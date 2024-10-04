Если делать выводы из статистических данных, публикуемых американскими изданиями, то сегодня рынок урана контролируется несколькими странами. 27% поставок обеспечивает Канада. 25% остаются за Казахстаном, тогда как Россия на третьем месте с 12% долей от общего пирога. Узбекистан закрепился на четвёртой позиции с показателем 11%, тогда как пятёрку лидеров замыкает Австралия, на которую приходится 9% рынка. Китай на 6 месте, экспортируя 7.5% урана. Оставшиеся страны берут на себя 9%, но значимых игроков здесь нет.
Ниже вы можете увидеть таблицу, в которой проценты переведены в числовые значения. В теории, всё красиво, но на практике выясняется, что речь идёт об уране в целом (урановая руда), тогда как крайне важен обогащённый уран, который используют в ядерных боеголовках и части атомных электростанций. По оценкам аналитиков, здесь Россия занимает до 45% рынка, но в США делают всё, чтобы отхватить кусок российского пирога. Что примечательно, в промышленных масштабах американцы уран не обогащают, что не мешает им говорить о развитии собственной промышленности. В теории, если Россия потеряет часть рынка, то долю отечественного производителя со временем на себя возьмёт кто-то другой. Перед российскими властями стоит сложная дилемма. Так, если решиться на краткосрочные потери, то можно добиться резкого падения рынка обогащённого урана и вынудить Францию и США быть более сговорчивыми.
Похоже, власти РФ придерживаются более рационального подхода, предпочитая не делать резких движений. Поскольку экспорт обогащённого урана в США для России запрещён, то используются другие способы обхода санкций. Как стало известно, с 27 сентября продавать уран станет сложнее. Так, американское правительство приняло решение сразу в 3 раза увеличить заградительные пошлины на импорт урана из Китая. Оказывается, с 2020 по 2022 годы Поднебесная вообще не занималась поставками обогащённого урана в США, но в декабре 2023 неожиданно продала сразу 242 тонны. В мае 2024 состоялась ещё одна поставка весом 124 тонны. Американские эксперты делают вывод, что речь идёт о российском сырье, которое из-за санкций продаётся через китайских операторов. С целью изолирования России от американского рынка теперь заградительная пошлина на поставки обогащённого урана будет составлять не 7%, а 25%.
В США заявляют, что продолжат отслеживать происходящее, а при необходимости увеличат размер пошлины. Пока неясно, как на это отреагирует рынок, ведь останавливать производство в РФ нерентабельно. Предполагается, что Россия может взять часть расходов на себя, ну а уран подорожает несильно. Как уже отмечалось выше, выбор непростой, ну а краткосрочное давление на США посредством остановки экспорта через третьих лиц может привести к более значительным потерям в будущем. Рынок развивается, ну а пока крупные производители не инвестируют в обогащение урана деньги, поскольку не видят для этого причин. Как только Россия потеряет заметную долю рынка, её на себя постараются перетянуть конкуренты. В первые несколько лет может ощущаться дефицит, но в итоге есть все основания считать, что РФ потеряет рынок, но не добьётся желаемого результата.