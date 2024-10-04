Многие эксперты предлагают остановить экспорт в США через третьих лиц, но такое решение может иметь для России самые неприятные последствия

Если делать выводы из статистических данных, публикуемых американскими изданиями, то сегодня рынок урана контролируется несколькими странами. 27% поставок обеспечивает Канада. 25% остаются за Казахстаном, тогда как Россия на третьем месте с 12% долей от общего пирога. Узбекистан закрепился на четвёртой позиции с показателем 11%, тогда как пятёрку лидеров замыкает Австралия, на которую приходится 9% рынка. Китай на 6 месте, экспортируя 7.5% урана. Оставшиеся страны берут на себя 9%, но значимых игроков здесь нет.

Ниже вы можете увидеть таблицу, в которой проценты переведены в числовые значения. В теории, всё красиво, но на практике выясняется, что речь идёт об уране в целом (урановая руда), тогда как крайне важен обогащённый уран, который используют в ядерных боеголовках и части атомных электростанций. По оценкам аналитиков, здесь Россия занимает до 45% рынка, но в США делают всё, чтобы отхватить кусок российского пирога. Что примечательно, в промышленных масштабах американцы уран не обогащают, что не мешает им говорить о развитии собственной промышленности. В теории, если Россия потеряет часть рынка, то долю отечественного производителя со временем на себя возьмёт кто-то другой. Перед российскими властями стоит сложная дилемма. Так, если решиться на краткосрочные потери, то можно добиться резкого падения рынка обогащённого урана и вынудить Францию и США быть более сговорчивыми.

Похоже, власти РФ придерживаются более рационального подхода, предпочитая не делать резких движений. Поскольку экспорт обогащённого урана в США для России запрещён, то используются другие способы обхода санкций. Как стало известно, с 27 сентября продавать уран станет сложнее. Так, американское правительство приняло решение сразу в 3 раза увеличить заградительные пошлины на импорт урана из Китая. Оказывается, с 2020 по 2022 годы Поднебесная вообще не занималась поставками обогащённого урана в США, но в декабре 2023 неожиданно продала сразу 242 тонны. В мае 2024 состоялась ещё одна поставка весом 124 тонны. Американские эксперты делают вывод, что речь идёт о российском сырье, которое из-за санкций продаётся через китайских операторов. С целью изолирования России от американского рынка теперь заградительная пошлина на поставки обогащённого урана будет составлять не 7%, а 25%.

В США заявляют, что продолжат отслеживать происходящее, а при необходимости увеличат размер пошлины. Пока неясно, как на это отреагирует рынок, ведь останавливать производство в РФ нерентабельно. Предполагается, что Россия может взять часть расходов на себя, ну а уран подорожает несильно. Как уже отмечалось выше, выбор непростой, ну а краткосрочное давление на США посредством остановки экспорта через третьих лиц может привести к более значительным потерям в будущем. Рынок развивается, ну а пока крупные производители не инвестируют в обогащение урана деньги, поскольку не видят для этого причин. Как только Россия потеряет заметную долю рынка, её на себя постараются перетянуть конкуренты. В первые несколько лет может ощущаться дефицит, но в итоге есть все основания считать, что РФ потеряет рынок, но не добьётся желаемого результата.