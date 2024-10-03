Регион затянуло облаками, хотя на самом деле ничего подобного в районе авиабазы Неватим нет

Ракетная атака Ирана по Израилю получила самые разные оценки со стороны мирового сообщества. В Европе события 1 октября пытаются либо не замечать, либо игнорировать, хотя некоторые страны всё же слишком зависимы от США, поэтому вынуждены осуждающе кивать в сторону Ирана. Нейтральные государства призвали к взвешенной позиции, ну а многие отмечают, что удар пришёлся исключительно по военным и стратегическим объектам. Известно, что только за последние несколько недель от израильских ракет погибло около 1000 мирных жителей в Ливане, но такие мелочи либералов в Брюсселе обычно не беспокоят. В интернете можно встретить кадры возвращения мирных жителей в разрушенные города сектора Газа. Снимки публикуют даже в США, где происходящее вызывает недоумение у рядовых граждан. Города разорены, ну а ЦАХАЛ просто ушли, разрушив населённые пункты, в которых до этого жили десятки и даже сотни тысяч человек. Никакого разминирования и удаления неразорвавшихся ракет не проводилось, а значит жертв будет ещё больше.

Из уст ястребов Вашингтона звучат призывы к эскалации конфликта, ведь все понимают, что правительство Израиля надеется втянуть в конфликт Иран, вынудив США оказать помощь в конфликте. Байден заявляет, что не одобряет удары по ядерным объектам исламской страны, ну а ответного удара пока не последовало. В Израиле отмечают, что причина в праздновании еврейского Нового года Рош ха-Шана. Как только все гуляния будут завершены, состоится удар возмездия, который покажет всему миру силу израильского государства. Политики в нейтральных государствах призывают обе стороны к сдержанности, а многие отмечают, что уже видели силу ЦАХАЛ в секторе Газа и при бомбардировках Бейрута. Звучат опасения, что вместо ударов по военным объектам Нетаньяху предпочтёт более простые цели в виде мирных городов. Вопросов пока слишком много, но есть любопытная тема, вызывающая у экспертов повышенный интерес. Напомним, в Иране прямо заявили, что ракетный удар по авиабазе Неватим оказался весьма успешным. Якобы, в результате прямого попадания произошло возгорание нескольких ангаров. Ну а поскольку именно там располагаются истребители пятого поколения, то избежать повреждения самолётов не удалось. В Иране утверждают, что как минимум пять F-35 полностью уничтожены, тогда как ещё несколько получили повреждения различного характера.

В Израиле подобные утверждения назвали не соответствующими действительности, ну а спустя сутки после удара в сети появились спутниковые снимки, сделанные прямо над авиабазой Неватим. Удивительно, но вместо стройно стоящих ангаров с истребителями и спокойно прохаживающихся по полосе техников мы видим густую облачность. Если изучить прогноз погоды над регионом, то можно убедиться, что никакого аномального скопления облаков там нет, а значит всё это дело рук израильской стороны. Эксперты пишут, что на спутниковых снимках заметна ретушь, при помощи которой было скрыто реальное положение дел на авиабазе. Не исключено, что часть заявлений Ирана соответствуют действительности. Вообще, если прислушаться к нейтральным источникам, то можно сделать любопытные выводы. Сообщается, что попаданий по военной базе было несколько. Находящиеся там бойцы явно не ожидали такого, поэтому началась паника. Сколько точно самолётов выведено из строя, пока неясно, но уже второй день силами ЦАХАЛ устраняются последствия удара.

Скорее всего, фотографии с реальным положением дел на авиабазе Неватим есть у России и США, но стороны предпочитают ничего не публиковать. Рош ха-Шана завершается 4 октября, ну а 11 числа стартует новый праздник – Йом Кипур, который переводится как Дня искупления. Эксперты замечают, что Новый год мешает Израилю бить по Ирану, но никак не препятствует ударам по Бейрту. В Ливане продолжают гибнуть десятки людей, ну а либеральные элиты в Европе запуганы до поразительной близорукости, чтобы поднимать такие опасные темы в рамках ООН и других международных площадок. Отдельно отмечается, что многие сегодня ставят на Трампа, который имеет более жёсткую позицию по данной теме. Считается, что бывший президент полностью поддерживает Израиль и готов прислать столько помощи, сколько потребуется. На этом фоне где-то в углу сидит одинокий Зеленский, внимания к персоне которого становится всё меньше, а перспективы получить нужное количество средств для продолжения конфликта всё более туманны.