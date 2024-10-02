Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
В России создадут собственный лазер для литографа, аналог которого Intel использовала 30 лет назад
Полупроводниковая промышленность в РФ отстаёт от ведущих мировых лидеров всего на 30 лет

В прессе пишут, что Китай инвестирует в развитие полупроводниковой отрасли порядка 1 триллиона долларов. Якобы, часть средств уже была выделена и даже освоена, ну а на повестке дня стоит выпуск оборудования, которое будет способно создавать процессоры и видеокарты в режиме закрытого цикла. Это крайне сложная задача, поскольку ранее ничего подобного не делали ни в одной стране. К примеру, нидерландская ASML не скрывает, что закупает комплектующие в десятках стран, поскольку освоить полный цикл в одиночку просто невозможно. Это же констатируют и японские конкуренты, а в результате готовый продукт становится возможен благодаря кооперации десятков и даже сотен компаний со всего мира. Но даже после того, как техника готова к работе, она нуждается в специфических материалах, большая часть из которых производится только в Китае. Десятилетиями учёные со всего мира совершали технологические прорывы, ну а сегодня всё это называется гордым словосочетанием «американские технологии». 

Под давлением из Вашингтона полупроводниковые гиганты и десятки сопутствующих компаний не могут торговать с Китаем, ну а выпадение крупного игрока из общей цепочки грозит обрушить все карты на столе. Многие эксперты пишут, что производство продолжается только потому, что в Пекине не стали действовать также категорично, как в Вашингтоне. Если бы китайские власти полностью остановили экспорт полупроводниковых материалов, то в мире начался бы острый дефицит, последствия которого предугадать невозможно. Китайские компании имеют в распоряжении практически неограниченный бюджет и ужа давно приступили к разработке собственных аналогов иностранным технологиями. Несмотря на это до создания собственных литографов ещё очень далеко. Пока в Поднебесной осваивают техническое обслуживание старых станков, поскольку разработчики отказались от своих гарантийных обязательств. На этом фоне усилия России кажутся несерьёзными, а озвученные планы нереализуемыми. Напомним, ранее власти поставили задачу выпустить отечественный литограф, способный производить чипы по 14-нм технологическому процессу к 2030 году. Время идёт, но пока промежуточные технологии появляются слишком медленно, что может говорить о срыве намеченных сроков.

По данным аналитиков, некоторые успехи есть, но соперничать с технологическими гигантами российские компании пока не готовы. Именно поэтому решено начать с наиболее простых технологий. Как стало известно, российские инженеры работают над полноценным устройством эксимерного лазера, выступающего ключевой частью литографа. Отмечается, что специалисты «Лассарда» уже создали опытный экземпляр, ну а на доработку и выпуск промышленного варианта уйдёт ещё какое-то время. Согласно озвученному графику, испытания стартуют в 2025 году, а полностью готовый промышленный сканер станет доступен в 2026 году. Может показаться, что всё не так плохо, вот только пока до мировых стандартов российской полупроводниковой промышленности очень далеко. Оказывается, лазер способен работать в литографах, выпускающих продукцию по 350-нм узлу. Для понимания всей проблемы происходящего нужно указать, что сегодня TSMC выпускает чипы по зрелому 3-нм узлу третьего поколения. Немного отстаёт Samsung, тогда как Intel намерена совершить скачок в 2025 или 2026 году. 

И вот здесь на арену выходит российская полупроводниковая промышленность, плотность транзисторов у которой на два порядка ниже, чем у указанной выше TSMC. Кстати, всё та же Intel освоила 350-нм нормы в далёком 1995 году, ну а в 1997 на базе такой технологии вышли процессоры серии Pentium II. Получается, что в России добились аналогичных результатов всего спустя 30 лет. Для средних веков такое отставание не стало бы критическим, но сегодня важен каждый год, ну а здесь у российской полупроводниковой промышленности всё очень плохо. Как уже отмечалось выше, сделать всё с нуля без помощи союзников чрезвычайно сложно. Первым пользователем 350-нм литографа станет российская «Микрон». Технология будет востребована, поскольку большая часть оборудования не нуждается в продвинутых микросхемах. Например, можно полностью закрыть потребности в производстве кредитных карт и многочисленных чипов для устройств умного дома. По информации заместителя министра торговли РФ, всё не так плохо, ведь 350-нм узел – это только начало. Василий Шпак считает, что со временем будут освоены 130-нм нормы, а после дело дойдёт до 90-нм и даже 65-нм узла. В какие сроки реализация столь амбициозных проектов станет доступна, замминистра пока сказать не готов. Вообще, благодаря разработке собственного лазера, Россия войдёт в тройку стран, которые способны выпускать такое сложное оборудование. Сегодня производство развёрнуто только в Японии и США, вот только за последние 30 лет технологии ушли немного вперёд, а догнать конкурентов почти невозможно. 

