Так сложилось, что каждые два года AMD выпускает новую серию настольных процессоров. Последние несколько поколений прирост от перехода на новую архитектуру оказывался довольно значительным, а особенно это было заметно в играх. К примеру, серия Ryzen 5000 ушла значительно вперёд, тогда как даже спорная Ryzen 7000 сделала хороший рывок. Процессоры этой серии продавались с большой наценкой, но даже это не помешало стать серии Ryzen 7000 популярной. Со временем стоимость процессоров снизилась, ну а самая новая серия Ryzen 9000 кроме разочарования не принесла ничего. Причина в том, что процессоры продемонстрировали крайне низкую прибавку скоростных показателей. Даже в идеальных условиях с видеокартой за несколько тысяч долларов разница нечасто достигает 10%, ну а с видеокартой до 400 долларов выявить отличия между Ryzen 5 9600Х и Ryzen 5 7600Х и вовсе невозможно.
С момента релиза прошло уже больше месяца, а всё это время магазины публиковали крайне неутешительную статистику. Отмечалось, что Ryzen 9000 продаются намного хуже ожиданий, а рядовые потребители не готовы платить за нулевой прирост больше денег. Эксперты указывали, что у AMD остаётся возможность корректировать свою ценовую политику, поскольку камни выпущены по нормам 4-нм узла, а значит дешевле в производстве, чем недавно анонсированные Intel Alder Lake. Похоже, время для скидок пришло, о чём сегодня утром сообщают зарубежные новостные издания. Как выяснилось, на Newegg и Amazon камни можно купить со значительным дисконтом. Давайте рассмотрим предложения, а после сделаем небольшие выводы.
Newegg
- За Ryzen 9 9950X просят всего 599 долларов. 16-ядерный камень предлагается на 7.7% дешевле начальной стоимости.
- 12 ядерный Ryzen 9 9900X обойдётся всего в 429 долларов. Это самое выгодное предложение в серии, поскольку скидка по сравнению с начальной стоимостью достигает 14%.
- А вот Ryzen 7 9700X купить дешевле 326.75 доллара на Newegg не выйдет. Это на 8.9% дешевле рекомендованной стоимости, но всё равно выше, чем готовы платить пользователи.
- Почти не изменилась цена 6-ядерного Ryzen 5 9600X. Камень обойдётся в 249 долларов, ну а это всего на 3.8% меньше, чем было на момент анонса. Добавим, что только этот процессор нового поколения не участвует в акции, в рамках которой всем покупателям дарят цифровые копии игр Warhammer 40,000 Space Marin 2, а также Unknown 9: Awakening Game Bundles.
Amazon
- Скидок на Ryzen 9 9950X здесь вообще нет, тогда как за Ryzen 9 9900X просят всё те же 429 долларов. Ровно столько же просят и за Ryzen 7 9700X, а значит обе площадки предлагают аналогичные скидки на указанные решения.
Microcenter
- Не менее щедры владельцы популярного розничного магазина. Здесь нельзя заказать товар в онлайне, ну а Ryzen 9 9900X обойдётся за 419 долларов (16% скидка). За Ryzen 7 9700X просят 310 долларов, тогда как выгодных предложений на два других камня пока нет.
Эксперты пишут, что продавцы разминаются перед праздниками. Ryzen 9 9950X придерживают для рождества и Нового года, поскольку энтузиасты наиболее активны именно в это время года. Ryzen 5 9600X и без того слишком дешёвый, поэтому выгодных предложений здесь не будет ещё очень долго. А вот 12-ядерный Ryzen 9 9900X имеет потенциал для удешевления. Причина в том, что камень не имеет чёткой ниши. Это не флагман, но он также не по карману большему количеству геймеров. Логика его приобретения вызывает сомнения, тогда как 8-ядерный Ryzen 7 9700X за 310 долларов смотрится очень привлекательно. Нужно учитывать, что никаких скидок в России в ближайшее время не ожидается. Камни пришли с большой задержкой из-за санкций, поэтому будут лежать на прилавках по завышенным ценам. Со временем, когда на зарубежных площадках сформируется достаточно процессоров серии Ryzen 9000 по сниженным ценам, ситуация в российской рознице также начнёт меняться.
И вот здесь самое время вспомнить, что уже на этой неделе AMD анонсирует самый ожидаемый процессор осени. Речь идёт о 8-ядерном Ryzen 7 9800X3D, имеющем все шансы уложить линейку Core Ultra 200 на лопатки. Причина в том, что новые процессоры Intel на архитектуре Arrow Lake примерно на 5% отстают в игровых сценариях от Ryzen 7 7800X3D. Эксперты ожидают ощутимый рывок в быстродействии Ryzen 7 9800X3D, а значит камень окажется ощутимо производительнее всех существующих на рынке процессоров обеих компаний. По данным инсайдеров, Ryzen 7 9800X3D получит базовую тактовую частоту 4.7 ГГц и сможет разгоняться до 5.2 ГГц. Для сравнения Ryzen 7 9700X3D имеет 4.2 ГГц и 5 ГГц по тем же показателям. Именно этот камень ждут энтузиасты, поэтому указанные выше скидки пока любителям видеоигр не очень интересны.