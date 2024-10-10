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Bublik1
Разработчики Hamster Kombat вышли на связь и обещают много бонусов геймерам, которые вернутся в игру
Миллионы геймеров сильно разочарованы, поэтому рассчитывать на популярность второй фазы разработчикам Hamster Kombat всё же не стоит

Hamster Kombat стала настоящим разочарованием для миллионов людей по всей планете. Неясно, почему такое количество пользователей Telegram вдруг решило, что может разбогатеть. Назвать это можно только коллективным помешательством, верить в провал которого не хотелось. К сожалению, разработчики не смогли удовлетворить запросы любителей виртуальных хомяков. Всё просто, ведь монет было сгенерировано мало, а количество геймеров оказалось на порядок больше, чем могла переварить система. Больше 100 миллионов пользователей получили право вывести токены, ну а в среднем активные пользователи получили до 50 долларов. Если учитывать, что на это ушло несколько месяцев кропотливого труда, то сумма не очень большая. Кстати, Hamster Kombat требовала именно труда, а не развлечения. Игра не предполагала интерактивной составляющей и была построена вокруг нажимания на экран. Пользователи, которые накликали больше – смогли получить больше денег. 

Эирдроп Hamster Kombat состоялся 26 сентября, а с тех пор разработчики помалкивали. Похоже, ребята лихорадочно продавали свои монеты. Сегодня они могут похвастать состоянием в несколько миллионов долларов, поэтому готовы перейти к следующему пункту большого плана. Прежде всего взгляните на график ниже. Как видите, токен HMSTR с момента листинга на биржах подешевел на 60%. Сегодня за одну монету дают всего 0.0039 цента, тогда как в первые часы после листинга реализовать полученные токены можно было за 1 цент. Эксперты пишут, что происходящее характерно для токенов на блокчейне TON, а в целом ничего страшного не случилось. Падение курса вполне нормально и ожидаемо, а Hamster Kombat остаётся стабильным активом. Неясно, может эксперты и выдают желаемое за действительно, но пока разработчики готовы предложить любителям виртуальных хомяков второй раунд. 

Что же, если вы ещё не потеряли доверие к игре Hamster Kombat, то можете принять участие во второй фазе, которая будет сильно отличаться от предыдущей. Разработчики готовят геймерам награды, но всё это касается только тех, кто не стал продавать полученные токены. Эти люди примут участие в новом событии, сроки начала которого пока не раскрываются. Поговаривают, что система начисления бонусов будет больше похожа на стейкинг. Напомним, речь идёт о схеме размещения криптовалют на личном депозите, что также напоминает банковский сегмент. Владелец монет оставляет их в заблокированном виде, но получает определённый процент по завершении года или любого другого заранее оговорённого периода времени. На канале авторов Hamster Kombat в Telegram утверждается, что геймеры будут приятно удивлены, но не пишут, сколько монет можно будет получить. Учитывая скромный курс HMSTR, рассчитывать на большие деньги всё же не стоит. Ну а если вспомнить тотальное разочарование рядовых геймеров, то вряд ли на этот раз найдётся много людей, которые захотят тратить время на игру, которая приносит одни расстройства. 

#криптовалюта #hamster kombat
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