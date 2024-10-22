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Bublik1
Intel Core Ultra 9 285K в Cinebench R23 потребляет 370 Вт, уступая AMD Ryzen 9 9950X
А между тем уже совсем скоро состоится релиз Ryzen 7 9800X3D, которому прочат роль самого быстрого игрового процесса 2025 года

24 октября стартуют мировые продажи процессоров Intel серии Core Ultra 200, построенных на новой архитектуре Arrow Lake. Событие вызывает смешанные чувства у фанатов и экспертов, поскольку в последнее время производитель активно теряет позиции на рынке. Долгие годы топтания на месте и чрезмерная уверенность в собственных силах привели к печальным последствиям. Руководство американского чипмейкера было слепо и оказалось не готово к сложным вызовам. Всё это время конкуренты наращивали свой потенциал, а сегодня нет ни одного направления, где продукция Intel выглядела бы лучше, чем аналогичные решения других компаний. Некоторые эксперты опасаются, что неудачный релиз приведёт к ещё более катастрофичным последствиям, тогда как другие уверены, что серия Core Ultra 200 исправит ранее допущенные ошибки. 

Как бы там ни было, но релиз уже совсем рядом (24 октября), а инсайдеры раскрывают интересные особенности процессоров Intel. Ну а поскольку рядовым пользователям интересны рекорды, то было решено изучить потенциал 8-ядерного Core Ultra 9 285K. Напомним, на этот раз флагман лишился технологии многопоточности, поэтому за быстродействие отвечают только 8 больших ядер. Идея заключалась в том, чтобы разблокировать профиль энергопотребления, выяснив потолок для серии Core Ultra 200. Как показали тесты в Cinebench R23, флагман Intel обладает чрезвычайно высокой прожорливостью и может сжечь до 370 Вт, если ему позволяет охлаждение и правильные настройки на материнской плате. Стоит учитывать, что базовый профиль ограничивает Core Ultra 9 285K на 250 Вт, а всё это доказывает, что производитель проделывает большую работу, прежде чем процессоры попадают на прилавки магазинов. Эксперты пишут, что такой серьёзный аппетит – это скорее минус, ведь ничего хорошего кроме растущего тепловыделения и нагрузки на материнскую плату не происходит. Обратите внимание на скриншоты ниже. 

Как видите, потребляя 370 Вт новый флагман работает на всех восьми ядрах, тактовая частота которых равна 5.6 ГГц. Рекорд в Cinebench R23 для такого камня в Cinebench R23 немногим превышает 46 тысяч баллов, но на самом деле всё весьма печально. Оказывается, Ryzen 9 9950X при потреблении 253 Вт умудряется демонстрировать примерно такие же показатели, обходя Core Ultra 9 285K на несколько сотен баллов. Эксперты полагают, что заранее бить тревогу не стоит, но и ожидать рекордов от архитектуры Arrow Lake не приходится. Представители Intel уже заявили, что камни не будут самыми быстрыми в игровых сценариях, ну а всё это может привести к ещё большим проблемам. Всё дело в том, что Core Ultra 9 285K придётся конкурировать с Ryzen 7 9800X3D, ну а этот процессор внушает трепет всем фанатам синих задолго до своего релиза. Сегодня в сети были опубликованы тесты, автор которых уверяет, что новый король видеоигр разгоняется до 5.6 ГГц. Такое достижение позволяет демонстрировать впечатляющую производительность.

Всё в том же Cinebench R23 8-ядерный Ryzen 7 9800X3D набирает 2261 балл в одноядерных сценариях и больше 18 тысяч в многоядерных. В результате Ryzen 7 9800X3D оказывается на 35% быстрее Ryzen 7 7800X3D, ну а это серьёзная заявка на лидерство. Инсайдеры обращают внимание, что Ryzen 7 9800X3D может оказаться в рабочих сценариях быстрее Ryzen 7 9700Х, хотя раньше обычные настольные процессоры всегда были быстрее игровых аналогов в многопоточных задачах. Рекомендованная стоимость Ryzen 7 9800X3D зафиксируется на уровне 450 долларов, ну а за эту сумму новый игровой флагман будет намного быстрее Core Ultra 9 285K. Кроме того, он окажется ещё и дешевле, а ещё одним ударом по позициям Intel стало официальное снижение стоимости процессоров серии Ryzen 9000. Ознакомиться с официальной ценовой политикой AMD вы можете на скриншоте выше. Стоит отметить, что американская розница уже отреагировала на происходящее, тогда как в Европе процессоры пока не получили никаких изменений. До прилавков РФ официальные скидки дойдут очень нескоро, поэтому нашим читателям мы рекомендуем набраться терпения и подождать, ведь к концу года цены всё равно пойдут вниз. 

#amd #intel #процессоры #тесты #ryzen 9 9950x #core ultra 9 285k
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