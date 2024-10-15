Спрос ощутимо превысил ожидания представителей сети «М.Видео-Эльдорадо»

Обычно спустя несколько недель после старта продаж нового поколения смартфонов Apple забрасывает журналистов красивыми цифрами, доказывающими высокий спрос и ошеломляющий успех в большинстве регионов. На этот раз яблочная компания отмалчивается, а инсайдеры уверяют, что реализация iPhone 16 столкнулась с заметными препятствиями. Спрос на новинки оказался меньше ожиданий, а эксперты и вовсе рекомендовали Apple сократить производство на 3 миллиона аппаратов. В канун Рождества и Нового года миллионы людей всё же обеспечат неплохие результаты, но цифры по итогам 2024 года всё равно окажутся меньше ожиданий. И всё же, есть регионы, где продукция Apple очень даже успешна. Как это не странно, но речь о России. По данным официальных ритейлеров, на некоторые модели спрос оказался выше в 5 раз по сравнению с прошлым годом, ну а количество предзаказов стало настоящей неожиданностью.

Российские эксперты не берутся ответить, с чем связана такая активность. Не исключено, что причина в постоянно растущих заработных платах. По некоторым данным, из-за особенностей кредитной политики государства iPhone 16 крайне редко покупают в кредит, а значит реальных денег на руках у людей стало больше. Пока аналитики пытались разгадать загадку со смартфонами, подоспели не менее интересные новости. По данным «Известий», вся первая поставка PlayStation 5 Pro уже раскуплена в рамках предзаказов на сайтах крупных ритейлеров. Информацию подтвердили представители «М.Видео-Эльдорадо», ну а произошло это всего черед полторы недели после начала предварительной продажи консолей. Представители сети пишут, что спрос оказался намного выше, чем можно было ожидать, а удовлетворить все запросы геймеров на этот раз не удастся. Это значит, что какое-то время в России будет наблюдаться дефицит PlayStation 5 Pro. Подобная ситуация негативно скажется на ценовой политике, хотя даже сегодня назвать приставку дешёвой не поворачивается язык.

Напомним, в США за PlayStation 5 Pro будут просить 700 долларов. В Европу консоль приедет ощутимо дороже и будет стоить 800 евро. Это почти 900 долларов, ну а в «М.Видео-Эльдорадо» не стали мелочиться и предлагают PlayStation 5 Pro за 130 тысяч рублей. Если перевести это на американские деньги, то получается ровно в 2 раза дороже, ну а это уникальный прецедент, ведь ещё никогда PlayStation в России не стоила так дорого. В интернете можно встретить несколько небольших магазинов, которые планируют отгружать приставку дешевле, но в данном случае есть несколько проблем. Прежде всего неясно, с какой задержкой прибудут новые консоли. Кроме того, сложно предсказать, будет ли пользоваться PlayStation 5 Pro таким же успехом на мировом рынке. Если спрос окажется невысоким или средним, то российские геймеры смогут получить достаточно приставок. Но если в Европе и в США будут сметать новинку с прилавков, то даже крупным российским ритейлерам придётся сложно с заказами. Таким образом многие геймеры считают надёжным источником получения игровой станции только крупные торговые сети. Представители «М.Видео-Эльдорадо» подчёркивают, что PlayStation всегда пользовалась в России высоким спросом, но на этот раз Sony предлагает более впечатляющий опыт, хотя заплатить за него и придётся немало.

Ну и для понимания того, насколько PlayStation 5 Pro дорогая, нужно привести несколько фактов. Например, PlayStation 5 Slim со встроенным приводом для чтения дисков и твердотельным накопителем ёмкостью 1 Тб в России стартует с 50 тысяч рублей. Получается, что за 130 тысяч можно купить две консоли, после чего останутся деньги на несколько актуальных блокбастеров или продвинутый джойстик. PlayStation 5 Pro лишена привода для чтения дисков и поставляется с накопителем ёмкостью 2 Тб. В связи с этим во многих регионах из продажи уже пропали внешние дисководы, а ведь в Европе за привод просят почти 100 евро. На основании этого аналитики делают выводы, что PlayStation 5 Pro будет пользоваться огромным спросом, а релиз её станет настоящей победой Sony. И всё бы ничего, но это может означать только одно: игровые приставки уже никогда не будет продаваться за 500 долларов. В 2026 году в продажу поступит PlayStation 6, ну а цена на неё будет формироваться на основании спроса на PlayStation 5 Pro. Нельзя не вспомнить, что Россия ещё и фактически отрезана от сервисов японской корпорации. Все владельцы приставки вынуждены искать обходные пути, переплачивая за доступ к магазину и другие официальные сервисы. Похоже, российские геймеры привыкли к давлению и уже научились обходить санкции.

Представители «М.Видео-Эльдорадо» обещают привезти первую партию PlayStation 5 Pro в российские магазины спустя две недели после старта официальных продаж. Задержка окажется значительной, но не критической, ведь уже в ноябре десятки тысяч новеньких приставок окажутся на руках у любителей видеоигр.