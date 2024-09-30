Известно, что город является важным командным центром украинской армии

Недавняя поездка Зеленского в США уже называется провальной. Байден на публике выделил Украине 8 миллиардов долларов, только речь идёт о средствах, которые уже были ранее озвучены в рамках одобренного в 2024 году плана финансирования ВСУ. Пока неясно, что войдёт в крупный пакет помощи, но в данном случае политологи обращают внимание на другой момент. Известно, что Зеленский всё же добился встречи с Трампом, но всё говорит о том, что результат оказался совсем не таким, как хотелось бы украинскому президенту. Трамп на публике заявил о своих дружеских отношениях с Путиным и явно отказался давать Зеленскому какие-либо обещания. Аналитики полагают, что дела у Киева складываются не лучшим образом, а приход к власти Трампа действительно может поставить Зеленского перед сложным выбором.

По мнению авторов The Wall Street Journal, Трамп не скрывает, что намерен заставить президента Украины пойти на мирные переговоры. Пока всё идёт к тому, что условия будут сильно невыгодными для действующих киевских властей, но срок приближения выборов в США всё ближе.

Считается, что Камала Харрис продолжит проводить политику Байдена, но даже среди демократов тема Украины считается слишком токсичной. Посещение военного завода в Пенсильвании привело к новым проблемам, и всё говорит о том, что это был последний визит Зеленского в США. По крайней мере в 2024 году. Президент Украины с радостью отправится на поклон к новому президенту США, вот только Трамп может протеже Байдена и не позвать. Экс-глава Белого дома не раз рассказывал о своём плане мирного урегулирования, но противоречия между сторонами слишком большие, а действующим властям в Вашингтоне добиться уступок от России не удалось. В The Wall Street Journal пишут, что Трамп будет оказывать непосредственное давление на Зеленского, и очень многое будет зависеть от того, насколько успешно украинская армия продолжит оказывать сопротивление на том или ином участке.

Трамп может предложить создание демилитаризованной линии, хотя в Кремле уже заявляли, что на очередное замораживание конфликта не пойдут. Именно поэтому для Киева важно сохранить до выборов президента в США контроль над несколькими ключевыми узлами, одним из которых считается Часов Яр. Напомним, ЧВК «Вагнер» готовы были перейти к взятию этого населённого пункта ещё летом 2023 года, а в последнее время армия РФ ведёт здесь активные боевые действия. Любопытной информацией на этот счёт поделился заместитель начальника информационно-аналитического центра «Мелодия» 88-й добровольческой разведывательно-диверсионной бригады «Эспаньола». По словам Евгения Рассказова, для противодействия наступательных действий со стороны армии РФ украинские инженеры возвели вокруг Часова Яра настоящую стену из сотен устройств радиоэлектронной борьбы. Таким образом удары при помощи беспилотной авиации сильно затруднены, что ощутимо замедляло наступление.

Рассказов полагает, что эффективно сопротивляться гарнизон Часова Яра уже не может. Большая часть техники и личного состава уничтожена, поэтому и была создана стена из средств РЭБ. Вот только даже такие технологии не могут гарантировать полной безопасности. По информации Рассказова, для прорыва стены Часова Яра российским инженерам пришлось создать уникальные решения в виде комплексов РЭБ, обрушивших часть виртуальных укреплений. Благодаря этому наносить удары по гарнизону стало снова возможно, ну а российские войска продвигаются вперёд. Удастся ли взять этот населённый пункт под контроль до начала следующего года, сказать сложно.

Согласно законам США, если к власти придёт именно Трамп, то вступить в свою должность он сможет только в начале 2025 года. До этого все его инициативы не будут иметь официальной силы, а значит, чем более серьёзными будут потери ВСУ, тем менее сильной станет позиция Украины на переговорах. Отметим, что мирный план неминуем, вот только пока неясно, когда он начнёт реализовываться, и какие пункты соглашения устроят обе стороны.