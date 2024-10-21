Действия Xiaomi могут сильно не понравиться Вашингтону

Сегодня лидером полупроводниковой отрасли Китая считается Huawei. Несмотря на давление и санкции, компания занимает ведущее место на местном рынке в производстве смартфонов, а также выпускает ноутбуки, планшеты и многие другие электронные устройства.

У Huawei есть чип для работы беспроводных сетей пятого поколения собственного производства, а в целом китайцы демонстрирует поразительную выживаемость. Внутри смартфонов компании стоят не самые скоростные процессоры, но для выполнения всех задач таких чипов достаточно, поэтому Huawei пока не может участвовать в гонке за звание производителя, выпускающего самые быстрые процессоры. Власти США запретили TSMC и Samsung вести с китайцами дела. Ну а поскольку других контрактных производителей нет, то варианты догнать и перегнать конкурентов пока кажутся нереализуемыми.

В настоящее время Huawei выпускает чипы по 7-нм нормам, но уже в 2025 может перейти на 5-нм технологический узел. Пока такая технология кажется слишком дорогой и сложной, а рынок мобильных процессоров разделён между несколькими ведущими производителями. Это Qualcomm и MediaTek, которые выпускают чипы по 3-нм нормам. Ещё в 2020 году всё та же Huawei первой выпустила мобильный процессор по самому новому на тот момент 5-нм узлу, но с тех пор только две компании имеют доступ к подобным технологиям.

По данным инсайдеров, Xiaomi не только успешно расширяется, но и находится на завершающем этапе разработки процессора серии Surge. Напомним, китайская компания имела опыт выпуска процессоров собственной разработки, но все подобные решения оказывались провальными и не имели коммерческого успеха, поскольку сильно отставали от конкурентов в технологическом плане. Новый процессор Xiaomi находится на заключительном этапе проектирования (tape-out), а значит уже в конце 2025 года смартфоны китайской компании могут получить камень собственной разработки. Для флагманов будет выбран новый чип Qualcomm, поскольку в данном сегменте важна пиковая производительность. В то же время для менее дорогих телефонов процессор собственной разработки намного выгоднее. В последние годы мобильные процессоры сильно подорожали, а переход на свои мощности позволит удержать цены на приемлемом уровне.

По мнению экспертов, такая новость вызывает беспокойство. Причина в том, что именно факт наличия у Huawei высокотехнологичных решений привёл к агрессивному поведению со стороны Вашингтона. Вот только Xiaomi не обладает нужными инструментами для противостояния с американской санкционной машиной. Ведь Huawei не только полагалась на широкую линейку продуктов, но и выпускала оборудование для серверов, а также производила сотовые станции. Именно этот бизнес помог выйти из кризиса, тогда как у Xiaomi в портфолио подобных разработок нет. Этот китайский производитель полагается на десятки небольших компаний, выпускающих продукцию в самых различных сегментах и сильно зависит от европейского рынка. Санкции со стороны США могут стать настоящей проблемой, поставив точку в экспансии на несколько ключевых рынков сбыта. Как на этот раз отреагирует Белый дом, остаётся только догадываться, но эксперты полагают, что другого выхода у китайской полупроводниковой промышленности просто нет.

Выпускаться новый камень Xiaomi будет на мощностях TSMC или Samsung, а власти США способны запретить руководству этих компаний вести дела с любым неугодным партнёром. В случае же, если Xiaomi всё же сможет начать производство собственных процессоров на базе 3-нм узла, выгоду получит и Huawei. В теории, такие камни могли бы стать основой для смартфонов многих китайских брендов, но всё это звучит слишком фантастично, чтобы быть правдой. Как уже отмечалось выше, только Qualcomm и MediaTek (а также Apple) дозволено выпускать мобильные чипы по 3-нм нормам, поэтому дальше проекта новый процессор Xiaomi может не уйти.

Кстати, инсайдеры пишут, что в первой половине 2025 года эта китайская компания намерена выпустить ещё один чип на мощностях TSMC. Вот только речь шла о 4-нм техпроцессе N4P, а сам камень не должен оказаться быстрее устаревшего Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm. Таким образом Xiaomi решает проблему получения процессоров для смартфонов средневысокого ценового сегмента, но не окажется в поле зрения Вашингтона, поскольку 4-нм узел TSMC уже не считается передовым, а в 2025 эта тайваньская компания переходит на 2-нм нормы.