Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Sony закрыла последнюю лазейку, позволяющую запускать пиратские игры на PlayStation 5
На самом деле не всё так очевидно, ведь после очередного обновления прошивки возможность доступа к нелицензионному контенту просто будет сильно осложнена

С момента релиза PlayStation 5 прошло уже почти четыре года, но рабочего способа взлома так и не появилось. У хакеров было несколько шансов прорвать оборону из кривого программного обеспечения консоли, но на пути встали энтузиасты, ищущие ошибки в коде за деньги. Только за последние годы было найдено и устранено несколько критических уязвимостей, а пока никто бесплатно взламывать приставку не хочет. На самом деле способ запуска пиратских копий на PlayStation 5 существует, но особой популярностью он не пользуется и так и не стал массовым. Известно, что требуется вносить в прошивку специальные манипуляции каждый раз, когда выходит очередное обновление. Это неудобно и сложно, поскольку иногда Sony выпускает небольшие патчи по нескольку раз в неделю.  

Так называемый джейлбрейк позволял использовать экран восстановления лицензий для закачки пиратских копий. Если не вдаваться в сложные подробности, то происходило это следующим образом: требовалось скопировать игру на встроенный накопитель, а далее воспользоваться восстановлением лицензии. После этого появлялась возможность играть в самые новые игры, экономя по 70 долларов на цифровом контенте. Какое-то время Sony смотрела на происходящее без интереса, но в последние месяцы такой способ взлома начал становиться всё популярнее, а значит нужно было предпринимать какие-то шаги. Что же, в ходе нового обновления лазейка оказалась полностью закрыта. Теперь восстановить игру через соответствующее меню можно только в том случае, если она уже зарегистрирована в аккаунте пользователя. Точно также не выйдет поделиться цифровой копией с другом, а всё это сильно разочарует любителей бесплатного сыра. 

Как оказалось, не всё так плохо, ведь доступ к меню не закрыт, а это главный просчёт Sony. По словам экспертов, если геймер действительно хочет играть в пиратские игры, то ему придётся смириться с блокировкой лицензионных функций. Оказывается, весь честно купленный контент пропадёт, а доступ в магазин будет закрыт, поскольку консоль перейдёт в так называемый автономный режим. Неясно, будут ли наказываться геймеры, которые раньше использовали джейлбрейк, либо разработчик ограничится наказанием только тех, что попробуют способ обхода на новой прошивке. Ну а поскольку сама функция восстановления не блокируется, то возможность запуска пиратского контента остаётся. Консоль уже не будет такой функциональной, как изначально задумывалось, но некоторые диванные хакеры всё равно ничего у японской корпорации не покупали. Особенно происходящее актуально для российских геймеров. Здесь доступ в магазин приложений сильно осложнён, ну а благодаря нехитрым настройкам можно получить рабочую приставку, которая будет запускать все ранее установленные на встроенный накопитель игры с PlayStation 4 и PlayStation 5. Увы, восстановить новые уже не удастся, поэтому такой способ взлома кажется крайне сомнительным. Добавим, что рядовые геймеры, которые не использовали пиратских методов обхода лицензии, даже не заметят изменений. В целом функция восстановления лицензии задействуется нечасто, а большая часть владельцев приставки даже не знает о существовании такого способа обхода антипиратской блокировки. 

В зависимости о того, какой результат вы хотите получить, хакеры рекомендуют следующие действия:

