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Bublik1
Nintendo добралась до авторов Ryujinx, разработка эмулятора прекращена, а код исчез из сети
Согласно неподтверждённым данным, представители Nintendo связались с лидером команды, сделав ему предложение, от которого было нельзя отказаться

Борьба с пиратским контентом стала основным лейтмотивом крупных технологических компаний. Виртуальная индустрия развлечений преследует любителей бесплатного сыра, навязывая рынку собственные правила. А между тем первоначально интернет зародился как средство для обмена информации между людьми, которые хотели поделиться знаниями с другими без навязанных из вне рамок. Говорить об этом не принято, ведь подобные вещи нарушают стройную логику корпораций, стремящихся с каждым годом повышать доходы за счёт удорожания стоимости услуг. Например, сегодня на всех актуальных платформах новая видеоигра стоит от 70 долларов, ну а в 2026, с приходом следующего поколения консолей, цена поднимется ещё на 10 долларов. Никого не волнует, что происходящее бьёт по кошельку рядовых геймеров, ведь в конечном итоге корпорации благоденствуют. 

В итоге возникают сомнения, что спустя 10 лет пиратскому контенту в интернете вообще найдётся место, ведь технологии отслеживания и борьбы с приверженцами «Весёлого Роджера» совершенствуются. Пираты также могли бы взять на службу технологии, но это дорого, а значит требуется финансовая заинтересованность. Распространение фильмов встало на поток за счёт интеграции внутренней рекламы, но с играми так не получится, а команд, которые действительно готовы сражаться за идею, осталось очень мало. Знаменитая Императрица (EMPRESS), которая отметилась взломов целого ряда игр с защитой Denuvo, бесследно пропала. Этой весной она вышла на связь, но в сети пишут, что манера общения не свойственна хакерше. Не исключено, что в дело вмешались правоохранительные органы, но точной информации на этот счёт нет. Даже несмотря на общий тренд, существуют компании, которые менее и более активно сражаются с пиратами. Например, Sony явно недовольна тем, что PlayStation 4 была взломана, поэтому щедро платит энтузиастам, готовым искать в программном обеспечении PlayStation 5 уязвимости, позволяющие запускать не лицензионный контент. Xbox в последний раз взламывалась очень давно, ведь никакого смысла в этом нет. Все актуальные игры выходят и на ПК, а значит Microsoft ничего не угрожает, ведь приставка не очень популярна. А вот Nintendo содержит армию адвокатов и специалистов разного рода, занимаясь отслеживанием и уничтожением любых признаков неправомерного использования своей интеллектуальной собственности. 

Напомним, после непродолжительного суда популярный эмулятор Yuzu был удалён из сети. Большая часть цифрового кода проекта канула в лету, а сама Nintendo сделала всё, чтобы следов эмулятора в интернете не осталось. Добиться 100% эффекта не выйдет, поскольку Yuzu уже установлен на десятки тысяч компьютеров по всему миру. И всё же, новых версий не выходит, а значит со временем эмулятор станет всё менее актуальным. Кроме того, создателей Yuzu вычислили и предъявили им обвинения в судебном порядке. Теперь команда должна Nintendo 2.4 миллиона долларов, которые придётся платить в рассрочку десятилетиями. Кажется, что такой негативный опыт должен был заставить пиратов, так или иначе использующих интеллектуальную собственность Nintendo, остановить разработки, но наиболее отчаянный продолжают сражаться. Как стало известно, японская корпорация не намерена закрывать на подобные проявления глаза, ну а очередной удар бы нанесён по команде, разрабатывающей эмулятор Ryujinx. Программа умеет запускать игры с приставки Switch, по крайней мере, так было ещё несколько дней назад.

Известно, что вся информация с GitHub удалена, команда сворачивает проект, а скачать эмулятор становится всё сложнее. На многочисленных партнёрских сайтах Ryujinx ещё есть, но в ближайшее время следы его будут вычищены из интернета. Nintendo вначале потребует от владельцев пиратских ресурсов удалить программу добровольно, ну а потом начнёт использовать более ощутимые методы давления. Один из разработчиков Ryujinx отметил, что каким-то образом Nintendo смогла выйти на ведущего девелопера проекта, известного энтузиастам под ником GDKChan. Можно предположить, что японская корпорация смогла отследить этого человека и напомнила ему о судьбе авторов Yuzu. Сообщается, что обе стороны достигли определённого соглашения, ну а в сети полагают, что GDKChan просто испугался. Очевидно, что выбора у этого человека не было, поскольку в суде шансов противостоять Nintendo у него нет. Предполагается, что команда Ryujinx отделалась лёгким испугом, хотя точных сведений на этот счёт у нас нет. В любом случае хакерам придётся перепрофилироваться и заниматься чем-то более легальным. 

#nintendo #switch #эмуляторы #ryujinx
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Разработка эмулятора Ryujinx прекратится из-за требований Nintendo
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