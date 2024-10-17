Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Китайские видеокарты Moore Threads получили важное обновление и могут запускать Elden's Ring в 1080р
О конкуренции с NVIDIA пока никто не говорит, но со временем видеокарты Moore Threads становятся всё быстрее

Уже достаточно давно NVIDIA остаётся главным поставщиком видеокарт для рынка настольной графики. Если ориентироваться на статистику Steam, то компания занимает примерно 77% рынка, но точными данными не обладают даже ведущие аналитики. AMD не только потеряла основную рыночную долю, но и не делает ничего, чтобы выйти из кризиса. Лизу Су сегодня больше заботит серверный рынок процессоров, ну а Intel и вовсе не смогла создать ничего заслуживающего доверия. Благодаря пассивности конкурентов NVIDIA не только монополизировала рынок, но и контролирует ценовую политику. Сложно сказать, почему AMD не занимается демпингом. Доступ к свободным производственным мощностям у красных есть, но в данном случае вопросов намного больше, чем ответов. 

Может показаться, что NVIDIA ждёт светлое будущее, вот только не всё так очевидно, как может показаться. Американские власти вводят против Китая самые разнообразные санкции, пытаясь снизить темпы развития местной полупроводниковой промышленности. Судя по тому, как активно в Поднебесной идёт освоение новых технологий, результат оказался прямо противоположным. Пока NVIDIA остаётся главным поставщиком игровых видеокарт в КНР, но на пятки американцам уже наступает несколько местных компаний. Нужно понимать, что технологический разрыв слишком большой, поэтому сравнивать китайские видеокарты с новыми поколениями NVIDIA не приходится. И всё же, китайская Moore Threads демонстрирует успехи, о которых мы сегодня и поговорим. Видеокарты этой компании регулярно становятся предметом для обсуждения авторов зарубежных изданий, но на этот раз поводов для веселья у критиков станет меньше. Как стало известно, видеокарты MTT S80 и MTT S70 получили доступ к самому актуальному API Microsoft. Речь идёт о DirectX 12, что позволило увеличить количество поддерживаемых игр на целых 500 единиц. 

Например, теперь можно попытаться запустить даже Elden's Ring, не говоря уже о более новых эксклюзивах с игровой приставки PlayStation 5. Представители Moore Threads указывают, что финальная версия драйвера вышла без DirectX 12, поэтому энтузиастам придётся скачивать бета-версию с официального сайта. Поддержка нового API реализована не на 100%, поэтому пока в драйвере нет некоторых функций нового DirectX 12 Ultimate. Например, Variable Rate Shading, Mesh Shading и Sampler Feedback. Несмотря на это в сети уже появились тесты от владельцев видеокарт производства Moore Threads. Как оказалось, видеокарты не так плохи, как писали американские журналисты. Самая быстрая настольная видеокарта MTT S80 с 16 Гб видеопамяти в 3DMark Time Spy умудрилась набрать 3452 балла, лишь немногим уступив интегрированному графическому чипу Radeon 890M. Это самая скоростная интегрированная видеокарта на планете, которая способна запускать любые игры, хотя иногда приходится снижать настройки графики на средние. Для настольной видеокарты такое достижение кажется несерьёзным, но важно понимать, что MTT S80 не создана с использованием самых продвинутых узлов и полностью полагается на китайские технологии. Ещё более впечатляющим оказался результат в 3DMark Steel Nomad. Здесь китайская обошла встроенную Radeon 890M на более, чем 50%, что позволяет говорить о высоком потенциале видеокарты. 

Игровых тестов пока не было, но они появятся очень скоро. Как уже отмечалось выше, полупроводниковая отрасль КНР сталкивается с целым рядом вызовов. Власти США не только ограничили поставки оборудования для выпуска продукции по новым технологическим нормам, но и запретили экспорт целого ряда видеокарт. Например, в КНР нельзя завозить GeForce RTX 4090, а также графические ускорители NVIDIA последнего поколения. Дженсен Хуанг пытается решать проблемы с помощью компромиссных решений, но долго так продолжаться не будет. Китайские инженеры активно осваивают новые технологии, ну а как только большая часть проблем будет решена, вход для американских компаний на местный рынок будет закрыт. Оценить масштабы катастрофы можно уже сегодня. Ранее вы могли прочесть о проблемах, с которыми сталкивается нидерландская ASML. Компания монополизировала рынок литографов, но не имеет право поставлять их в Поднебесную. Запрет вступил в силу в 2024 году, а в результате прогнозы продаж на 2025 оказались в 2 раза ниже ожиданий аналитиков. Причина проста, ведь примерно половину продукции европейцы экспортировали в Китай. Как только Moore Threads научится делать видеокарты, не уступающие по скоростным характеристикам хотя бы GeForce RTX 4070, то доходы NVIDIA на рынке КНР обрушатся до критических отметок. Ну а поскольку рынок видеокарт достаточно стабилен и не растёт, то Дженсену Хуангу придётся смириться с потерей второго по величине ранка на планете. Примерно то же ожидает и другие компании, которые вынуждены подчиняться американским санкциям. 

