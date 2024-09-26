Утверждается, что истребили были пойманы на аэродроме Староконстантинов

Сегодня по объектам на территории Украины наносился массированный комбинированный удар. Сообщается о применении сразу 70 дронов-камикадзе типа «Герань», который поразили цели в Киевской и Хмельницкой областях. Наиболее сильный удар пришёлся по аэродрому Староконстантинов, ну а это ключевой объект, который приспособлен для хранения истребителей F-16. Ранее стало известно, что Украина получила 10 машин, но в результате крайне странного происшествия один самолёт вместе с пилотом был уничтожен. Кто виноват, и что делать, в Киеве не знают, но сегодня у Зеленского одной проблемой может стать больше.

Напомним, Староконстантинов представляет собой военный аэродром, который строился при СССР. Он обладает крайне высокой устойчивостью к ракетным ударам и способен выдержать даже прилёт ядерной ракеты. Советские инженеры работали на совесть, ну а угрозы тогда были реальными. Сегодня же именно на этом объекте Киев прячет американские истребители. Военный аэродром находится на расстоянии 600 километров от линии соприкосновения, а значит безопасен с точки зрения внешних угроз. Например, если по аэродрому будет выпущено несколько ракет, то мониторинговая система успеет предупредить лётчиков, после чего самолёты тут же поднимут в небо. Сбивать на расстоянии 600 километров F-16 никто пока не научился, ну а такой манёвр остаётся эффективным, позволяя уходить от российских атак. Как уже отмечалось выше, первоначально по аэродрому пошли «Герани», ну а после подключились и гиперзвуковые ракеты.

Самолёты прячут под бетонными перекрытиями, но «Кинжалы» для того и созданы, чтобы поражать цели под толстым защитным слоем. В какой-то момент в воздух поднялись российские МиГ-31К, ну а в результате информационные каналы сообщают о крайне успешной атаке. Судя по всему, комплексы ПВО были либо разряжены, либо не эффективны, а лётчики просто не успели поднять машины в воздух. Если учитывать скорость полёта «Кинжала» до 10 000 км/ч, то расстояние до 1000 километров гиперзвуковая ракета пройдёт за 5 минут. Времени на раздумья действительно мало, а в качестве главного приза значится поражение сразу четырёх F-16. Информацию подтверждают некоторые украинские паблики, но достоверных данных пока нет. Важно учитывать несколько важных моментов. Прежде всего, Европа готова передать Украине ещё несколько десятков машин. Самолёты полностью обслужены, а дело за малым, ведь осталось только обеспечить их безопасность и найти достаточное количество пилотов.

Решения этих проблем пока нет и не предвидится, а если факт уничтожения сразу четырёх истребителей подтвердится, то это может сильно охладить решимость союзников отправлять в Киев новые F-16. Самолёты можно продать или оставить себе, ну а отправить машины на убой – это самое глупое, что только можно в такой ситуации сделать. Эксперты пока советуют не забегать вперёд, ведь вполне возможно, что «Кинжалы» поразили другие объекты, или же это были макеты. Как бы там ни было, но Киеву приходится использовать все доступные способы, пряча самолёты, которые предназначались для наступательной операции. В случае, если четвёрка всё же окажется уничтожена, то можно сделать ввод, что ровно половину истребителей Зеленский уже потерял.