Произошло это в ночь на 27 сентября

Если верить СМИ, то украинские партизаны существуют не только в виртуальном, но и в реальном мире. Якобы, первоначально подполье появилось в городе Николаев, а в качестве куратора выступал некий Сергей Лебедев. Судя по публикуемым данным, подпольщики наладили контакт с теми, кто выступает против украинской власти в других регионах, а в результате публикуются важные сведения о передвижении колонн с военной техникой и не только в южных, но и западных, а также восточных областях. Насколько партизаны эффективны, мы узнаем только после завершения конфликта, ну а пока остаётся только верить на слово. Подпольщиков активно ищут украинские спецслужбы, но работа основана таким образом, что участники закрытых групп не знают друг друга в лицо и даже по имени. Информация напрямую поступает российским силам, ну а иногда публикуются действительно интересные факты.

Например, этой ночью зафиксирован заход румынских истребителей в воздушное пространство Украины. Сообщается, что удары дронами производились по Измаилу. Ну а поскольку этот город располагается от румынской границы очень близко, то румынская ПВО была приведена в боевую готовность. По словам Лебедева, румынские самолёты патрулировали границу, а после даже зашли в украинское воздушное пространство. Сложно сказать, стреляли ли румынские F-16 по российским дронам или нет. Известно, что после облёта территории все машины вернулись на базу. По мнению экспертов, действия Румынии связаны с тем, что в этой стране считают траекторию полётов некоторых беспилотных слишком опасной. Там могли предположить, что дроны-камикадзе войдут в румынское воздушное пространство, поэтому решили принять меры предосторожности.

На самом же деле даже румынский парламент никак не определится с тем, как действовать в таких ситуациях. Решение о том, чтобы сбивать российские дроны, которые окажутся в границах Румынии, так и не было принято, ну а попытки продавить помощь ВСУ во время атак БПЛА и ракет, так и не увенчалось успехом. В итоге если F-16 и зашли в Украину, то сделали это без соответствующих санкций со стороны властей обеих стран. Отметим, что нечто подобное делают и поляки, когда российские беспилотники и ракеты приближаются к границе на опасно близкое расстояние. Зеленский призывает соседей к совместному отражению ударов, но пока страны НАТО на такие действия не решаются.

Что до использования украинской авиации для отражения ударов, то получается у ВСУ это с переменным успехом. Один истребитель был уничтожен в первые же дни после передачи, ну а остальные прячут в западных областях. Вчера в прессе писали, что российские «Кинжалы» накрыли сразу 4 машины, но пока достоверных подтверждений таких фактов не было. Несмотря на это российская армия продолжает наносить ракетные удары по военным аэродромам Украины, где действительно могут находиться F-16. Эксперты пишут, что времени на подъём в воздух самолётов у пилотов не так много, а именно лётчики остаются самым ценным ресурсом. Нидерланды и Дания готовы передать Зеленскому десятки истребителей, но летать на них пока некому.