Данные о количестве переданных Киеву истребителей носят предположительный характер

После начала СВО Европа несмело поставляла Зеленскому каски и медицинские аптечки, ну а сегодня там щеголяют громкими заявлениями и перешли к более существенным подаркам. Несколько месяцев назад Киев получил партию самолётов F-16, но информации на эту тему критически мало. Принимать истребители приехал лично Зеленский. Многие российские СМИ пишут о постановочном характере события, но в данный момент важно лишь то, что где-то в Украине летает девять F-16. Известно, что в последний день июля прибыло 10 машин, но киевские власти явно переоценили навыки пилотов. После того как самолёты начали использовать для отражения ракетных атак в центральной и восточной части страны, был тут же уничтожен один F-16. В одних источниках пишут, что он попал под дружественный огонь, тогда как другие уверяют, что произошедшее дело рук российских специалистов. Как бы там ни было, но девять самолётов всё ещё остаются на территории Украины, а сегодня к ним присоединилось ещё не меньше 10 машин.

Важной новостью поделился министр обороны Нидерландов. По словам Рубена Брекельманса, истребители не просто были переданы Украине, но и прямо сейчас находятся на украинских аэродромах. Министр лично прибыл в Киев, где и сообщил прессе о таком важном событии. Назвать точное количество самолётов, которые были подарены Зеленскому, Брекельманс отказался. Причина заключается в чрезвычайно высоком уровне секретности, который пытаются соблюдать союзники. Несмотря на это журналисты раскопали важные факты, позволяющие сделать те или иные выводы. Известно, что всего Нидерланды были готовы передать Киеву 24 истребителя. 14 из них всё ещё находятся в Румынии, где используются для тренировок украинских пилотов. Насколько эти машины соответствуют техническим требованиям для осуществления боевых полётов, остаётся только догадываться. Как бы там ни было, но не так давно Нидерланды вывели из эксплуатации все находящиеся на боевом дежурстве F-16, заманив их на более новые F-35.

Сам Брекельманс напомнил, что истребитель 45 лет защищал небо над его страной, ну а теперь ему придётся делать это на Украине. В связи с таким важным событием в сети множатся различные домыслы, ну а мы остановимся на основных мнениях экспертов. Очевидно, что поставить такое количество машин Нидерланды могли, но где Зеленский взял столько пилотов, сказать сложно. Известно, что для управления одним F-16 требуется 2 полноценных пилота. Оба должны быть подготовлены и находиться в зоне дислокации машины. Если один из лётчиков получает выходной или вынужден отлучиться по другим делам, то его место занимает другой человек. Учитывая, что в Украине самолёты не могут рассчитывать на безопасную стоянку, соблюдать такое правило критически важно. Ракетный удар может застать авиацию в любую минуту, а значит пилот должен успеть за считанные минуты поднять машину в воздух. В теории, набрать 10 пилотов украинские власти ещё могли, но даже в этом случае полностью обеспечить бесперебойную работу десяти истребителям было бы невозможно. Для 20 машин требуется 40 лётчиков, ну а столько все страны НАТО смогут подготовить в лучшем случае к концу 2025 года или позднее.

В американской прессе пишут о конфликтах, возникающих между местными инструкторами и украинскими пилотами. Выясняется, что на учёбу отправили опытных лётчиков с боевым опытом, которые смотрят на инструкторов свысока. Обучение идёт медленно, а сами инструкторы полагают, что им будет проще обучить людей, которые вообще никогда не садились за штурвал самолёта. Также неясно, где самолёты будут размещаться. На прошлой неделе фиксировались удары по аэродрому в Хмельницкой области. Староконстантинов уже давно стал целью для российских ракет, но на этот раз туда прилетали гиперзвуковые «Кинжалы». Обычно по пустым ангарам такие ракеты не применяют, ну а всё это только увеличивает количество неразрешённых вопросов. В прессе даже писали, что ударом уничтожены несколько F-16, но официального заявления на этот счёт от Минобороны РФ не было. Чем больше самолётов получит Киев, тем сложнее их будет прятать. По мнению многих экспертов, навыки украинских пилотов ещё слишком низкие, поэтому бросать авиацию в бой никто не намерен. Вместо этого F-16 продолжат выступать в качестве мобильной ПВО. Насколько такое решение оправдано, и удастся ли Зеленскому спрятать 20 самолётов, покажет время.