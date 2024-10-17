Многие пользователи считают российское ПО одним из самых надёжных на рынке

Довольно долго ведущие мировые разработчики программного обеспечения заявляли о необходимости десантирования от политики. Многие даже старались придерживаться местных законов в тех или иных государствах, но украинский конфликт спутал все карты. Неожиданно выяснилось, что технологические гиганты очень заботятся и демократии, поэтому не могут работать в России. Из страны ушли десятки компаний, которые не только перестали обслуживать российских клиентов, но и постарались как можно громче хлопнуть дверью. Эксперты уверены, что всё это было спланировано в Вашингтоне, где таким образом надеялись обрушить российскую экономику. Как удалось удержать защитить банковский и многие другие сегменты от попытки уничтожения из вне, нам ещё только предстоит узнать, ну а за почти 3 года с начала СВО можно заметить, как российский бизнес переходит на отечественные разработки. Процесс идёт не так бодро, как хотелось бы, но отказ от иностранного ПО неминуем.

Многие зарубежные компании фиксируют убытки, но сделать ничего не могут, поскольку на кону стоит рынок сбыта в Европе и США. Нет никаких сомнений, что давление на РФ продолжится, но в данном случае удивление вызывает тот факт, что российский разработчик программного обеспечения умудрился так долго работать на американском рынке. Речь о «Лаборатории Касперского», известной антивирусным пакетом и другими смежными услугами. Летом власти США ввели полный запрет на ПО «Лаборатории Касперского», что вынудило компанию уйти с американского рынка. Ранее запрещено было закупать антивирусный пакет только государственным, а после и частным компаниям, но в какой-то момент ограничения коснулись и рядовых пользователей. В сентябре на компьютерах рядовых американцев и вовсе появилось совершенно новое ПО. Выяснилось, что российский разработчик передал всех местных пользователей в руки команды UltraAV. Компания создаёт антивирусный пакет, предлагая защиту рабочих и домашних систем. От пользователей не требовалось совершать никаких действий, ведь всё происходило в автоматическом режиме, включая активацию оплаченных лицензий. И вот тут выяснилось, что многим американцам UltraAV не понравился.

В сети пишут, что рядовые пользователи не очень довольны тем, что власти сделали выбор за них. Новый пакет не имеет серьёзной репутации, поэтому вызывает сомнения. В итоге часть пользователей «Антивируса Касперского» приняла решение вернуться на привычное ПО. На платформе Reddit появилось несколько веток, в рамках которых обсуждается настройка российского антивируса с указанием международных серверов. После внесения небольших изменений программное обеспечение начинает работать без сбоев, поддерживая ранее купленные лицензии. Многие пользователи пишут, что не верят в сказки о следящих за ними русских хакеров. Некоторые и вовсе использовали «Антивирус Касперского» 10 лет и больше, рассказывая о высокой надёжности и защищённости. В ветке на Reddit обращают внимание на тот факт, что власти не предоставили никаких доказательств того, что программа не только защищает от вирусов, но и занимается шпионажем. Происходящее выглядит слишком сомнительно, а многие делают вывод, что причина запрета лежит в области политики. Ну а поскольку рядовым гражданам всё это не очень интересно, то они просто вернули себе доступ к привычному антивирусу.

Часть пользователей ещё пока не решила, как поступить дальше. Активно обсуждается переход на конкурирующие решения ESET или Bitdefender, хотя некоторые настроены решительно. Один из пользователей и вовсе заявил, что купил лицензию сразу на 10 ПК на 3 года, поскольку уверен в качестве продукта. Многие ждут завершения лицензии и пока не готовы делать окончательный выбор. До введения против «Лаборатории Касперского» санкций, в США было активно как минимум 1 миллион лицензий. Сколько компьютеров с таким антивирусом числится сегодня, сказать сложно. Несомненно, что со временем фанатов российского антивируса станет меньше, ну а это неизбежно. Точно такая же ситуация происходит и в РФ, а использование технологий в качестве оружия не пройдёт бесследно. Многие страны задумываются о создании суверенных аналогов ключевого программного обеспечения. Сколько времени потребуется на то, чтобы всё это стало реальностью, пока неясно, но происходящее точно окажет негативное влияние на доходы американских и европейских технологических корпораций.