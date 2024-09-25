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Bublik1
Linux набирает популярность и перетянет на себя часть пользователей уходящей Windows 10
Жизненный цикл Windows 10 завершится ровно через год

По мнению целого ряда аналитиков, Linux не только остаётся самой перспективной настольной операционной системой, но и продолжает наращивать рыночную долю. За последние несколько лет количество компьютеров в экосистеме Linux увеличилось в 2 раза, но это только начало, ведь на носу самое значимое событие последнего десятилетия. Если вы ещё не в курсе, то Windows 10, которая установлена на 64% всех настольных компьютеров, перейдёт в режим завершения технической поддержки. С момента выхода пройдёт 10 лет, ну а в итоге в портфолио Microsoft окажется только одна актуальная ОС. Софтверный гигант предлагает переходить на более новую Windows 11, но эксперты считают, что довольно значительная часть пользователей не примет правила игры. 

Прежде всего нужно разобраться в причинах низкой популярности самой новой настольной операционной системы. Так, Windows 11 имеет более высокие требования к железу. Например, она не установится на процессор, выпущенный до 2018 году, а также некоторые более новые модели. Кроме того, она требует наличия специальных функций защиты на материнской плате и 4 Гб оперативной памяти. У рядовых пользователей, как правило, проблем не возникает. Компьютеры в данном сегменте меняются каждые 5 лет или даже чаще, но у бизнеса свои резоны. Здесь не нужны мощные компьютеры с большим количеством ядер, а на первый план выступает экономия. Вот и выходит, что крупные компании до сих пор эксплуатируют старые системы, выпущенные 10-15 лет назад. Для своих задач такая техника подходит идеально, работая на базе Windows 10. Если речь идёт о бизнесе, способном платить, то Microsoft предлагает два дополнительных года поддержки. Таким образом за неразумную плату появится возможность получать обновления безопасности, но в любом случае в 2027 году жизненный цикл «Десятки» подойдёт к концу. 

А между тем руководство Microsoft в 2015 году обещало, что Windows 10 не только станет последней операционной системой компании, но и будет обновляться вечно. Увы, ничего вечного не существует, ну а выход Windows 11 доказал несостоятельность старой концепции. Перевод пользователей на новую операционную систему позволяет генерировать большие доходы, ну а некоторые эксперты уличают Microsoft в сговоре с производителями процессоров. Например, в одном из последних обновлений для Windows 10 была отключена поддержка процессоров Intel Core 2 Duo, а также нескольких 4-ядерных моделей. Через несколько дней умельцы создали специальный патч, а также выпустили инструкцию по обходу блокировки, но часть пользователей в любом случае вынуждена была купить новый ПК. До Windows 11 придётся обновиться довольно большому количеству людей, а всё это миллиарды долларов, которые пойдут на оплату новых комплектующих. 

И вот на этом фоне заметный рост популярности демонстрирует именно Linux. Наиболее популярные сборки на базе этой операционной системы также распространяются по подписке, но разработчики готовы поддерживать старые процессоры следующие 10 лет. Кажется, что перспектива перехода с Windows 10 на Linux не имеет никаких предпосылок, ведь самым главным недостатком последней считается плохая совместимость с играми, вот только разработчики Steam Deck давно эту проблему решили. Благодаря встроенным системам эмуляции можно добиться отличной производительности, ну а большая часть программ для Linux мало чем отличается от аналогов на Windows 10. Эксперты пишут, что переломным моментом станет осень 2025 года. Если Microsoft ничего не сможет предложить владельцам старых компьютеров, то миллионы рабочих станций перейдут на Linux. Неясно, осознаёт ли руководство Софтверного гиганта масштабы угрозы, но не замечать роста популярности Linux просто невозможно. В сети уже есть сборки, которые не просто копируют дизайн Windows 10, но и предлагают готовые настройки для геймеров. Установка дистрибутива мало чем отличается от привычной многим пользователям процедуры, ну а после настройки браузера и других программ у владельца ПК и вовсе будет создаваться ощущение, что он запустил Windows 10. Аналитики отмечают, что для бизнеса Microsoft такие мелочи не представляют особой угрозы. Вот только многие эксперты забывают, что переход на альтернативную экосистему грозит полным уходом из-под контроля Софтверного гиганта. Клиенты начнут пользоваться другими сервисами, ну а деньги поплывут другими потоками. 

#windows 10 #linux
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