбрасывают в атмосферу больше углекислого газа, чем все жители планеты вместе взятые, ну а обычный планктон генерирует просто невероятное количество парниковых газов. Официальная точка зрения указывает на необходимость принятия важных решений и в целом кажется оправданной. Даже если люди оказывают на потепление меньше влияния, чем планктон, то это не повод продолжать загрязнять атмосферу. Считается, что мы уже не сможем остановить изменения климата, но точно способны замедлить наступление неизбежного, обеспечив стабильную работу промышленности и сельского хозяйства.

Пока политики спорят о последствиях климатических изменений, некоторые учёные думают над тем, как вернуть температуру Земли в норму. Любопытными данными поделилась группа исследователей из Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Рассказывается о важном открытии в области климатических технологий. Группа учёных занималась изучением материалов, которые можно использовать для новой методики стратосферного аэрозольного впрыскивания (SAI). Идея в целом носит спорный характер, но уже нашла поддержку со стороны многих видных климатологов. Особый интерес вызывают выводы, ведь помочь решить проблему глобального потепления будет стоить гораздо дороже, чем может себе позволить человечество. Выяснилось, что алмазные наночастицы, стоимостью в сотни триллионов долларов, теоретически могли бы использоваться для охлаждения нашей планеты.

Скорее всего, найти нужную сумму не получится, ведь ВВП всей планеты достигает 85 триллионов долларов, тогда как распыление алмазной пыли потребует в 3 раза больше денег. Эксперты отмечают, что даже если найти столько алмазов не удастся, учёные должны доказать эффективность методики SAI. Пока идея затенить Землю, наполнив атмосферу отражающими частицами кажется нереалистичной, хотя подобные мысли и раньше приходили в голову людям. Многолетние обсуждения касаются того, сможет ли этот метод компенсировать воздействие выбросов парниковых газов и предотвратить глобальное потепление. Одним из главных кандидатов всегда был диоксид серы (SO2), чьё поведение можно было изучать благодаря постоянным извержениям вулканов. Проблема в том, что этот газ имеет массу побочных эффектов. Например, он разрушает озоновый слой, приводит к нагреву стратосферы и даже способствует появлению кислотных дождей.

В рамках указанного выше исследования было решено изучить потенциал экзотических материалов. Учёные использовали климатические модели для просчёта поведения целого ряда веществ в стратосфере. Были выбраны: диоксид титана, глинозём, кальцит, карбид кремния, алмазные частицы и диоксид серы. Сравнивались следующие параметры: теплоёмкость, химическая активность и способность отражать солнечные лучи. Главная проблема, на которую обращают внимания учёные, заключается в склонности большинства частиц к слипанию. Это приводит к быстрой потере плотности частиц и их последующему попаданию в мировой океан. Очевидно, что слишком быстро оседающие частицы не могут эффективно рассеивать солнечные лучи, а если они слипаются, то могут удерживать тепло и даже вызвать стратосферное потепление, нарушая атмосферные потоки. Среди всех изученных материалов алмазные наночастицы показали лучшие результаты, поскольку они не вступают в химические реакции, не слипаются и остаются в атмосфере очень долго. Немаловажно и то, что подобный материал не обладает токсичностью, а значит не приведёт к появлению кислотных дождей.

И всё бы ничего, но указанная выше проблема высокой стоимости алмазной пыли ставит на проекте крест. По данным экспертов, алмазная пыль оценивается в 600 000 долларов за мегатонну. Для создания достаточного охлаждающего эффекта потребуется несколько миллионов тонн частиц, а общий счёт может вырасти до десятков или даже сотен триллионов долларов. В то время как диоксид серы обойдётся всего в 250 долларов за мегатонну. Такой материал гораздо доступнее, но имеет критические недостатки, препятствующие его использованию для охлаждения нашей планеты. Учёные заявляют, что продолжат поиск эффективных и менее дорогих кандидатов, но времени у человечества осталось очень мало, ведь если ничего не предпринимать, то изменения климата окажутся фатальными для большей части населения Земли.