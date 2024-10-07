Илон Маск снизил яркость спутниковой группировки Starlink, но китайская сеть Qianfan вызывает беспокойство научного сообщества

Несмотря на то, что в Космосе находится несколько телескопов, основная часть работы производится на оборудовании, размещённом на Земле. За последние 50-80 лет на разных континентах были построены масштабные обсерватории, выполнение задач которых в последнее время сталкивается с неожиданным фактором. Началось всё с Илона Маска. Несколько лет назад, когда миллиардер только начинал построение спутниковой группировки Starlink, неожиданно выяснилось, что объекты обладают слишком высокой заметностью. Ну а учитывая, что спутников в небе становилась всё больше, то косяки пролетающих над планетой объектов сильно мешали астрономам. Долгое время Илон сопротивлялся, но в итоге пошёл на уступки. Сегодня на сайте SpaceX можно узнать, что все спутники оснащаются специализированным покрытием, обладающим низкими отражательными характеристиками. Спутники пусть и мешают, но не доставляют заметных проблем, а со временем научное сообщество научилось избегать встречи с назойливыми объектами в атмосфере Земли.

Похоже, вскоре астрономов ждёт ещё больше неприятных сюрпризов, о чём пишут авторы ресурса SpaceNews. Началось всё относительно недавно. В августе этого года Китай отправил в космос первые телекоммуникационные спутники серии Qianfan, название которой переводится как «Тысяча парусов». По данным китайской стороны, всего в космос будет выведено 14 тысяч аппаратов, что позволит предоставлять услуги связи в любой точке планеты. Спутники будут предоставлять доступ к интернету, а также выполнять другие задачи. И всё бы ничего, но астрономы заявляют, что китайские инженеры не учли фактор свечения, ведь уже находящиеся на орбите устройства светятся ярче, чем новогодняя ёлка. Утверждается, что по уровню свечения объекты в разы превосходят аппараты, которые запускает Маск, ну а всё это вызывает опасения научного сообщества. По данным учёных, спутники серии Qianfan демонстрируют чрезвычайно высокую яркость. Находясь ближе к Земле яркость достигает восьми звёздных величин, тогда как на максимальной высоте яркость равна четырём звёздным величинам. Для понимания проблемы нужно знать, что объекты, яркость которых составляет шесть звёздных величин, видны невооружённым взглядом. Таким образом группировка «Тысяча парусов» станет не только заметна учёным, но и окажется одной из самых ярких на звёздном небе.

Астрономы уже начали говорить о массе проблем в работе высокоточного оборудования, ведь слишком яркие объекты мешают наблюдениям космоса. Учёные знают примерные размеры и вес ближайших к Земле объектов, но когда важно определить характеристики удалённых галактик, то важна чистота наблюдаемого изображения. Даже несколько ярких спутников могут привести к сбоям в оборудовании, ну а полноценная спутниковая группировка из 14 тысяч подобных тел поставит крест на возможности наземной астрономии. Исследователи выяснили, что яркость спутников меняется в зависимости от их высоты и положения в небе. Причина в том, что большая плоская антенна аппарата направлена к Земле, а солнечные панели расположены на противоположной стороне. При этом точной информации о конструкции китайских спутников крайне мало, а учёные пока не могут с уверенностью сказать, используют ли эти аппараты отражающие покрытия, как это делает указанный выше Илон Маск. В теории, если инженеры SpaceX смогли установить на спутники Starlink специальную систему из отражающих зеркал, то снизить яркость способны и китайские инженеры.

На самом деле проблема не ограничивается только китайскими аппаратами. Не так давно компания AST SpaceMobile завершила развёртывание гигантской антенны на одном из своих спутников BlueBird, которая стала одной из крупнейших на низкой околоземной орбите с площадью около 65 квадратных метров. Этот объект также вызвал волну беспокойства у астрономов, ведь его размеры и уровень яркости создают дополнительные помехи при наблюдении космоса с Земли. На фоне происходящего учёные всё чаще говорят о том, что человечество приближается к переломному моменту в вопросе использования космического пространства. Если не принять меры, то яркость и количество спутников на орбите могут серьёзно осложнить возможность наблюдения за космическими телами с поверхности нашей планеты. По словам представителя обсерватории Square Kilometer Array, SpaceX делает шаги для снижения яркости искусственных космических объектов, тогда как другие компании относятся к звёздному небу наплевательски. Федерико Ди Вруно ставит Илона Маска в пример и призывает китайских инженеров последовать примеру американского миллиардера. Отреагируют ли на жалобы учёных китайские разработчики, пока неясно. Разработчиком серии Qianfan является Shanghai Spacecom Satellite Technology, но пока никаких заявлений представители этой компании не дают.