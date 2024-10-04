На самом деле не всё так очевидно, ведь после очередного обновления прошивки возможность доступа к нелицензионному контенту просто будет сильно осложнена

С момента релиза PlayStation 5 прошло уже почти четыре года, но рабочего способа взлома так и не появилось. У хакеров было несколько шансов прорвать оборону из кривого программного обеспечения консоли, но на пути встали энтузиасты, ищущие ошибки в коде за деньги. Только за последние годы было найдено и устранено несколько критических уязвимостей, а пока никто бесплатно взламывать приставку не хочет. На самом деле способ запуска пиратских копий на PlayStation 5 существует, но особой популярностью он не пользуется и так и не стал массовым. Известно, что требуется вносить в прошивку специальные манипуляции каждый раз, когда выходит очередное обновление. Это неудобно и сложно, поскольку иногда Sony выпускает небольшие патчи по нескольку раз в неделю.

Так называемый джейлбрейк позволял использовать экран восстановления лицензий для закачки пиратских копий. Если не вдаваться в сложные подробности, то происходило это следующим образом: требовалось скопировать игру на встроенный накопитель, а далее воспользоваться восстановлением лицензии. После этого появлялась возможность играть в самые новые игры, экономя по 70 долларов на цифровом контенте. Какое-то время Sony смотрела на происходящее без интереса, но в последние месяцы такой способ взлома начал становиться всё популярнее, а значит нужно было предпринимать какие-то шаги. Что же, в ходе нового обновления лазейка оказалась полностью закрыта. Теперь восстановить игру через соответствующее меню можно только в том случае, если она уже зарегистрирована в аккаунте пользователя. Точно также не выйдет поделиться цифровой копией с другом, а всё это сильно разочарует любителей бесплатного сыра.

Как оказалось, не всё так плохо, ведь доступ к меню не закрыт, а это главный просчёт Sony. По словам экспертов, если геймер действительно хочет играть в пиратские игры, то ему придётся смириться с блокировкой лицензионных функций. Оказывается, весь честно купленный контент пропадёт, а доступ в магазин будет закрыт, поскольку консоль перейдёт в так называемый автономный режим. Неясно, будут ли наказываться геймеры, которые раньше использовали джейлбрейк, либо разработчик ограничится наказанием только тех, что попробуют способ обхода на новой прошивке. Ну а поскольку сама функция восстановления не блокируется, то возможность запуска пиратского контента остаётся. Консоль уже не будет такой функциональной, как изначально задумывалось, но некоторые диванные хакеры всё равно ничего у японской корпорации не покупали. Особенно происходящее актуально для российских геймеров. Здесь доступ в магазин приложений сильно осложнён, ну а благодаря нехитрым настройкам можно получить рабочую приставку, которая будет запускать все ранее установленные на встроенный накопитель игры с PlayStation 4 и PlayStation 5. Увы, восстановить новые уже не удастся, поэтому такой способ взлома кажется крайне сомнительным. Добавим, что рядовые геймеры, которые не использовали пиратских методов обхода лицензии, даже не заметят изменений. В целом функция восстановления лицензии задействуется нечасто, а большая часть владельцев приставки даже не знает о существовании такого способа обхода антипиратской блокировки.

В зависимости о того, какой результат вы хотите получить, хакеры рекомендуют следующие действия: