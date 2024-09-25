За последние два с половиной года популярность нейросетей у программистов в РФ увеличилась почти в 60 раз

За последние годы мы видели массу аналитических материалов, авторы которых пророчат скорый приход ИИ во все сегменты экономики. Предполагается, что умные алгоритмы навсегда изменят жизнь человечества, хотя пессимисты и считают такие технологии слишком опасными. Неясно, когда светлое будущее наступит, и наступит ли оно вообще, ведь пока кроме огромных инвестиций в покупку дорогостоящего оборудования мы не видим никаких значимых подвижек. Нейросети научились писать тексты, но добиться от умного алгоритма желаемого почти невозможно. Иногда ИИ способен написать действительно неплохой материал, но бывает и так, что вместо реальных событий он придумает альтернативную историю. Возможность генерировать картинки и короткие ролики по клику мышки вначале поражает, но когда вы знакомитесь с конечным материалом, то желание творить пропадает на корню. В сети рассказывают о том, как нейросети пишут диссертации, но вся правда в том, что ИИ с трудом справляется с текстом на 4000 символов без копирования ранее опубликованных данных.

Разработчики обещают удивить нас уже совсем скоро, но многие эксперты опасаются, что идея создания продвинутого ИИ – это очередной пузырь, а происходящее самым негативным образом отразится на финансовом положении крупных компаний по всему миру. В умные алгоритмы вложены сотни миллиардов долларов, но насколько всё это будет хорошо работать, покажет время. И всё же, есть одно направление, где нейросети уже доказали высокую пользу. Речь идёт о программировании. Всё те же разработчики уверяют, что совсем скоро ИИ начнёт писать за человека код, но сегодня можно сделать вывод, что куда более выгодно использовать подобные технологии для ускорения работы специалистов и повышения её качества. Авторы «Ведомостей» опубликовали любопытный материал, касающийся высокого спроса на умные технологии со стороны российских программистов. Оказывается, если сравнивать с январём 2022 года, то за прошедшие два с половиной года популярность нейросетей в качестве помощников увеличилась в 58 раз.

Это значит, что российские программисты оценили потенциал новых технологий и не собираются останавливаться на достигнутом. Приводятся следующие данные: каждый месяц услугами умных алгоритмов в РФ пользуется 52 тысячи программистов, а пик популярности пришёлся на весну 2024 года, когда была зафиксирована 81 тысяча учётных записей в месяц. При этом данные ссылаются на оператора связи Т2, но аналогичные показатели фиксируют и другие участники рынка. Например, «Билайн.Аналитика» зафиксировала аналогичный рост популярности ИИ-сервисов для программирования. В августе 2024 года количество пользователей увеличилось в 58 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как уже было сказано выше, нейросести значительно упрощают процесс написания программного кода, помогая решать сложные задачи и экономить время. Вот только за всё в этом мире нужно платить, а эксперты фиксируют снижения профессиональных навыков у многих специалистов. По мнению главного редактора ресурса «Рейтинга рунета», актуальные нейросети сегодня находятся по знаниям на уровне новичков и не способны понять код в полном объёме. Машина получает команды от более опытных специалистов, а перспективы сводятся к технологическому прогрессу и повышению возможностей нейросетей.

Эксперты отмечают, что особенно нейросети полезны, когда программист сталкивается с чем-то новым или вызывающим у него трудности. В таком случае машина окажется способна пояснить суть задачи, помочь в написании кода и даже исправить допущенные ошибки. Всё это позволяет повысить качество готовой продукции, снижая количество проблем при запуске готового продукта и время тестирования. На самом деле оптимистично настроены далеко не все эксперты. Например, генеральный директор Национального центра компетенций по информационным системам указывает на катастрофическое снижение уровня знаний среди программистов. Кирилл Семион проводит интересную аналогию с конструктором Lego. Так, если ещё 10 лет назад наборы Lego позволяли создавать что угодно, активно используя воображение людей и способствуя развитию инженерных навыков, то сегодня покупатели получают готовые инструкции. Благодаря заранее спроектированным схемам можно собрать самолёт или танк, но подрастающее поколение уже не способно сделать из нескольких наборов нечто уникальное. Аналогичные проблемы фиксируются и у программистов, которые активно используют нейросети. Такие люди утрачивают способность критически мыслить и могут себе позволить не удерживать в памяти много сложных знаний. Всё это не нужно, ведь ИИ всё равно исправит ошибки и доведёт код до ума.

Стоит учитывать, что статистика учитывает только пользователей мобильных сетей, а значит работающие на ПК и использующие широкополосные сети могут продемонстрировать ещё более впечатляющие показатели проникновения нейросетей. По данным Т2, ИИ чаще всего используют люди в возрасте от 25 до 54 лет. Среди мужчин процент немного выше и достигает 55%, тогда как женщины обращаются к машине за советом немного реже (45%). Если учитывать глобальные данные, то, согласно исследованию портала GitHub, уже 97% программистов так или иначе используют нейросети для помощи в написании кода. ИИ-инструменты стали неотъемлемой частью компьютеров, а проникновение их может оказаться выше, чем свидетельствует статистика. Причина в том, что не все программисты готовы признаться в том, что используют нейросети, поскольку опасаются неодобрения со стороны коллег. Поскольку жители РФ ограничены санкциями и не всегда могут запускать умные алгоритмы от иностранных компаний, то часто приходится полагаться на отечественные разработки. Например, на GigaCode от Сбербанка. Летом компания MTS AI запустила сервис Kodify, а «Яндекс» работает над проектом Yandex Code Assistant. Сервис поддерживает более 30 языков программирования, включая популярные C++, Java и Python. Все эти решения стремительно набирают популярность и российских программистов, но пока неясно, как быстро засилье машинного кода приведёт к потере компетенции среди людей.