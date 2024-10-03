Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Китайская Tencent может купить Ubisoft – разработчик PUBG заинтересован в сделке с французами
Star Wars Outlaw провалилась, а на кону стоит независимость французского издателя

Star Wars Outlaw могла бы стать ещё одним успешным проектом в портфолио Ubisoft, но в какой-то момент разработчики явно сбились с пути. Игра, которая задумывалась как Uncharted в альтернативном сеттинге, на самом деле превратилась в скучную прогулку. Рядовые геймеры и эксперты указывают на интересный сюжет и ужасную реализацию задуманного. События могли быть более динамичными, ну а в какой-то момент играть во всё это становится скучно. Приходится сражаться с ордами однотипных противников, а альтернативные возможности прохождения отсутствуют. Графика поражает воображение, но лицевая анимация кажется родом из далёких 2000-х годов. Что же, результат не заставил себя ждать, ведь вместо восторженных отзывов, критики разгромили Star Wars Outlaw. Всё это не прошло мимо разработчиков, а в результате Ubisoft даже пришлось сдвинуть релиз Assassin's Creed Shadows. 

Игра должна была выйти в ноябре 2024, но задержится на пару месяцев. Неясно, чем разработчики будут заниматься всё это время. Не исключено, что подтянут графику, или сделают сюжет более разнообразным. Инсайдеры пишут, что работа над игрой завершена. Предполагается, что Ubisoft просто решила взять паузу, поскольку сегодня обстановка слишком токсичная, ведь критики сильно недовольны Star Wars Outlaw. Разработчики надеются, что до 11 февраля о провале все забудут, что позволит триумфально вернуться на рынок с новым хитом. Пока же французский издатель и разработчик пересмотрел прогнозы по доходам на 2024 и даже 2025 годы в сторону уменьшения. Инвесторы крайне недовольны, а некоторые даже предлагают передать студию в руки более эффективных менеджеров. Как стало известно, один из инвесторов предлагает слияние Ubisoft с более удачливым конкурентом. Речь идёт о китайской Tencent, отвечающей за десятки хитов последних лет. Нашим читателям студия известна по PUBG: Mobile, а также серии тайтлов для мобильных платформ, где прибыль превышает миллиарды долларов в год. 

Инвестор с ником AJ Investments имеет небольшую долю акций французского издателя, но финансовые проблемы могут вынудить Ubisoft пойти на непопулярные решения. Скорее всего, власти Франции сделку не одобрят, но попытка поглощения всё равно может быть произведена. В худшем случае издатель может продать конкурентам часть своей интеллектуальной собственности, что позволит выбраться из долговой ямы и начать разработку новых проектов. На самом деле французы уже довольно давно не делали ничего действительно уникального. Серия Assassin's Creed ужа набила оскомину и геймеров и не приносит никаких свежих идей как минимум 10 лет. Похоже, дела у Ubisoft действительно идут не очень хорошо. Так, недавно там заявили, что Assassin’s Creed Shadows станет первой игрой за долгое время, которая не будет эксклюзивной для магазина Epic Games. Новинка появится в Steam, ну а это движение в правильном направлении. 

Tencent владеет 10% акций французского издателя, что даёт китайской компании право голоса в совете директоров. Как уже было сказано выше, власти Франции не отдадут китайцам последнюю крупную игровую студию в стране, но давление на руководство Ubisoft продолжится. До выхода Assassin’s Creed Shadows лоббисты слияния будут пытаться раскачивать лодку, ну а очень многое зависит от успеха очередного клона по вселенной Assassin’s Creed. Если игра потерпит неудачу, то переговорная позиция Tencent станет более сильной, ну а Ubisoft придётся в срочном порядке искать средства на покрытие расходов. Только с начала 2024 года капитализация французского разработчика снизилась в 2 раза и составляет 1.37 миллиарда евро. Ровно 2 года назад акции Ubisoft стоили в 4 раза дороже, ну а мы видим, как некогда крупная студия теряется на фоне более успешных конкурентов. Для сравнения, польская CD Projekt RED оценивается в 4 миллиарда евро, тогда как капитализация Tencent превышает 565 миллиардов долларов. Именно столько стоит разработчик и издатель, который следует трендам и не боится экспериментировать, тогда как попытки держаться за проверенный франшизы обошлись Ubisoft очень дорого. 

