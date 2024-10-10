При этом вину пытаются переложить на неназванных генералов и командование ВСУ

Иногда кажется, что власть в Украине принадлежит группе лиц, которые подотчётны исключительно Белому дому, выполняя нужные предписания в меру своей понятливости. Вот только всё больше экспертов полагает, что внутри системы есть несколько противоборствующих группировок, каждая из которых имеет собственные интересы. Во главе всего этого стоит Зеленский, который уже не раз занимался чисткой неугодных ему кадров. Похоже, вернуть контроль на 100% не удаётся, а временами из лагеря выгоняют даже самых преданных членов. Судя по всему, уже достаточно давно идёт поиск виноватых в крайне скромных успехах украинской армии, ну а пока лучше Сырского на эту роль никого не нашли.

Предполагается, что рупором правящей верхушки выбрана Марьяна Безуглая, которая уже отметилась целым рядом громких заявлений. Депутат Верховной Рады ответственна за информацию об уничтоженном истребителя F-16, ну а сегодня именно она рассказала о потере очередного американской системы ПВО под названием Patriot. Ролик с прилётом Искандера появился вчера после обеда, ну к утру дама уже набросилась на виновных с обличающими криками. По словам Безуглой, виной всему руководство украинской армии. Сырского давно требуется отправить в отставку, поскольку он ответственен на деградацию боеспособности ВСУ и не может дальше выполнять обязанности главнокомандующего армией. Особенно последствия правления Сырского заметны в высшем звене военного управления армией, где царит коррупция, а решения принимаются слишком медленно.

Чаще всего решения и вовсе не соответствуют той или иной ситуации, ну а всё это давно должно было вынудить Зеленского отправить Сырского в отставку. Напомнила депутат и о потере Угледара. Оказывается, командующий ВСУ лично распорядился отправить наиболее боеспособные части 72-й бригады в Курскую область. Это привело к тому, что защищать украинский город стало некому. Оборона посыпалась, а сам Сырский ещё и медлил с приказом о необходимости вынужденной эвакуации частей ВСУ. В результате выход оказался осложнён, а всё это дело рук главкома украинской армии. И вот здесь самое время обратить внимание на тот факт, что Безуглая не менее активно ранее критиковала и Залужного, требуя отправить его в отставку. При этом эксперты обращают внимание, что часто Сырский не может единолично отдать приказ об эвакуации ВСУ из того или иного города. Требуется одобрение Зеленского. Получается любопытная ситуация. Так, окончательное решение принимает Зеленский (его окружение или умники из Пентагона), но виноват во всём оказывается Сырский или любой другой командующий, подвернувшийся под руку.

На самом деле сам Сырский не славится аналитическим умом и способностями. Именно он ответственен за потерю Артёмовска, а также бессмысленные атаки российских позиций, которые сами украинские бойцы называют «мясными штурмами». Что до потери очередной лучшей в мире системы ПВО, то причин здесь множество. Эксперты пишут, что выбор у командования ВСУ не очень большой. Именно поэтому приходится подтягивать Patriot к линии соприкосновения, ну а прятать ПВО становится всё сложнее. Для широкой публики Марьяна Безуглая выступает в качестве независимого и даже отчасти оппозиционного политика. На самом же деле с её помощью действующие власти пытаются убедить рядовых жителей Украины в том, что во всех бедах виноваты Сырские и Залужные, но не лично Зеленский, который только и делает, что переживает о народном благе.