#видеокарты #moore threads
+
Написать комментарий (0)
Moore Threads выпустила бета-версию графического драйвера с поддержкой DirectX 12
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Платформы Steam и Discord очистили свои страницы от запрещенного контента по требованию РКН
4
Ассоциация налогоплательщиков ФРГ представила случаи нерационального расходования бюджетных средств
+
Военкор Александр Коц показал первые кадры применения новых ракет для ТОС «Солнцепек»
+
NI: Тихая шведская подлодка смогла подкрасться к авианосцу США во время учений
+
Российская армия получила 4000 дронов «Овод» с машинным зрением
+
В подбитом в Курской области БМП Stryker были обнаружены документы с перечнем американских солдат
1
Народная GeForce RTX 5060 с PCI-E 5.0 и 12-контактным разъемом питания выйдет в марте 2025 года
4
14 мобильных телефонов Samsung уже получают октябрьское обновление Android 2024 года
2
Аналитики убеждены, что Snapdragon 8 Gen 4 может принести Qualcomm рекордную прибыль в 4 квартале 2024 года
+
Когда Samsung и Xiaomi начнут рассылку ОС на базе Android 15, и почему китайские смартфоны дорожают
1
Антенна на основе киригами обещает более быструю и универсальную технологию связи
1
Франция не выполнит обещание по оказанию военной помощи Украине в 2024 году
1
Томский политехнический университет разработал экологически чистое авиационное топливо
1
Серверные процессоры AMD EPYC на AM5 могут заменить бюджетные Xeon в будущем
4
Honor представила бюджетные X5b и X5b Plus на базе MediaTek Helio G36 с 4 ГБ оперативной памяти
+
Китай разработал амбициозный план по освоению космоса
+
В Sony Santa Monica готовится новый экшен: вакансии намекают на развитие серии God of War
1
Новые сменные аккумуляторы для электромобилей Toyota выглядят как большие батарейки типа АА
+
В России открыт импортозамещающий завод по производству вентиляционного оборудования
+
В Steam появится плагин для установки игр из EGS и GOG
+

Популярные статьи

"Битлджус Битлджус", "Хеллбой: Проклятие Горбуна" - краткий обзор новых фильмов
13
Почему Steam не способен сделать Linux игровым
60
Что немецкие солдаты не отбирали у мирных советских граждан
3
Зачем в СССР пытались сделать танк на ракетной тяге и что получилось из этих экспериментов
2
Почему уже совсем скоро Intel, AMD и NVIDIA могут лишиться до 40% прибыли, и при чём тут Китай
22
АвтоВАЗу пока не удается "выдавить" китайских автопроизводителей с российского рынка
31
Как сделать так, чтобы старая Radeon RX 580 за 8000р в новых играх не уступала GeForce RTX 4060
3
Пятибашенный Т-35: величие на параде, неудача в бою
14
Как потратить 150 тысяч рублей на покупку ПК и остаться без него на два месяца
19
Апгрейд с Radeon HD 7790 2Гб на Radeon RX 470 4Гб спустя 1,5 месяца использования
27

Сейчас обсуждают

DIP40
15:27
КВ был опасным противником для немцев в 1941-42. И то он не смог остановить немецкий блицкриг. Аж до Москвы с Питером и Волги немцы дошли. Как на КВ жаловались советские танкисты в мемуарах хорошо на...
Пятибашенный Т-35: величие на параде, неудача в бою
wild cat
15:27
Какое отношение Герасимов имеет к подвигу Российских солдат и офицеров?
Business Insider: ВСУ лишились уже почти 40 немецких танков Leopard
Виталий Провинциальный
15:26
судя по 63-му фото, наверно и все написанное является красивым враньём
Обзор смартфона Tecno Camon 20 Pro – красивое прощание с IPS
DIP40
15:25
Сейчас разворовали бы ? Ну...ну...Кстати, а кто разворовывал страну в 90е ? Не бывшие ли коммунисты ? А других в Стране Советов и не было. Все были пламенными комсомольцами и верными ленинцами. И вор...
Пятибашенный Т-35: величие на параде, неудача в бою
Vorvort
15:19
У меня как раз такой монитор.
Как технологии способствуют росту популярности игрового разрешения 2К, и что не так с мониторами 4К
Vorvort
15:17
Тут скорее не отсутствие денег, а инерция мышления. Человек привык к 1080р, его всё устраивает. 4К мониторы сейчас относительно доступны, можно 120 Гц за 50 000 рублей купить. Но чтобы играть в 4К на...
Как технологии способствуют росту популярности игрового разрешения 2К, и что не так с мониторами 4К
vpoluektov
15:14
Стандарт 4k 60Hz остался в далеком прошлом; первый монитор с 144Hz, Acer Predator XB273K, появился в 2018, а на сегодня в 4k такая частота стала стандартом де-факто. Больше, да - это displayport 2.0+,...
Как технологии способствуют росту популярности игрового разрешения 2К, и что не так с мониторами 4К
Vorvort
15:13
Full HD и 2К - это одно и то же. Если ты про 1440р, то это 2.5К.
Как технологии способствуют росту популярности игрового разрешения 2К, и что не так с мониторами 4К
lighteon
15:12
Попробую поиграться с этим по позже после переезда назад на Windows 10 LTSC.
Апгрейд с Radeon HD 7790 2Гб на Radeon RX 470 4Гб спустя 1,5 месяца использования
Алексей Соловьев
15:05
Боится куртка сдавать позиции в среднем сегменте. Как бы не кичились топами, основные денежки приносит 60/70 серия, а там АМД навязывает борьбу. А ещё лучше чтобы топов 80/90 не было вовсе, может тогд...
RTX 5070 и RTX 5070 Ti появятся в феврале 2025 года, а RTX 5060 — в марте
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем