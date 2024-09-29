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Bublik1
Минобороны РФ рассказало о существовании секретного подземного города на Херсонском направлении
Здесь бойцы могут отдохнуть после напряжённых сражений и привести себя в форму перед отправкой на линию соприкосновения

В начале 2023 года основатель ЧВК «Вагнер» лично посетил один из тыловых лагерей, рассказывая о необычном подходе к безопасности бойцов. Пригожин указывал, что личный состав проживает в глубоких блиндажах, закрытых сверху листами бетона. В итоге «вагнеровцы» могут посещать столовую и отдыхать, не выходя на поверхность. Похоже, в какой-то момент Минобороны РФ переняло опыт ЧВК «Вагнер». Сообщается о появлении настоящего подземного города, расположенного в Херсонской области. Здесь производится ротация личного состава, в рамках которой бойцы могут отдохнуть, а после вновь вернуться на линию соприкосновения. 

Условия проживания включают наличие нескольких помещений. Это столовая, жилой корпус, баня, прачечная и спортзал. Последний указывается как обязательный пункт, поскольку солдаты не должны за время отдыха заплыть жиром и потерять боевую форму. Общая протяжённость всех подземных ходов оказывается больше четырёх километров, а точных данных о расположении города Минобороны РФ не даёт по вполне логичным причинам. Указывается, что проект подземного города был не только разработан, но и реализован специалистами материально-технического обеспечения войсковой группировки «Днепр». Находящиеся в городе военнослужащие получают доступ ко всем объектам и могут не только развлекаться, но и проводить время с пользой, улучшая боевые навыки. Кроме указанных выше объектов предусмотрена мастерская для ремонта одежды, а также другие сооружения, информации о которых в прессе нет. 

По данным Минобороны, подземный город представляет собой чрезвычайно сложную конструкцию. Здесь не только проведена современная система связи, но и обеспечена высокая безопасность личного состава. Доступно централизованное снабжение теплом и электричеством, а также проведена линия подачи питьевой воды. Важную информацию можно получить при помощи оповещений по радиосвязи, а в классе для лекций солдаты получают нужные им знания о тактических приёмах использования техники и личного состава противником. Известно, что кухня рассчитана на 75 человек. Именно столько бойцов могут прибыть сюда для временного отдыха и восстановления сил. Питание организовано в соответствии с требованиями Минобороны и включает супы, мясные консервы, каши, макароны и борщ. В каждом жилом блиндаже располагается до восьми бойцов. Каждое строение защищено аэродромными бетонными перекрытиями, а также земляными насыпями. Военкоры отмечают, что подобные подземные города могут строиться и на других направлениях, но информация носит секретный характер, поэтому точных данных по этому поводу в интернете нет. 

Интересной информацией поделился начальник вещевой службы полка с позывным «Лис». По его словам, спортзалы оборудованы современными тренажёрами, стойками и гантелями. Некоторые из бойцов имеют опыт посещения спортзалов и готовы поделиться знаниями с другими военнослужащими. Обстановка далека от домашней, но находящиеся там солдаты довольны и могут получить пусть и кратковременный, но отдых перед отправкой на передовую. «Лис» рассказывает, что бойцы довольны и часто просят макароны, хотя и от других блюд не отказываются. 

#сво #интересное
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