Хершейт сети постоянно растёт, а сложность добычи обнуляет все усилия небольших фермерских хозяйств

Если вы хотя бы немного изучали тему майнинга, то могли заметить, что владельцев высокопроизводительного оборудования часто сравнивают с шахтёрами или фермерами. Причин для возникновения подобных параллелей несколько, но самая очевидная заключается в процессе получения виртуальных активов. Происходящее ещё называют добычей, но общего майнеров, шахтёров и фермеров не очень много. Суть здесь сводится к процессу приложения усилий для получения выгоды. Чем больше поле для выращивания пшеницы или кукурузы, тем выше окажется урожай. Чем больше шахта, и чем серьёзнее техника для добычи породы, тем больше можно получить денег за извлечённую на поверхность руду. В майнинге решающее значение имеет общая мощность оборудования, используемого для генерации цифровых активов. Ну а поскольку подавляющее большинство майнеров занимается добычей Bitcoin, то именно к этой сети приковано всё внимание аналитиков.

По данным экспертов, несколько дней назад хешрейт сети Bitcoin достиг нового рекордного значения, впервые превысив 791 экзахеш в секунду (EH/s). Происходящее указывает на то, что майнеры активно наращивают мощность своих устройств, а сеть не только продолжает развиваться, но и привлекает огромные инвестиции. Напомним, хешрейт представляет собой показатель, отражающий общую вычислительную мощность устройств, задействованных в добыче той или иной криптовалюты. Проще говоря, это скорость, с которой оборудование майнеров может выполнять хеширование, а в данном случае – решать математические задачи, необходимые для генерации новых блоков в блокчейне. Чем выше хешрейт, тем больше операций в секунду выполняется, что свидетельствует об увеличении мощности всей сети. Сегодня к процессу добычи подключены гигантские вычислительные ресурсы, а для простоты используются термины, ранее не применяемые человечеством в повседневной жизни. Например, терахеш (TH/s), петахеш (PH/s) и экзахеш (EH/s). Масштабы происходящего очень трудно осознать, но общая вычислительная мощность всего оборудования, задействованного для добычи цифрового золота, уже давно превышает потребление крупной европейской страны.

По данным аналитической платформы Glassnode, мы видим не только пиковый рост хешрейта, но и увеличение среднесуточных показателей, впервые превысивших 700 EH/s и достигнувших отметки в 703 EH/s. Нужно учитывать, что с ростом хешрейта наблюдается и увеличения сложности добычи новых блоков в сети. Система работает таким образом, чтобы правильно распределять общую нагрузку, позволяя получать один блок каждые 10 минут. Таким образом, сколько бы оборудования ни было подключено, на количество ежедневно выпадающих монет это не повлияет. Вот только чем больше майнеров подключаются к сети, тем быстрее решаются задачи, а для поддержания баланса алгоритм автоматически увеличивает сложность. Проще говоря, если вы уже давно не покупали нового оборудования для добычи Bitcoin, то будете получать намного меньше, чем рассчитывали изначально. На старом оборудовании хешрейт низкий, а высокая конкуренция постоянно снижает прибыль, вынуждая фермеров инвестировать всё больше денег. Процесс напоминает попытку выгребания песка из большой ёмкости. Чем больше у вас будет совок, тем больше песка удастся унести. Проблема в том, что эту закономерность знают все, поэтому размер совка становится огромным, но никакой выгоды от этого вы не получаете, ведь все вокруг действуют аналогичным образом.

В настоящее время сложность добычи Bitcoin достигла очередного рекорда. По состоянию на конец сентября показатель составлял более 92 триллионов хешей, необходимых для добычи одного блока, но уже 22 октября система обновится до следующего рекорда в 96 триллионов хешей. Эксперты пишут, что доходы майнеров продолжают снижаться, поскольку курс первой криптовалюты растёт не так быстро, как ожидалось. Халвинг принёс двукратное падение выручки, а сегодня фермеры тратят на добычу одной монеты больше 50 тысяч долларов. Сюда включается только стоимость электричества, тогда майнерам нужно ещё и закупать новое оборудование, не забывая о техническом обслуживании уже находящегося в работе железа. Результатом происходящих изменений становится уничтожение среднего и малого майнинга как класса. Большая часть независимых шахтёров не способна поддерживать высокие темпы наращивания мощности оборудования. Счета за электричество растут, а прибыль начнёт поступать только тогда, когда удастся реализовать накопленные монеты хоты бы по 80 000 долларов. Владеющие слишком старым оборудованием и вовсе копают в минус, но слишком долго так продолжаться не может.

На этом фоне выделяются гиганты индустрии, занимающиеся накоплением ВТС без ущерба для своего финансового положения. Например, на конец сентября на счету Marathon Digital находилось 26 800 монет общей стоимостью 1.8 миллиарда долларов. CleanSpark хранит 8 тысяч BTC, что равняется 509 миллионам долларов. Эти компании могут позволить себе длительное ожидание роста цены Bitcoin, укрепляя свои позиции в ожидании более выгодных условий. Что любопытно, некоторые крупные майнинговые компании используют свои вычислительные мощности не только для добычи криптовалюты. В условиях растущей конкуренции и высокой сложности майнинга, отдельные игроки начинают предоставлять свои ресурсы для нужд проектов, связанных с обучением умных алгоритмов. Новый источник дохода позволяет крупным игрокам диверсифицировать свой бизнес и уменьшить зависимость от курса первой криптовалюты.