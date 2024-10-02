Полупроводниковая промышленность в РФ отстаёт от ведущих мировых лидеров всего на 30 лет

В прессе пишут, что Китай инвестирует в развитие полупроводниковой отрасли порядка 1 триллиона долларов. Якобы, часть средств уже была выделена и даже освоена, ну а на повестке дня стоит выпуск оборудования, которое будет способно создавать процессоры и видеокарты в режиме закрытого цикла. Это крайне сложная задача, поскольку ранее ничего подобного не делали ни в одной стране. К примеру, нидерландская ASML не скрывает, что закупает комплектующие в десятках стран, поскольку освоить полный цикл в одиночку просто невозможно. Это же констатируют и японские конкуренты, а в результате готовый продукт становится возможен благодаря кооперации десятков и даже сотен компаний со всего мира. Но даже после того, как техника готова к работе, она нуждается в специфических материалах, большая часть из которых производится только в Китае. Десятилетиями учёные со всего мира совершали технологические прорывы, ну а сегодня всё это называется гордым словосочетанием «американские технологии».

Под давлением из Вашингтона полупроводниковые гиганты и десятки сопутствующих компаний не могут торговать с Китаем, ну а выпадение крупного игрока из общей цепочки грозит обрушить все карты на столе. Многие эксперты пишут, что производство продолжается только потому, что в Пекине не стали действовать также категорично, как в Вашингтоне. Если бы китайские власти полностью остановили экспорт полупроводниковых материалов, то в мире начался бы острый дефицит, последствия которого предугадать невозможно. Китайские компании имеют в распоряжении практически неограниченный бюджет и ужа давно приступили к разработке собственных аналогов иностранным технологиями. Несмотря на это до создания собственных литографов ещё очень далеко. Пока в Поднебесной осваивают техническое обслуживание старых станков, поскольку разработчики отказались от своих гарантийных обязательств. На этом фоне усилия России кажутся несерьёзными, а озвученные планы нереализуемыми. Напомним, ранее власти поставили задачу выпустить отечественный литограф, способный производить чипы по 14-нм технологическому процессу к 2030 году. Время идёт, но пока промежуточные технологии появляются слишком медленно, что может говорить о срыве намеченных сроков.

По данным аналитиков, некоторые успехи есть, но соперничать с технологическими гигантами российские компании пока не готовы. Именно поэтому решено начать с наиболее простых технологий. Как стало известно, российские инженеры работают над полноценным устройством эксимерного лазера, выступающего ключевой частью литографа. Отмечается, что специалисты «Лассарда» уже создали опытный экземпляр, ну а на доработку и выпуск промышленного варианта уйдёт ещё какое-то время. Согласно озвученному графику, испытания стартуют в 2025 году, а полностью готовый промышленный сканер станет доступен в 2026 году. Может показаться, что всё не так плохо, вот только пока до мировых стандартов российской полупроводниковой промышленности очень далеко. Оказывается, лазер способен работать в литографах, выпускающих продукцию по 350-нм узлу. Для понимания всей проблемы происходящего нужно указать, что сегодня TSMC выпускает чипы по зрелому 3-нм узлу третьего поколения. Немного отстаёт Samsung, тогда как Intel намерена совершить скачок в 2025 или 2026 году.

И вот здесь на арену выходит российская полупроводниковая промышленность, плотность транзисторов у которой на два порядка ниже, чем у указанной выше TSMC. Кстати, всё та же Intel освоила 350-нм нормы в далёком 1995 году, ну а в 1997 на базе такой технологии вышли процессоры серии Pentium II. Получается, что в России добились аналогичных результатов всего спустя 30 лет. Для средних веков такое отставание не стало бы критическим, но сегодня важен каждый год, ну а здесь у российской полупроводниковой промышленности всё очень плохо. Как уже отмечалось выше, сделать всё с нуля без помощи союзников чрезвычайно сложно. Первым пользователем 350-нм литографа станет российская «Микрон». Технология будет востребована, поскольку большая часть оборудования не нуждается в продвинутых микросхемах. Например, можно полностью закрыть потребности в производстве кредитных карт и многочисленных чипов для устройств умного дома. По информации заместителя министра торговли РФ, всё не так плохо, ведь 350-нм узел – это только начало. Василий Шпак считает, что со временем будут освоены 130-нм нормы, а после дело дойдёт до 90-нм и даже 65-нм узла. В какие сроки реализация столь амбициозных проектов станет доступна, замминистра пока сказать не готов. Вообще, благодаря разработке собственного лазера, Россия войдёт в тройку стран, которые способны выпускать такое сложное оборудование. Сегодня производство развёрнуто только в Японии и США, вот только за последние 30 лет технологии ушли немного вперёд, а догнать конкурентов почти невозможно.