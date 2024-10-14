Факт проведения учений уже вызвал недовольство у правительства Тайваня

За последние десятилетия США и их союзники создали на планете несколько постоянных точек напряжение. Под подобные проекты наполняются оборонные бюджеты стран НАТО, и многие другие государства вынуждены действовать аналогичным образом. Кто-то закупает старую технику и оружие, но в целом баланс сил в мире меняется медленно. Под защитой Белого дома власти Израиля позволяют себе делать то, что было бы невозможно ни для одного государства, но союзники США помалкивают, а протесты со стороны других стран ООН тонут в немой поддержке сильных мира сего. Если не считать украинский конфликт, ставший точкой соприкосновения интересов НАТО и России, то есть ещё одна спорная территория, которая может превратиться в горячую, если политики не возьмутся за ум.

Речь идёт об острове Тайвань. Согласно ранее подписанным соглашениям, данная территория начнёт мягко интегрироваться в материковый Китай и со временем станет частью большого государства. Стратегию одобрили в Вашингтоне, но тогда никто не подозревал, что именно Тайвань станет центром по производству высокотехнологичной полупроводниковой промышленности. На острове сосредоточены огромные мощности по разработке и выпуску технологичной продукции, а одна лишь TSMC обеспечивает чипами как минимум половину всех смартфонов на планете. Если производство тайваньской компании остановится хотя бы на неделю, то миру грозит острый дефицит полупроводников. От TSMC зависят сотни компаний, включая таких гигантов, как NVIDIA, Apple, AMD и многие другие. Последствия для человечества могут оказаться катастрофическими, поскольку мы говорим о монополисте в области полупроводников, вот только такие мелочи американские власти не сильно волнуют. Там продолжают накачивать Тайвань оружием, поддерживая политиков, не желающих интегрироваться с материковым Китаем. О разрыве ранее подписанных договоров речь пока не идёт, но в Белом доме не раз заявляли, что готовы взорвать все фабрики производителей полупроводниковой продукции. В прессе даже писали, что несколько крупных заводов TSMC заминированы, но позднее такая информация не подтвердилась. С любопытным заявлением выступало руководство нидерландской ASML, которая контролирует рынок высокотехнологичных литографов. Там уверяли, что всё оборудование имеет удалённую блокировку и может быть уничтожено, если того потребуют обстоятельства. Похоже, в Китае не готовы отказываться от плана воссоединения, но пока ограничиваются заявлениями, надеясь на то, что дипломатия позволит добиться желаемого.

Поскольку без громких выпадов в адрес друг друга не обходится, то на этот раз китайские власти решили зайти с козырей. Как стало известно, сегодня начались учения «Совместный острый меч-2024Б», целью которых стала отработка тактики по блокировке и захвату ключевых портов и территорий Тайваня. Информацию подтвердил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Ли Си отметил, что учения проходят в Тайваньском проливе, а также в районах к северу, югу и востоку от острова. Манёвры носят масштабный характер, поскольку к тактической операции привлечены не только военно-морские и воздушные силы, но и сухопутные войска. Отрабатывается тактика высадки бойцов, с последующим взятием под контроль ключевых точек обороны на острове. Всё это реализуется при поддержке ракетных и нескольких других подразделениях китайской армии. В настоящее время корабли ВМС Китая полностью окружили остров, активно задействуя в манёврах авиационный корпус.

Официальный представитель НОАК не стал скрывать, что одна из целей заключается в простой демонстрации силы. Противники воссоединения на Тайване должны понимать, на что способна китайская армия и не строить иллюзий о мнимой независимости. И несомненно, что учения отрабатывают саму тактику блокировки военизированных групп на Тайване, подавление обороны и многие другие действия. Четыре корабля береговой охраны следят за провокациями со стороны Тайваня, передавая полученную информацию напрямую командованию. Отмечается, что кроме наступательных операций отрабатываются и другие задачи, в суть которых журналистов не посвящают. Не исключено, что речь идёт о быстром захвате ключевых полупроводниковых предприятий на острове. Власти Тайваня, получающие прямую поддержку от США, заранее осудили учения, называя их мешающими мирному урегулированию конфликта. А вот американцы пока помалкивают. Сегодня у Белого дома достаточно проблем, поэтому тему Тайваня там стараются избегать.