#ubisoft #интересное #tencent
+
Написать комментарий (0)
Ubisoft возвращается в Steam — будущие игры будут доступны в магазине в день релиза
Акции Ubisoft упали до уровня 2013 года, а акционеры требуют продать компанию
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

OnePlus 13 получит самый большой аккумулятор среди всех смартфонов OnePlus
4
Подбитый танк Leopard 2A6 доставлен на Уралвагонзавод для исследования
1
Honor работает над складывающимся в разных направлениях смартфоном
+
NVIDIA представила новый сертифицированный драйвер GeForce Game Ready 565.90 WHQL
+
В ритейлах Германии уже невозможно приобрести видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090
7
Программа строительства подводных лодок США «Колумбия» превышает расходы более чем в шесть раз
4
iPhone SE 4 получит новый дизайн, новые функции и выйдет весной 2025 года
2
Сервис PlayStation Network не работает, в том числе нельзя играть в игры для PS4 и PS5
+
AMD выпустила WHQL драйвер Adrenalin 24.9.1 с AFMF 2 и поддержкой новых игр
7
Samsung Galaxy S25+ получит чип Snapdragon 8 Gen 4, 12 ГБ оперативной памяти и множество функций ИИ
1
POCO X7 может получить глобальную версию с камерами от нового Redmi Note 14 Pro 5G
+
Франко-немецкая группа KNDS объявляет о создании дочерней компании в Украине
3
Уралвагонзавод изучает захваченный немецкий танк Leopard 2
+
У ВСУ больше не осталось 54-тонных тягачей Buffel, сделанных на базе Leopard 2
1
Redmi Note 14 Pro+ вошел в список 10 лучших смартфонов сентября по версии AnTuTu
+
Над зданием администрации Угледара поднят флаг РФ, части ВСУ не успели выйти из города
1
Новый смартфон от Samsung Galaxy A56 прошёл тестирование на Geekbench с Exynos 1580 SoC
+
Bose выпустила домашнюю акустическую систему SoundLink с Bluetooth и USB C
+
Новый патч Intel 0x12B для Raptor Lake снижает производительность процессоров в синтетических тестах
2
Новый отчет показывает, что Китай значительно отстает от Тайваня в производстве полупроводников
5

Популярные статьи

"Меган: К вашим услугам": сказ о том, как андроид мужика совратил (субъективный обзор фильма)
3
Размышления о "непродажности" игровых журналистов и адекватности геймеров
6
"Age of Mythology: Retold" - очень краткий обзор игры
1
Как мой знакомый решил сэкономить на покупке видеокарты GeForce RTX 4060, и что из этого вышло
32
Резюмируем недостатки виниловых проигрывателей и магнитофонов
27
Как я искал дешевую видеокарту на вторичном рынке в 2024 году и почему не нашел ни одной подходящей
10
Почему PlayStation не делает ремейки Killzone и Resistance: цифры и факты
9
5 худших игровых видеокарт на рынке, или почему NVIDIA так часто выпускает плохие GPU
5
Как один шрифт может поломать всё - решаю неожиданную проблему при запуске лаунчера HoYoPlay
7
Сколько раз в год нужно чистить ноутбук от мусора, и чего опасаться при просмотре фильмов на диване
5

Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
10:08
Похоже на какую то "утку" nyt или на полную хрень. Президент страны не знал об атаке?
NYT: Президент Ирана Пезешкиан не был в курсе запланированного КСИР обстрела Израиля
AleksK
10:01
> Игры категории B устаревшие на релизе. Так, то же самое про любую колду можно сказать. Сингл там остался, только чтобы показать сильных женщин и плохих русских. А если категори играм присваивать по...
Почему PlayStation не делает ремейки Killzone и Resistance: цифры и факты
swr5
09:54
"Сегодня в настольной версии популярных дистрибутивов Linux имеется встроенный эмулятор, позволяющий запускать игры с Windows". Сколько лет толдычат этим идиотам, что нет никакого эмулятора в Линуксе,...
Почему пользователи не любят Linux, а всем геймерам всё равно придётся перейти на Windows 11
Павел Хамлов
09:48
Linux и Windows. Ну ты понял.
Почему пользователи не любят Linux, а всем геймерам всё равно придётся перейти на Windows 11
Obscury
09:46
Десяти миллионный Израиль нападет на девяносто миллионную Турцию, нападет на члена нато со второй по мощности армии в блоке. Что-то это напоминает.
Эрдоган опасается, что Турция может стать следующей целью Израиля
Павел Хамлов
09:45
Это поехавшие сектанты которые слушают шум усилителя, а не музыку.
Резюмируем недостатки виниловых проигрывателей и магнитофонов
OgoGoLog
09:45
А может он просто звездит? Да нет, быть не может...
Украина способна производить 4 миллиона беспилотников в год и 155-мм артиллерийские снаряды
Павел Хамлов
09:40
Judas Priest достаточно роковая и динамическая группа? Звучит отлично на виниле. А Queen? Loverboy? Достаточно рок? Или нет? Никакой каши я там не услышал. Все инструменты, относительно цифровых запис...
Резюмируем недостатки виниловых проигрывателей и магнитофонов
Анна Франскевич
09:38
Все так говорят пока ставя очередную прогу или игру не встречают плашку с фразой. Ваша система не поддерживаемая, я на ней работать не буду, ставь другую ).
Стоимость платных обновлений для Windows 10 будет увеличиваться вдвое каждый год
Лариса Ивановна
09:38
Да кому сдалась эта Турция. Следующей целью Израиля будет США.
Эрдоган опасается, что Турция может стать следующей целью Израиля
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем