Люк Поллард забыл сказать, что речь идёт о пилотах поршневых тренировочных самолётов, не имеющих к F-16 никакого отношения

Известно, что ещё летом Европа была готова поставить Украине несколько десятков истребителей F-16. Самолёты в Нидерландах и Дании были заменены на более современные аналоги и сегодня стоят на секретных базах в ожидании своего часа.

Фактически машины уже принадлежат Киеву, но забрать их попросту некуда. Прежде всего украинская армия не способна обеспечить безопасность воздушного флота. В настоящее время на балансе ВСУ находится небольшая часть истребителей американского производства, но из-за ракетной опасности приходится поднимать их в воздух. Благодаря этому ракеты чаще всего попадают по ангарам и учебным центрам, а важным ограничивающим фактором остаётся небольшое число пилотов. Если предположить, что в Украину перебросят сразу 50 машин, то во время ракетной атаки поднять их все в воздух просто не выйдет. ВСУ испытывает дефицит пилотов, ну а союзники медленно готовят лётчиков небольшими партиями.

По некоторым данным, к концу 2024 года Киев получит около 20 пилотов, но цифры сильно разнятся в зависимости от источника публикации. Если судить по заявлениям британских властей, то Королевские ВВС подготовили больше лётчиков, чем Зеленскому может понадобиться. С любопытным заявлением выступил заместитель министра обороны Англии. Люк Поллард гордо заявил, что его страна оказалась чрезвычайно успешной и уже подготовила 200 украинских пилотов. По словам министра, он лично посетил церемонию вручения дипломов украинцам и сам был удивлён, когда ему озвучили такую значительную цифру. Поллард гордо сообщил, что Британия и дальше будет помогать Киеву, но забыл уточнить важную деталь, на которую стоит обратить внимание.

Всё дело в том, что процесс подготовки лётчиков для F-16 структурирован и проходит под контролем специалистов США. В общей цепочке Англия занимает не самое важное место, поскольку этой стране доверили обучать новичков управлению старых учебных поршневых самолётов. Подобные машины не имеют ничего общего с американским истребителем, а после завершения курса только единицы могут освоить управление F-16. Поллард не стал вдаваться в невыгодные для себя подробности, ну а иностранная пресса уже успела растиражировать такую важную новость. По мнению многочисленных экспертов, обучение украинцев пилотированию F-16 проходит намного медленнее, чем ранее ожидалось. Главная причина кроется в языковом барьере, ведь процесс требует высокого уровня владения английским. Лётчики должны знать огромное количество специализированных терминов, но многие просто не способны понять речь инструкторов.

Часто на украинцев жалуются и сами инструкторы. Оказывается, Украина послала для обучения лётчиков с боевым опытом. Эти люди смотрят на инструкторов свысока, постоянно предлагая собственные идеи и не соглашаясь с подходом американцев. Возникают конфликты, и всё это сильно замедляет процесс. Эксперты напоминают, что кроме пилотов требуется подготовить огромное количество членов ремонтных бригад. Здесь также требуются знания языка, а угроза для жизни ещё выше, чем для лётчиков, поскольку обслуживающий персонал остаётся в ангарах во время ракетных атак. На подготовку специалистов уходит минимум год, но только в ходе одного удара можно потерять целую бригаду высококвалифицированных мастеров. Все эти препятствия считаются временными. Чем дольше будет продолжаться СВО, тем больше пилотов получит Украина. Не исключается, что со временем за штурвал истребителей посадят наёмников из стран НАТО, а всё это далеко от мирных инициатив, увеличивая количество жертв с обеих сторон.