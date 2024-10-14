Казалось, что релиз Windows 12 очевиден, но эксперты полагают, что бизнес-модель Microsoft снова меняется

Windows 11 появилась в продаже ровно 3 года назад. Операционную систему никто не ждал, ведь Windows 10 должна была стать последней ОС в портфолио Microsoft. Представим себе ситуацию, что вы купили дом, который был выстроен с нуля прямо перед вашими глазами. Обычно подобные строения стоят не меньше 50 лет, но совершенно неожиданно застройщик заявил, что планирует снести ваш дом. В качестве компенсации вам предлагается перебраться в новое жилище, но только в том случае, если вы соответствуете строгим критериям элитного комплекса по соседству. Часть людей не против переехать, ведь за всё заплатит застройщик, но тут выясняется, что многие люди не соответствуют требованиям, поэтому должны оплатить полную стоимость новой квартиры. Примерно такая же ситуация сегодня наблюдается в мировом масштабе.

Microsoft заявила, что Windows 10 завершит жизненный цикл в октябре 2025, но заметная часть пользователей не сможет перейти на Windows 11, поскольку имеет слишком старые процессоры и материнские платы, без поддержки некоторых функций. Почему молчат крупные корпорации, остаётся только догадываться. Первоначально Windows 10 продавалась как вечная операционная система, обновления к которой будут приходить десятилетиями. Вот только теперь выясняется, что жизненный цикл этой операционной системы подошёл к концу, а перейти на Windows 11 могут не все. Предприятия решать данную проблему планируют при помощи платных обновлений безопасности, которые будут выходить ещё несколько лет, ну а у рядовых пользователей всё равно нет выбора. И вот здесь самое время вспомнить, что Windows 11 точно ну будет самой последней операционной системой, которую планирует выпустить Microsoft. Уже довольно долго ходят слухи о подготовке к релизу Windows 12, но пока точных данных на этот счёт нет.

Если верить авторам XDA, то Софтверный гигант снова изменил модель распространения обновлений для операционных систем. Первоначально Windows 11 презентовалась в качестве временной и должна завершить жизненный цикл осенью 2031 года. Вот только последние действия Microsoft свидетельствуют о том, что в ближайшие годы Windows 12 не будет. Сложно сказать, станет ли двенадцатая версия операционной системы сервисной, либо со временем будет принято решение о прекращении выхода для неё новых обновлений. Вопрос остаётся открытым, а значит даже руководство Софтверного гиганта ещё не определилось. Авторы XDA делают вывод, что в настоящее время в релизе Windows 12 нет никакого смысла, ведь все нужные изменения реализуются в рамках обновлений для Windows 11. Например, последний патч оказался настолько масштабным, что его можно сравнить по значимости с полноценной операционной системой. Если сравнивать с мобильным сегментом, то между актуальной версией Android 14 и Android 12 внесено меньше изменений, чем с выходом патча для Windows 11 за версией 24H2. Сегодня Microsoft делает вид, что ничего не произошло, но эксперты уверяют, что принцип работы многих компонентов кардинально изменился, а перед нами фактически новая операционная система.

Насколько такие выводы соответствуют реальности, сказать сложно. Причина в том, что для пользователей изменения не стали критичными. Значительных поломок пока не обнаружено, ну а это самая приятная новость, которую только можно было услышать. Эксперты обращают внимание на главные особенности Windows 12. Ранее инсайдеры писали, что она будет включать широкие возможности для работы с умными алгоритмами. Нечто подобное уже стало реальностью в Windows 11, ну а предварительные тестовые сборки 2025 года сулят ещё больше возможностей. Предполагается, что умным алгоритмам станет уделяться ещё большее значение, но существует проблема, на которую эксперты не обращают внимания. Если вспомнить недавний релиз смартфонов Apple серии iPhone 16, то следует заметить появление 8 Гб оперативной памяти во всех моделях. Это может свидетельствовать о том, что именно столько ОЗУ требуется для нормальной работы умных алгоритмов. Пока Windows 11 будет работать даже на компьютерах, имеющих как минимум 4 Гб оперативной памяти. Это может значить, что со временем требования к данной ОС станут выше, а использовать умные функции смогут только владельцы действительно мощных компьютеров. Некоторые эксперты полагают, что для стабильной интеграции ИИ в операционной системе в качестве базовой единицы потребуется иметь ПК, у которого в наличии не меньше 16 Гб оперативной памяти.

Авторы XDA полагают, что стратегия Microsoft всё равно выигрышна, ведь сегодня многие компании не только покупают операционную систему, но и полноценные сервисы для повседневной работы. На первый взгляд бесплатное обновление вредно для прибыли, но на самом деле появление новых функций и расширенный доступ к ИИ позволяет извлекать прибыль в ещё больших масштабах. Ну а владельцы старых ПК всё равно купят новое железо, а вместе с ним и Windows 11. Экосистема большинства компаний настолько сильно оптимизирована под сервисы Microsoft, что переход на альтернативное ПО грозит огромными финансовыми потерями. Можно сделать вывод, что какую бы бизнес-модель американская компания не выбрала, доходы всё равно будут поступать с завидной регулярностью. Потенциал ИИ ещё на раскрыт, ну а более глубокая интеграция умных алгоритмов в базовые системы Windows 11 сделает эту операционную систему действительно популярной и безальтернативной для огромного количества людей. На этом фоне успехи Linux кажутся несерьёзными. Не исключено, что и на этот раз Windows 11 предложит доступ к востребованным технологиям раньше, чем это сделают авторы альтернативных ОС. Если такое случится, то авторам Linux придётся ждать очередного подходящего случая, ну а пользователи всегда выбирают то, что проще, понятнее и не требует слишком большого количества усилий.