  • Удалить весь пиратский контент из аккаунта, а также все следы джейлбрейка. После этого перезагрузить консоль и устанавливать обновление системы. Скорее всего, после этого санкций со стороны Sony не будет, но это не точно, поскольку прошивка только начала распространяться. 
  • Заблокировать автоматические обновления и пользоваться старой версией прошивки. Запускать одновременно лицензионный и пиратский контент на своей приставке вы уже не сможете, но она хотя бы не перейдёт в автономный режим. Со временем хакеры найдут способ разблокировки, а может разработчик смилуется и объявит амнистию в одном из следующих патчей. 
#sony #playstation 5
+
Написать комментарий (0)
За первую неделю предзаказы PS5 Pro в М.Видео-Эльдорадо превзошли прогнозы в 3 раза
PlayStation 5 Pro получит от 40 до 50 улучшенных игр
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Games Workshop может закрыть экранизацию Warhammer 40,000 от Amazon из-за навязывания DEI-квот
10
Новый смартфон от Samsung Galaxy A56 прошёл тестирование на Geekbench с Exynos 1580 SoC
+
GeForce RTX 5080 будет самым урезанным предфлагманом NVIDIA — фактически, это GeForce RTX 5070
7
MLID: AMD прекратила производство Ryzen 7 7800X3D, чтобы подготовить рынок к выходу 9800X3D
7
Realme GT 7 Pro получит самую большую батарею среди всех телефонов Realme
+
В России создадут собственный лазер для литографа, аналог которого Intel использовала 30 лет назад
6
Испытания импортозамещённого российского лайнера SSJ-100 планируют завершить в мае следующего года
1
GeForce RTX 4060 стремительно набирает популярность и готовится вытеснить с вершины GeForce RTX 3060
4
Эксперт Блинкин: Тихоокеанская железная дорога строится с учетом будущего спроса на уголь
+
Nintendo ведет борьбу с YouTube-каналами, которые используют или продвигают эмуляторы игр
3
Украина подписала соглашение с чехословацким концерном на производство 155-мм снарядов
+
Астрономы обнаружили планету субземного типа всего в 6 световых годах от нас
2
Новая платформа NoviOcean будет одновременно вырабатывать электроэнергию из ветра, солнца и волн
+
Концерн «Калашников» наращивает производство авиационных пушек ГШ-301
+
Hardware Unboxed: NVIDIA собирается продавать RTX 5070 под видом RTX 5080
9
Израиль внёс изменения в спутниковые снимки авиабазы Неватим после иранского удара
+
Разработка моделей ИИ компании Character.ai будет прекращена после сделки с Google
+
Google «засветила» кодовое имя Android 16, которое нарушило традицию компании с 2009 года
+
В западной прессе признали невиданные с начала СВО темпы продвижения ВС РФ на Донбассе
+
Израиль внёс Генсека ООН в список нежелательных персон
1

Популярные статьи

Размышления о "непродажности" игровых журналистов и адекватности геймеров
14
"Собиратель душ", "Уродина", "В тумане" - краткий обзор фильмов
1
Почему пользователи не любят Linux, а всем геймерам всё равно придётся перейти на Windows 11
46
Есть ли толк от Nvidia GeForce RTX 2070 8Gb на ПК 12-летней выдержки
60
Что известно о видеокартах NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5080 – характеристики, цены, сроки выхода
40
Разгоняем ноутбуки через расширенное (разблокированное) меню BIOS
11
Секреты Steam Deck - потенциал для энтузиастов и геймеров
1
Как я искал дешевую видеокарту на вторичном рынке в 2024 году и почему не нашел ни одной подходящей
18
5 худших игровых видеокарт на рынке, или почему NVIDIA так часто выпускает плохие GPU
6
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
118

Сейчас обсуждают

John Doe
15:19
"падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег" Я и без википедии знаю, что это. Эт...
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
AleksK
15:17
Вот тебе сравнение тестов моя система на линуксе против похожего по железу компа скрин с ютуба. Видяхи полностью одинаковые. Вот и не понятно, где тут костыли
Почему пользователи не любят Linux, а всем геймерам всё равно придётся перейти на Windows 11
OgoGoLog
15:16
"А то уеду в Америку в свободную страну" Ууу, для этого у меня есть другая цитата. "Ехай на ху*" (С) Ленинград
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
PanzerK
15:11
Как вы такое выдумываете? В 1989 году в СССР самостоятельно освоили выпуск 32битных процессоров. А вы какие то байки выдумываете о нулевой точке )))
В России создадут собственный лазер для литографа, аналог которого Intel использовала 30 лет назад
OgoGoLog
15:10
"По какой причине - не важно." Ещё как важно. Ты чего не всё определение с википедии то украл? А как же: "процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпу...
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
DTS
15:08
Ты на кафедре пять лет полы мыл, судя по уровню твоего логического мышления и невнимательности, и я себе представляю, что ты там "напрограммировал", видать строчил непойми что, как и твои комментарии ...
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Блейд
15:05
Да иди ты в задницу дебила кусок. ЗОЖ куеж.. нашёлся тут учитель, иди задницу вытирать научись для начала. Я не большинство, и мне насрать на это большинство. Я человек, и живу так как я хочу жить, ...
Что на самом деле могут себе позволить жители РФ, и почему денег на развлечения у народа нет
Алексей
15:04
Думаю 9800X3D не будет быстрее 7800X3D, но будет холоднее!
MLID: AMD прекратила производство Ryzen 7 7800X3D, чтобы подготовить рынок к выходу 9800X3D
Саша Артёменко
15:04
Нинтендо реально обиделись то что люди хотят попробовать поиграть в старые игры которые сейчас никаким боком не достать, особенно дети, и особенно если в той или иной стране не продавалась их какая то...
Nintendo ведет борьбу с YouTube-каналами, которые используют или продвигают эмуляторы игр
PanzerK
15:03
А там глядишь или ишак сдохнет, или падишах...
В России создадут собственный лазер для литографа, аналог которого Intel использовала 30 лет назад
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем