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Bublik1
Медики назвали бои на оплеухах небезопасными и требуют ввести новые правила проведения соревнований
Медики полагают, что множественные удары способны привести к возникновению черепно-мозговых травм у участников

Несколько лет назад появился новый вид спорта под названием Power Slap League. Речь идёт о боях с помощью пощёчин. Соревнования вызывают интерес у миллионов людей по всему миру, а особенно зрелищными становятся случаи, во время которых один из противников не может самостоятельно встать после очередного удара. Логика боя заключается в том, что оба участника получают равные возможности. Выбор того, кто первым нанесёт удар, определяет жребий, но в целом сильные противники способны продержаться много раундов. За соревнованием тщательно следят медики, ну а в результате пока несчастных случаев не было. Power Slap League принадлежит бывшему владельцу UFC Лоренцо Фертитта, которые сбросился на начальный капитал с продюсером UFC Крейгом Пилиджяном, а также операционным директором UFC Лоуренсом Эпштейном. Соревнования проводятся как среди мужчин, так и среде женщин, а наиболее зрелищные бои вы могли видеть в интернете и мессенджерах.

Трансляции вызывают огромный зрительский интерес, а стоимость билетов оказывается даже выше, чем в реслинге и других подобных шоу. Авторы соревнований уже даже создали лигу Power Slap, а третий сезон вызвал бурные овации от фанатов по всему миру. Вот только по сравнению с шоу реслинга бой пощёчин реален, а последствия могут оказаться крайне опасными для здоровья. По данным неврологов из Питтсбургского университета, существует высокий риск черепно-мозговых травм, поскольку бои проходят без защитного снаряжения. Главная задача бойцов заключается в том, чтобы остаться на ногах после пушечного удара, ну а многочисленные шлепки рано или поздно способны подорвать даже самое крепкое здоровье. Команда неврологов из Питтсбургского университета и Системы здравоохранения Департамента по делам ветеранов США провела анализ видеозаписей первого профессионального турнира по оплеухам, который транслировался по телевидению в 2023 году. Исследователи выявили, что у каждого третьего участника боёв так или иначе фиксируются явные признаки сотрясения мозга. К примеру, из 333 пощёчин, которые были нанесены за турнир и изучены учёными, не меньше 97 вызвали сотрясение мозга. 

Учёные основываются на следующих признаках: потеря координации, замедленные реакции, пустой или рассеянный взгляд, а также тошнота и судороги. Особенно тревожным фактом оказалось то, что некоторые участники получили не одно, а сразу несколько сотрясений за матч. Это существенно повышает риск долговременных последствий для здоровья. По мнению одного из ведущих неврологов Питтсбургского университета, Power Slap League представляет серьёзную угрозу для здоровья участников. Прежде всего медики настаивают на том, что бойцы в будущем получат защиту головы, которая снизит последствия для мозга. На следующем этапе будет введён более серьёзный контроль участников, здоровье которых действительно позволяет выдержать мощную оплеуху. На экране падающие в обморок новички смотрятся весело, но после соревнования у таких людей могут случаться обмороки, припадки и многие другие проблемы, связанные с травмами мозга. 

На самом деле проблема интересует не только медиков, но и многих спортивных экспертов. По словам бывшего реслера Кристофера Новински, который сегодня стал нейробиологом, риски черепно-мозговых травм во время боя на пощёчинах значительно превышают таковые для любого вида спорта. Он привёл в пример одного из участников, который после удара оказался в «позе фехтовальщика». Такое положение тела свидетельствует о серьёзном нарушении мозговой активности, а спортсмен может всю жизнь сталкиваться с последствиями удара. Многие эксперты сравнивают Power Slap League с гладиаторскими боями, указывая на то, что здесь жизнь человека ничего не стоит и выставляется на потеху публике. Увесистые оплеухи продолжают привлекать всё больше зрителей, ну а отбоя от участников нет. Медики надеются, что организаторы прислушиваются к требованиям экспертов и согласятся обезопасить бои. Запретить поединки не удастся, ведь там крутятся большие деньги. А вот добиться того, чтобы после удара человек на всю жизнь не стал калекой – вполне реальная задача. Насколько она реализуема, сказать сложно, ведь после одевания специальных защитных приспособлений бои перестанут казаться зрелищными. Популярность основана на элементе неожиданности, ведь падающие в обморок бойцы очень нравятся публике. Не исключено, что в будущем Power Slap League позаимствует элементы растлила, где всё шоу идёт по заранее запланированному сценарию, а здоровье и безопасность бойцов ставится во главу угла. 

#интересное #спорт #power slap league
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