Это в 6 раз меньше, чем было заблокировано изначально

Сразу же после начала СВО Америка на пару с Европой ввели против России масштабные санкции. Многие эксперты пишут, что санкции были подготовлены и ждали реализации несколько лет. Финальный текст был скорректирован в соответствие с новыми реалиями, но значительных изменений не было. Ограничения касались экспорта и импорта, а главный удар должен был быть нанесён по российской экономике. Спустя почти 3 года после тех событий мы видим, что реализовать задуманное США так и не удалось, хотя не обошлось без критических потерь. Как вы могли слышать, на счетах частных и государственных компаний за пределами России находились средства на 300 миллиардов евро. В США размещены до семи миллиардов долларов, тогда как только на депозите в Euroclear хранилось 200 миллиардов евро. Бельгийская компания долгое время сопротивлялась, не желая терять репутацию на мировом рынке, но приказы из Белого дома звучат всё более громко, а в какой-то момент евробюрократы приступили к делёжке денег.

Первоначально предлагалось брать деньги, которые находятся на накопительном депозите и генерируются за счёт процентов. Это примерно €2-3 миллиарда в год, которые планировали передать украинским властям. Даже такая идея вызывает недовольство среди некоторых членов ЕС, а также сильно не устраивает Euroclear. Споры затянулись, ну а пока Киев не получил ни цента. Со временем аппетиты евробюрократии стали увеличиваться, а это привело местные элиты к решению передать на нужды Украины €50 миллиардов. Согласно плану, деньги должны поступать частями и выплачиваться по кредитной схеме. При этом реальных денег Зеленский не получит, поскольку львиная доля уйдёт производителям оружия в Европе и США. Когда план начнёт претворятся в жизнь, пока неясно. Дискуссии всё ещё идут, ну а пока всё это происходит, наблюдаются крайне любопытные процессы, вызывающие удивление по обе стороны океана.

Напомним, после начала СВО благодаря контрмерам удалось заблокировать в России средства компаний из недружественных стран на сумму от $500 миллиардов. Вывести средства бизнесмены не могли, поэтому продавали свои заводы и отлаженные точки реализации товаров и услуг российским предпринимателям. Часть активов так и осталась не востребована, тогда как некоторые бывшие владельцы получили скромное вознаграждение и уже давно списали убытки. Но есть и те, кто хочет вернуть средства, оказывая давление на собственные власти. Источники сообщают, что уже в 2022 году заработал механизм обмена активов, предполагающий разблокировку тех или иных компаний в рамках взаимозачёта. Процесс происходит примерно следующим образом: владельцы заблокированных активов в РФ могут обратиться к своим властям с предложением обменять их на средства российских компаний, находящихся под санкциями. Если такой обмен одобрен обеими сторонами, то в дело вступают отлаженные механизмы, позволяющие обезопасить сделку для обеих сторон. Точных данных о том, кто таким образом получил индульгенцию, в прессе нет. И всё же, о масштабах кулуарных переговоров можно судить по одному любопытному факту. Так, ещё не так давно в Нидерландах было заблокировано российских денег на €660 миллионов. На 1 июля 2024 цифра сильно снизилась и составляет меньше €100 миллионов.

Информацией делятся авторы издания De Telegraaf, но и они не знают всех подробностей. Сообщается лишь то, что 430 миллионов разделили между собой две российские компании. Формально, санкции с них были сняты, что позволило в полной мере воспользоваться личными активами. Ранее владельцы были включены в санкционные списки ЕС, но по инициативе Нидерландов благополучно ушли от ограничений. Кому в ответ на это разрешили спокойно уйти из России, остаётся только догадываться. Как уже было сказано выше, денег из заблокированных российских активов Украина пока не получила. Есть все основания полагать, что если и получит, то крохи, но мы ничего не знаем о масштабах работы указанного выше механизма. Скорее всего, средства Центробанка в Euroclear вернуть так просто не выйдет, но разблокировка счетов частных лиц идёт полным ходом. Не факт, что деньги вернутся в Россию, но в этом случае владельцы миллионов должны трезво оценивать ситуацию, ведь один раз у них уже всё отняли без суда и следствия. Не исключено, что американцы отследят и новые переводы, заставив банки нейтральных стран ввести нужные им блокировки.