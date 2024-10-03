Star Wars Outlaw провалилась, а на кону стоит независимость французского издателя

Star Wars Outlaw могла бы стать ещё одним успешным проектом в портфолио Ubisoft, но в какой-то момент разработчики явно сбились с пути. Игра, которая задумывалась как Uncharted в альтернативном сеттинге, на самом деле превратилась в скучную прогулку. Рядовые геймеры и эксперты указывают на интересный сюжет и ужасную реализацию задуманного. События могли быть более динамичными, ну а в какой-то момент играть во всё это становится скучно. Приходится сражаться с ордами однотипных противников, а альтернативные возможности прохождения отсутствуют. Графика поражает воображение, но лицевая анимация кажется родом из далёких 2000-х годов. Что же, результат не заставил себя ждать, ведь вместо восторженных отзывов, критики разгромили Star Wars Outlaw. Всё это не прошло мимо разработчиков, а в результате Ubisoft даже пришлось сдвинуть релиз Assassin's Creed Shadows.

Игра должна была выйти в ноябре 2024, но задержится на пару месяцев. Неясно, чем разработчики будут заниматься всё это время. Не исключено, что подтянут графику, или сделают сюжет более разнообразным. Инсайдеры пишут, что работа над игрой завершена. Предполагается, что Ubisoft просто решила взять паузу, поскольку сегодня обстановка слишком токсичная, ведь критики сильно недовольны Star Wars Outlaw. Разработчики надеются, что до 11 февраля о провале все забудут, что позволит триумфально вернуться на рынок с новым хитом. Пока же французский издатель и разработчик пересмотрел прогнозы по доходам на 2024 и даже 2025 годы в сторону уменьшения. Инвесторы крайне недовольны, а некоторые даже предлагают передать студию в руки более эффективных менеджеров. Как стало известно, один из инвесторов предлагает слияние Ubisoft с более удачливым конкурентом. Речь идёт о китайской Tencent, отвечающей за десятки хитов последних лет. Нашим читателям студия известна по PUBG: Mobile, а также серии тайтлов для мобильных платформ, где прибыль превышает миллиарды долларов в год.

Инвестор с ником AJ Investments имеет небольшую долю акций французского издателя, но финансовые проблемы могут вынудить Ubisoft пойти на непопулярные решения. Скорее всего, власти Франции сделку не одобрят, но попытка поглощения всё равно может быть произведена. В худшем случае издатель может продать конкурентам часть своей интеллектуальной собственности, что позволит выбраться из долговой ямы и начать разработку новых проектов. На самом деле французы уже довольно давно не делали ничего действительно уникального. Серия Assassin's Creed ужа набила оскомину и геймеров и не приносит никаких свежих идей как минимум 10 лет. Похоже, дела у Ubisoft действительно идут не очень хорошо. Так, недавно там заявили, что Assassin’s Creed Shadows станет первой игрой за долгое время, которая не будет эксклюзивной для магазина Epic Games. Новинка появится в Steam, ну а это движение в правильном направлении.

Tencent владеет 10% акций французского издателя, что даёт китайской компании право голоса в совете директоров. Как уже было сказано выше, власти Франции не отдадут китайцам последнюю крупную игровую студию в стране, но давление на руководство Ubisoft продолжится. До выхода Assassin’s Creed Shadows лоббисты слияния будут пытаться раскачивать лодку, ну а очень многое зависит от успеха очередного клона по вселенной Assassin’s Creed. Если игра потерпит неудачу, то переговорная позиция Tencent станет более сильной, ну а Ubisoft придётся в срочном порядке искать средства на покрытие расходов. Только с начала 2024 года капитализация французского разработчика снизилась в 2 раза и составляет 1.37 миллиарда евро. Ровно 2 года назад акции Ubisoft стоили в 4 раза дороже, ну а мы видим, как некогда крупная студия теряется на фоне более успешных конкурентов. Для сравнения, польская CD Projekt RED оценивается в 4 миллиарда евро, тогда как капитализация Tencent превышает 565 миллиардов долларов. Именно столько стоит разработчик и издатель, который следует трендам и не боится экспериментировать, тогда как попытки держаться за проверенный франшизы обошлись Ubisoft очень дорого.