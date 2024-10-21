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Bublik1
На Newegg и Amazon сильно подешевели процессоры Ryzen 9000 – скидки достигают 16%
А между тем с момента релиза новой серии прошло немногим больше месяца

Так сложилось, что каждые два года AMD выпускает новую серию настольных процессоров. Последние несколько поколений прирост от перехода на новую архитектуру оказывался довольно значительным, а особенно это было заметно в играх. К примеру, серия Ryzen 5000 ушла значительно вперёд, тогда как даже спорная Ryzen 7000 сделала хороший рывок. Процессоры этой серии продавались с большой наценкой, но даже это не помешало стать серии Ryzen 7000 популярной. Со временем стоимость процессоров снизилась, ну а самая новая серия Ryzen 9000 кроме разочарования не принесла ничего. Причина в том, что процессоры продемонстрировали крайне низкую прибавку скоростных показателей. Даже в идеальных условиях с видеокартой за несколько тысяч долларов разница нечасто достигает 10%, ну а с видеокартой до 400 долларов выявить отличия между Ryzen 5 9600Х и Ryzen 5 7600Х и вовсе невозможно. 

С момента релиза прошло уже больше месяца, а всё это время магазины публиковали крайне неутешительную статистику. Отмечалось, что Ryzen 9000 продаются намного хуже ожиданий, а рядовые потребители не готовы платить за нулевой прирост больше денег. Эксперты указывали, что у AMD остаётся возможность корректировать свою ценовую политику, поскольку камни выпущены по нормам 4-нм узла, а значит дешевле в производстве, чем недавно анонсированные Intel Alder Lake. Похоже, время для скидок пришло, о чём сегодня утром сообщают зарубежные новостные издания. Как выяснилось, на Newegg и Amazon камни можно купить со значительным дисконтом. Давайте рассмотрим предложения, а после сделаем небольшие выводы. 

Newegg 

  • За Ryzen 9 9950X просят всего 599 долларов. 16-ядерный камень предлагается на 7.7% дешевле начальной стоимости. 
  • 12 ядерный Ryzen 9 9900X обойдётся всего в 429 долларов. Это самое выгодное предложение в серии, поскольку скидка по сравнению с начальной стоимостью достигает 14%.
  • А вот Ryzen 7 9700X купить дешевле 326.75 доллара на Newegg не выйдет. Это на 8.9% дешевле рекомендованной стоимости, но всё равно выше, чем готовы платить пользователи. 
  • Почти не изменилась цена 6-ядерного Ryzen 5 9600X. Камень обойдётся в 249 долларов, ну а это всего на 3.8% меньше, чем было на момент анонса. Добавим, что только этот процессор нового поколения не участвует в акции, в рамках которой всем покупателям дарят цифровые копии игр Warhammer 40,000 Space Marin 2, а также Unknown 9: Awakening Game Bundles. 

Amazon

  • Скидок на Ryzen 9 9950X здесь вообще нет, тогда как за Ryzen 9 9900X просят всё те же 429 долларов. Ровно столько же просят и за Ryzen 7 9700X, а значит обе площадки предлагают аналогичные скидки на указанные решения. 

Microcenter

  • Не менее щедры владельцы популярного розничного магазина. Здесь нельзя заказать товар в онлайне, ну а Ryzen 9 9900X обойдётся за 419 долларов (16% скидка). За Ryzen 7 9700X просят 310 долларов, тогда как выгодных предложений на два других камня пока нет. 

Эксперты пишут, что продавцы разминаются перед праздниками. Ryzen 9 9950X придерживают для рождества и Нового года, поскольку энтузиасты наиболее активны именно в это время года. Ryzen 5 9600X и без того слишком дешёвый, поэтому выгодных предложений здесь не будет ещё очень долго. А вот 12-ядерный Ryzen 9 9900X имеет потенциал для удешевления. Причина в том, что камень не имеет чёткой ниши. Это не флагман, но он также не по карману большему количеству геймеров. Логика его приобретения вызывает сомнения, тогда как 8-ядерный Ryzen 7 9700X за 310 долларов смотрится очень привлекательно. Нужно учитывать, что никаких скидок в России в ближайшее время не ожидается. Камни пришли с большой задержкой из-за санкций, поэтому будут лежать на прилавках по завышенным ценам. Со временем, когда на зарубежных площадках сформируется достаточно процессоров серии Ryzen 9000 по сниженным ценам, ситуация в российской рознице также начнёт меняться. 

И вот здесь самое время вспомнить, что уже на этой неделе AMD анонсирует самый ожидаемый процессор осени. Речь идёт о 8-ядерном Ryzen 7 9800X3D, имеющем все шансы уложить линейку Core Ultra 200 на лопатки. Причина в том, что новые процессоры Intel на архитектуре Arrow Lake примерно на 5% отстают в игровых сценариях от Ryzen 7 7800X3D. Эксперты ожидают ощутимый рывок в быстродействии Ryzen 7 9800X3D, а значит камень окажется ощутимо производительнее всех существующих на рынке процессоров обеих компаний. По данным инсайдеров, Ryzen 7 9800X3D получит базовую тактовую частоту 4.7 ГГц и сможет разгоняться до 5.2 ГГц. Для сравнения Ryzen 7 9700X3D имеет 4.2 ГГц и 5 ГГц по тем же показателям. Именно этот камень ждут энтузиасты, поэтому указанные выше скидки пока любителям видеоигр не очень интересны. 

#процессоры #ryzen 9000
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Часть характеристик AMD Ryzen 7 9800X3D подтвердилась документацией одного из производителей матплат
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