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Bublik1
1 ноября в РФ вступает в силу новое майнинговое законодательство — что нужно знать рядовым фермерам
Необходимость в регулировании данного сегмента давно назрела, а инициативы позволят взять под контроль майнинг в России

Сегодня основная часть крупных мощностей по добыче Bitcoin сосредоточена в США. Россия находится на втором месте, но сильно отстаёт от лидера списка. Эксперты полагают, что есть целый ряд причин, вынудивший майнеров перевозить фермы через океан, а также размещать новое железо на американской земле.

Прежде всего шахтёров привлекает местное законодательство. Право частной собственности является первостепенным и отражено в конституции. Просто так прийти и забрать оборудование для добычи криптовалюты правоохранительные органы не могут, а дела о нарушении тех или иных норм могут тянуться годами. Всегда бывают исключения, но подобная проблема касается политики, поэтому никак не влияет на деятельность ферм. Кроме того, в США достаточно дешёвое электричество. В некоторых штатах наблюдается профицит выработки энергии, а в целом страна игнорирует международные нормы по сокращению выбросов. Майнеры вводят в строй неактивные тепловые электростанции, и всё это позволяет сократить расходы на добычу Bitcoin до минимума. 

Что любопытно, но в США до сих пор нет полноценного законодательства для сферы криптовалют. Майнеры платят налоги на основании общей системы, а Вашингтон не спешит с принятием окончательного решения.

По словам Трампа, на посту президента он ускорит интеграцию цифровых активов в экономику и финансовую систему страны, тогда как Харрис намерена неспешно двигаться в сторону законодательных реформ в области криптовалют. А вот в России готовы поставить окончательную точку в решении спорных вопросов. Как стало известно, вчера Госдума приняла несколько важных поправок, касающихся вопросов действующего законодательства. Детали напрямую касаются майнеров, а поправки прошли сразу второе и третье чтение. Все инициативы депутатов отправлены в Совет Федерации, после чего вступят в силу и начнут действовать уже 1 ноября. Эксперты полагают, что поправки будут одобрены, а значит уже сегодня можно изучить изменения, которые коснуться определённой части фермеров. Прежде всего можно выдохнуть  майнерам, которые занимаются добычей Bitcoin дома или в любом другом подсобном помещении. Если мощность оборудования не будет превышать определённые нормы, то такой фермер не подпадает под действия закона и может и дальше копать ВТС.

А вот крупным майнерам нужно внимательно изучить инициативы депутатов. Согласно новым поправкам, правительство получило возможность вводить запрет промышленного майнинга на определённых территориях. Предполагается, что в ближайшее время власти определят субъекты, в которых наблюдается дефицит выработки электричества, а после ограничат там работу крупных ферм. Эксперты пишут, что в РФ достаточно профицитных регионов, где наблюдаются излишки, а многие майнеры пытаются размещаться централизовано, что приводит к повышенному давлению на энергосистему. Как правки повлияют на майнинговые компании, пока сказать сложно, поскольку конечное решение остаётся за правительством. Напомним, основной закон о майнинге был принят летом 2024 года. Правила вступают в силу 1 ноября и запрещают добывать криптовалюту компаниям, которые не числятся в специальном реестре. Для каждого региона уже указаны определённые лимиты потребления, а у шахтёров было достаточно времени для изучения законодательства. Если тот или иной майнер планирует расширяться, то делать это можно в строго определённых регионах. Как уже было сказано выше, частным майнерам регистрация не потребуется, но платить налоги всё равно придётся. 

Любопытные поправки также были внесены в закон «О цифровых финансовых активах и цифровых валютах». С 1 ноября владельцам дата-центров будет запрещено оказывать услуги добычи криптовалюты лицам, не зарегистрированным в едином реестре, а также исключённом из него по тем или иным причинам. Депутаты расширили список органов, имеющих право на получение адресов кошельков майнеров, добавив органы исполнительной власти, следователей, прокуратуру и другие государственные инстанции. А вот с созданием правил налогового обложения майнеров не всё просто. По мнению экспертов, получение доходов слишком непрозрачно и требует сложных расчётов. Например, майнер получил 100 ВТС в 2023 году, но решил продать в 2024 только 30 монет. Если использовать схему расчётов, учитывающую затраченные на добычу средства, то придётся создавать специальное программное обеспечение для подобных операций.

Пока депутаты предлагают облагать крупных майнеров простым доходом на прибыль, тогда как всех остальных поставить на единый налог с вариативной ставкой (ЕНВД). Юристы спорят о правомерности тех или иных инициатив, поскольку платить налог с предполагаемой прибыли – это не совсем корректно для майнеров. Криптовалюты могут подешеветь или подорожать, а значит мониторинг в той или иной форме всё равно нужен. Предлагается привязать налог к количеству потребляемого электричества, что более точно отражает давление того или иного майнера на энергосистему и ресурсную базу страны. 

#криптовалюты #майнинг
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