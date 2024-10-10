Для того чтобы предъявить обвинения, пришлось создать мусорный токен и доказать факты мошенничества

После начала СВО в США и Европе было арестовано имущество огромного количества граждан и выходцев из России. Даже если человек уже давно проживал за пределами своей родины и получил гражданство другого государства, то против него с большим удовольствием начинали вести расследование, выявляя тайные связи с российскими спецслужбами. Большая часть средств и другого имущества так и осталась заблокирована, а происходящее должно было отучить российских предпринимателей вести бизнес в токсичной среде, где законы действуют только до тех пор, пока это выгодно дядюшке Сэму. Сегодня мы видим многочисленные акты русофобии, когда политикам запрещают вести деятельность только потому, что они высказываются против антироссийских санкций, ну а ожидать в этот момент тёплого приёма в Европе было бы глупо. Что поделать, не все способны делать верные выводы, ведь некоторые продолжают активно вести в ЕС бизнес, постоянно там проживая.

Недавнее громкое задержание стало очередным подтверждением того, что русским сегодня в Европе дела вести опасно. Речь о главе компании Gotbit, предоставляющей услуги размещения криптовалют и торговлю токенами. На самом деле правительство США активно борется с подобными компаниями, пытаясь взять рынок под контроль, ну а гражданин России – это особенно ценная добыча. По данным экспертов, происходящее стало началом новой эры, ведь ещё никогда Министерство юстиции США не предъявляло уголовные обвинения компаниям, работающим в сфере криптовалют. Gotbit обвиняют в манипуляции рынком и фиктивной торговле, ну а под удар попал глава компании Алексей Андрюнин. Кроме него задержаны главы ещё четырёх компаний, активно занимающиеся предоставлением услуг по торговле самыми различными токенами. Руководству этих компаний предъявлены обвинения в рамках участия в незаконных схемах, которые нанесли ущерб тысячам инвесторов, подрывая репутацию криптовалютной индустрии. Что любопытно, все четверо признали свою вину, согласившись сотрудничать со следственными органами.

Главы компаний проживали в США, Британии и Португалии и арестованы при активном участии ФБР. Американские власти уже конфисковали средств на 25 миллионов долларов, а также добились отключений ботов, занимающихся обналичиванием и скупкой средств. Наибольший резонанс вызвало задержание в Португалии главы Gotbit. Алексею Андрюнину 26 лет, а сам он имеет Российское и Португальское гражданство. Он считается не только главой, но и основателем компании, а вместе с ним были задержаны два сотрудника Gotbit. Это: директор по созданию рынка Фёдор Кедров и директор по продажам Кави Джалили. Полный перечень компаний, попавших под каток ФБР, выглядит следующим образом: Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade. Все они обвиняются в манипуляции рынком посредством фиктивных операций. Например, они искусственно завышали объёмы торгов различными токенами, делая тот или иной актив привлекательным для инвесторов. Чаще всего торговля шла низколиквидными криптоактивами второго эшелона, а также мемкоинами, которые отказывались покупать даже самые большие фанаты подобных активов. Благодаря целенаправленному манипулированию рынком удавалось влиять на курс мусорных токенов, что позволяло продавать их намного дороже начальной стоимости.

По данным следствия, с 2018 по 2024 годы Gotbit активно предоставляла услуги манипуляции рынком для ряда компаний, в том числе базирующихся в США. Используя сложные алгоритмы и торговые боты, компания совершала фиктивные сделки на миллионы долларов, а заинтересованные стороны получили доход в десятки миллионов долларов. Что удивительно, сам Андрюнин не стеснялся рассказывать о своей работа. Например, ещё в 2019 в одном интервью он поделился информацией о новом ПО, позволяющем не только манипулировать ценами, но и проводить фиктивные сделки, оставаясь вне поля зрения регулирующих органов. Возможно, если бы основатель компании не был бы гражданином России, то следствие предпочло бы договориться по уже хорошо отлаженной схеме. Вот только на этот раз ФБР была поставлена другая задача. Там разработали секретную операцию под названием «Зеркала токенов». Были задействованы специалисты, которые создали мусорный токен под названием NexFundAI. При помощи подставных лиц сотрудники ФБР вышли на связь с Андрюниным и предложили заплатить за манипуляции с активом. Глава Gotbit согласился, ну а благодаря этому у следствия появились неопровержимые доказательства противоправных актов.

Представители следствия отмечают, что боролись с Gotbit при помощи их же технологий, находясь внутри организованной преступной схемы, что и позволило собрать доказательную базу. Вообще, в США (и тем более в Португалии, где жил основатель биржи) пока нет закона, который запрещает вести деятельность по обналичиванию и торговле токенами. Подобное законодательство власти грозятся создать уже много лет, но пока будут судить выходца из России на основании других актов. Так, представители прокураторы США уверены, что манипуляции с криптовалютой ничем не отличаются от мошенничества на традиционных финансовых рынках, а значит в руках следствия находится достаточно правовых норм для задержания и привлечении указанных выше лиц к уголовной ответственности. Известно, что власти Португалии без вопросов выдали американской Фемиде Андрюнина и других лиц, ну а сегодня ребята дают активные показания и будут отбывать длительный срок в тюрьмах на территории США. Добавим, что деятельность Gotbit действительно выходит за рамка закона, но в данном случае очевидно, что гражданам России крайне опасно вести любой бизнес в Европе, а тем более делать это открыто.