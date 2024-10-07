Герберы не только дешевле, но и позволяют разряжать ПВО ВСУ, расчищая проход для ракет и Гераней

Вчера в сети появилось видео (несколько скриншотов ниже), на котором запечатлено, как житель Одесской области нашёл на своём поле российский беспилотник. Украинец называет дрон Шахедом, ошибочно путая его с другим устройством. О путнице мы поговорим немного ниже, а пока остановимся на других интересных моментах. Найденный беспилотник не был сбит, поскольку в нём полностью сохранился мотор. Кроме того, автор ролика не нашёл там взрывного устройства, что также сильно удивляет. Корпус почти не пострадал, а в ходе падения был повреждён только мотор. Аппарат по габаритам полностью соответствует хорошо известным Гераням, но не несёт боевой нагрузки. Надписи сделаны на русском языке, ну а сам автор уже передал устройство для изучения местным военнослужащим. История могла бы остаться незамеченной, но есть любопытный факты, свидетельствующие о том, что тактика нанесения ударов по военным объектам ВСУ претерпевает постоянных изменений.

Оказывается, украинский фермер нашёл на своём поле не Герань, а Герберу. Внешне устройства почти ничем друг от друга не отличаются, а вот внутри это два совершенно разных беспилотника. Герань имеет боевую нагрузку до 50 килограмм и способна пройти свыше 1000 километров. Всё это предполагает наличие относительно мощного и энергоэффективного мотора. Герани широко используются для ударов по статичным объектам, нанося инфраструктуре ВСУ значительный урон. Они неплохо справляются со средствами РЭБ, но из-за своего большого размера и медленной скорости полёта становятся целями для украинской ПВО. Часть дронов-камикадзе всё равно доходит до своих целей, но какой именно процент удаётся сбивать украинской противовоздушной системе, остаётся только догадываться. Похоже, потери при подлёте не сильно устраивают российское командование, поэтому часто вместе с Геранями или до них отправляются более дешёвые Герберы.

Как уже отмечалось, дрон визуально почти не отличим от Герани, но имеет сильно упрощённую конструкцию. У него нет электронной начинки, а сам он использует дешёвые компоненты, позволяющие наводиться на цель при помощи спутниковой навигации. Гербера не рассчитана на удар по объекту, поэтому должна оставаться максимально заметной, привлекая внимание местной ПВО. Поскольку дрон бюджетный, то запуск его оказывается чрезвычайно выгодным. Прежде всего ВСУ теряют несколько дорогостоящих ракет. Кроме того, в этот момент следующие следом Герани получают больше шансов для поражения целей, тогда как Герберы выступают в качестве отвлекающего манёвра. По данным украинских источников, в последнее время сбитых Гербер фиксируется намного больше, чем Гераней. Учитывая, что в обманках отсутствуют компоненты для защиты от РЭБ, то можно сделать вывод, что Герберы отлично справляются с задачами, расчищая путь для более ценных Гераней.

Ну а поскольку следом за Геранями летят ракеты, то в целом задачи Гербер кажутся ещё более важными. Информацию публикуют сегодня украинские каналы, ссылающиеся на пресс-службу Воздушных сил ВСУ. Российские военкоры пишут, что обманки не только разряжают системы ПВО, но и помогают вскрывать подобные объекты. Следующие за Герберами Герани и тем более ракеты наносят удары по противоракетной обороне, снижая эффективность и без того сильно потрёпанной обороны ВСУ. Отдельно отмечается что в последние месяцы российская сторона увеличила количество атакующих украинские военные цели дронов-камикадзе. По некоторым данным, в сентябре Герани прилетали почти каждую ночь, а иногда количество беспилотников доходило до 70-ти единиц. Неясно, сколько из этого числа было Гербер, но ответов на этот вопрос мы точно не получим. Российские военкоры пишут, что сегодня армия РФ может запускать по целям до 60 дронов-камикадзе типа Герань. Это значит, что часть беспилотников уходит сразу же на склад. Запас подобных устройств крайне важен, ну а использование обманок в целом повышает эффективность ударов, затрачивая на это минимальные средства.