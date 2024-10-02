Несмотря на заявления экспертов, факт использования именно ОДАБ-9000 у многих экспертов вызывает сомнения

По данным экспертов, наиболее популярной корректируемой авиабомбой в СВО остаётся ФАБ-500, которая активно применяется для ударов по позициям украинской армии. Мощности такого оружия достаточно для того, чтобы вывести из строя любую технику, а также уничтожить силы противника в радиусе десятков метров. Многое зависит от точности попадания, но уже достаточно давно российские инженеры решили данную проблему. В арсенале армии РФ есть и более мощные корректируемые авиабомбы, ну а несколько раз за СВО использовалась так называемая ФАБ-3000. Речь идёт о чрезвычайно мощном оружии, которое даже при непрямом попадании снижает потенциал противника на любом направлении до близкого к нулевому.

Главная проблема ФАБ-3000 заключается в её весе, поскольку найти носителя для неё не так просто. В интернете можно увидеть несколько случаев применения такой бомбы, каждый из которых выглядит чрезвычайно впечатляюще. Как стало известно, недавно армия РФ нанесла удар по противнику при помощи ещё более мощной бомбы, но что именно применялось, выяснить пока не удалось. По мнению многочисленных экспертов, недавний удар по Волчанску осуществлялся при помощи ОДАБ-9000. Отмечается, что мы уже видели последствия прилётов ФАБ-3000, ну а результат удара по Волчанску совершенно другой. Поскольку ударная и взрывная волна явно превышают таковую для ФАБ-3000, то многие эксперты тут же предположили, что речь идёт именно о вакуумной бомбе, которая считается самым мощным неядерным оружием в мире.

Даже ФАБ-3000 способна обнулить укреплённый район противника, ну а попадание по позициям ВСУ с помощью ОДАБ-9000 должно было привести к ещё более серьёзным последствиям. Эксперты всё ещё спорят, ну а некоторые полагают, что использовалась всё же ФАБ-5000. Проблема в том, что не так давно факт разработки модуля планирования для такой авиабомбы отвергал лично глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение». По словам Бориса Обносова, таких планов у российской армии нет, поэтому ждать появления ФАБ-5000 не нужно. Эксперты отмечают, что использованная бомба явно мощнее ФАБ-3000, но делать выводы только по видео крайне сложно.





По мнению авторов издания Great Financial War, армия РФ действительно впервые в истории применила ОДАБ-9000, ударив по очагу сопротивления в Волчанске. Если изучить тактические характеристики такого оружия, то можно сделать вывод, что выживаемость после сброса авиабомбы рекордной мощности близка к нулевой. Особенно это касается живой силы противника, сосредоточенной в жилой застройке. Эксперты также спорят о том, какой носитель может переносить ОДАБ-9000. Судя по всему, Су-34М может подойти, если загрузка топливом окажется ниже нормального значения. В теории российский самолёт способен взять на борт до 8 000 килограмм, тогда как ОДАБ-9000 весит 7 100 килограмм. А вот Ту-22М3М с такой бомбой справится без труда. Проблема лишь в том, что сбрасывать без модуля коррекции ОДАБ-9000 слишком рискованно, а представители разработчика прямо заявили, что создавать инструменты для сброса сверхмощных бомб не планируют.

Спорят эксперты и о том, какие последствия имело бы применения ОДАБ-9000. Некоторым кажется, что удар по Волчанску не дотягивает до самого мощного неядерного оружия на планете. Кто-то уверен в обратном, ну а многие предлагают дождаться официальных заявлений. Отдельно указывается, что мы могли ставить свидетелями важного теста, ну а секретные разработки на то и существуют, чтобы о них не писать в прессе.



