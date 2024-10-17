О конкуренции с NVIDIA пока никто не говорит, но со временем видеокарты Moore Threads становятся всё быстрее

Уже достаточно давно NVIDIA остаётся главным поставщиком видеокарт для рынка настольной графики. Если ориентироваться на статистику Steam, то компания занимает примерно 77% рынка, но точными данными не обладают даже ведущие аналитики. AMD не только потеряла основную рыночную долю, но и не делает ничего, чтобы выйти из кризиса. Лизу Су сегодня больше заботит серверный рынок процессоров, ну а Intel и вовсе не смогла создать ничего заслуживающего доверия. Благодаря пассивности конкурентов NVIDIA не только монополизировала рынок, но и контролирует ценовую политику. Сложно сказать, почему AMD не занимается демпингом. Доступ к свободным производственным мощностям у красных есть, но в данном случае вопросов намного больше, чем ответов.

Может показаться, что NVIDIA ждёт светлое будущее, вот только не всё так очевидно, как может показаться. Американские власти вводят против Китая самые разнообразные санкции, пытаясь снизить темпы развития местной полупроводниковой промышленности. Судя по тому, как активно в Поднебесной идёт освоение новых технологий, результат оказался прямо противоположным. Пока NVIDIA остаётся главным поставщиком игровых видеокарт в КНР, но на пятки американцам уже наступает несколько местных компаний. Нужно понимать, что технологический разрыв слишком большой, поэтому сравнивать китайские видеокарты с новыми поколениями NVIDIA не приходится. И всё же, китайская Moore Threads демонстрирует успехи, о которых мы сегодня и поговорим. Видеокарты этой компании регулярно становятся предметом для обсуждения авторов зарубежных изданий, но на этот раз поводов для веселья у критиков станет меньше. Как стало известно, видеокарты MTT S80 и MTT S70 получили доступ к самому актуальному API Microsoft. Речь идёт о DirectX 12, что позволило увеличить количество поддерживаемых игр на целых 500 единиц.

Например, теперь можно попытаться запустить даже Elden's Ring, не говоря уже о более новых эксклюзивах с игровой приставки PlayStation 5. Представители Moore Threads указывают, что финальная версия драйвера вышла без DirectX 12, поэтому энтузиастам придётся скачивать бета-версию с официального сайта. Поддержка нового API реализована не на 100%, поэтому пока в драйвере нет некоторых функций нового DirectX 12 Ultimate. Например, Variable Rate Shading, Mesh Shading и Sampler Feedback. Несмотря на это в сети уже появились тесты от владельцев видеокарт производства Moore Threads. Как оказалось, видеокарты не так плохи, как писали американские журналисты. Самая быстрая настольная видеокарта MTT S80 с 16 Гб видеопамяти в 3DMark Time Spy умудрилась набрать 3452 балла, лишь немногим уступив интегрированному графическому чипу Radeon 890M. Это самая скоростная интегрированная видеокарта на планете, которая способна запускать любые игры, хотя иногда приходится снижать настройки графики на средние. Для настольной видеокарты такое достижение кажется несерьёзным, но важно понимать, что MTT S80 не создана с использованием самых продвинутых узлов и полностью полагается на китайские технологии. Ещё более впечатляющим оказался результат в 3DMark Steel Nomad. Здесь китайская обошла встроенную Radeon 890M на более, чем 50%, что позволяет говорить о высоком потенциале видеокарты.

Игровых тестов пока не было, но они появятся очень скоро. Как уже отмечалось выше, полупроводниковая отрасль КНР сталкивается с целым рядом вызовов. Власти США не только ограничили поставки оборудования для выпуска продукции по новым технологическим нормам, но и запретили экспорт целого ряда видеокарт. Например, в КНР нельзя завозить GeForce RTX 4090, а также графические ускорители NVIDIA последнего поколения. Дженсен Хуанг пытается решать проблемы с помощью компромиссных решений, но долго так продолжаться не будет. Китайские инженеры активно осваивают новые технологии, ну а как только большая часть проблем будет решена, вход для американских компаний на местный рынок будет закрыт. Оценить масштабы катастрофы можно уже сегодня. Ранее вы могли прочесть о проблемах, с которыми сталкивается нидерландская ASML. Компания монополизировала рынок литографов, но не имеет право поставлять их в Поднебесную. Запрет вступил в силу в 2024 году, а в результате прогнозы продаж на 2025 оказались в 2 раза ниже ожиданий аналитиков. Причина проста, ведь примерно половину продукции европейцы экспортировали в Китай. Как только Moore Threads научится делать видеокарты, не уступающие по скоростным характеристикам хотя бы GeForce RTX 4070, то доходы NVIDIA на рынке КНР обрушатся до критических отметок. Ну а поскольку рынок видеокарт достаточно стабилен и не растёт, то Дженсену Хуангу придётся смириться с потерей второго по величине ранка на планете. Примерно то же ожидает и другие компании, которые вынуждены подчиняться американским санкциям.