#технологии #полупроводники
+
Написать комментарий (0)
Новый iPhone SE получит дизайн от iPhone 14 и OLED-дисплей
Новый материал для защиты от астероидов и космического мусора будет испытан на МКС
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Высотные дроны-перехватчики ВС РФ приступили к уничтожению дорогостоящих дронов-разведчиков ВСУ
21
Крупнейший производитель стали в Британии – 100-летний Tata Steel прекращает работу
6
Лутбоксы в Overwatch появились случайно – разработчики не преследовали корыстных целей
+
Процессоры следующего поколения Snapdragon X2 уже тестируют
+
Генерал Джордж: Отсутствие китайских комплектующих ставит под угрозу боеготовность армии США
4
OnePlus 13 получит самый большой аккумулятор среди всех смартфонов OnePlus
+
ВС РФ вышли к Золотой Ниве западнее Угледара и вошли в центр Торецка
+
Су-35 ВКС России напугал пилота американского F-16, отправленного на перехват Ту-95
4
Infinix официально представила для мировых рынков смартфон Hot 50 4G
+
Над Угледаром появился первый российский флаг, установленный в районе высотной застройки
+
Приложение для создания заметок и списков Google Keep получит значительные изменения в интерфейсе
+
США передают ВСУ бомбы JSOW с рядом ограничений
1
СМИ: Израиль начал вторжение в Ливан, фиксируется прорыв сразу нескольких участков границы
1
Xiaomi, Honor, OnePlus и другие покажут свои новые флагманы в октябре-ноябре
+
Подбитый танк Leopard 2A6 доставлен на Уралвагонзавод для исследования
1
Разработчики TON Station продлили срок фарминга токенов на 45 дней
+
Honor работает над складывающимся в разных направлениях смартфоном
+
«Калашников» заявил о двукратном росте производства станков на мощностях концерна
3
Из-за приближающегося выхода RTX 5000 карты RTX 4090 почти исчезли из продажи в Германии
+
Серый рынок такси набирает обороты: пассажиры договариваются с водителями через чат-боты в Telegram
+

Популярные статьи

"Меган: К вашим услугам": сказ о том, как андроид мужика совратил (субъективный обзор фильма)
3
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
165
"Age of Mythology: Retold" - очень краткий обзор игры
1
Как мой знакомый решил сэкономить на покупке видеокарты GeForce RTX 4060, и что из этого вышло
26
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Project Zero
8
Резюмируем недостатки виниловых проигрывателей и магнитофонов
15
Почему PlayStation не делает ремейки Killzone и Resistance: цифры и факты
8
Как один шрифт может поломать всё - решаю неожиданную проблему при запуске лаунчера HoYoPlay
7
Сколько раз в год нужно чистить ноутбук от мусора, и чего опасаться при просмотре фильмов на диване
3
Критика или популизм - как блогеры формируют мнение о PlayStation 5 Pro
5

Сейчас обсуждают

Мимо
17:19
Вик-офф - просто достаточно умный хайпожор. И ничего более. Авторитет для долбодятлов.
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
linux4ever
17:18
Даже не знаю что выбрать, совсем неиграбельно или абсолютно неиграбельно.
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Мимо
17:17
Блин, откуда у тебя здравые мысли? Процитировал прочитанное?
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Windmark
17:17
4060ти наравне с 3070 , а 4060 слабей
Как мой знакомый решил сэкономить на покупке видеокарты GeForce RTX 4060, и что из этого вышло
Мимо
17:15
Эль хер за речкой, очко уже зажило после операции?
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Mixail80
17:13
для нетерпеливых там при добавлении торрента есть галочка "не проверять хэш", ну и проверка исключает проблемы с битыми файлами.
Состоялся релиз qBittorrent 5.0: новые возможности и отказ от устаревших технологий
Мимо
17:11
А в реале сосёшь ты, вафлёр продырявленный. Привык, что тебе на клык накидывают.
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Мимо
17:10
Ну Евгеша тоже чуши много несёт. Я не про вендорлок, а про его утверждения про ue5.
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Мимо
17:08
"ue5 из коробки написаны под куда" - ты на бетон упал головой со второго(минимум) этажа? ue5 никогда не писался "под куда", ue5 изначально вендоронезависим.
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
beltar
17:04
Потому что Дырка Бублика - это просто дырка Бублика.
5 худших игровых видеокарт на рынке, или почему NVIDIA так часто выпускает плохие GPU
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем